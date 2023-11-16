Back office

Офис-менеджер

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Работа с входящей корреспонденцией (письма, в том числе электронные): приём, регистрация, передача адресату
  • Организация отправки и получения корреспонденции посредством курьерских служб и Почты России
  • Работа с исходящей корреспонденцией: регистрация, передача, учёт, хранение
  • Прием и распределение звонков
  • Организация встреч посетителей и гостей
  • Организация заказа, приемки и учета канцелярских товаров, расходных материалов и иных товарно-материальных ценностей, необходимых для работы офиса
  • Контроль выкладки воды и канцелярских товаров в переговорных комнатах
  • Разработка и ведение бюджета расходов на офисные нужды
  • Контроль за надлежащим состоянием офисного оборудования и мебели
  • Подготовка рабочих мест для новых сотрудников, благоустройство текущих рабочих мест сотрудников
  • Работа с подрядной организацией по дератизации территории
  • Поиск и выбор поставщика при осуществлении закупок
  • Взаимодействие с контрагентами: заключение и согласование договоров поставок/оказания услуг, контроль их исполнения, получение закрывающих документов, оплата счетов

Мы ожидаем

  • Знание основ делопроизводства
  • Знание делового этикета
  • Опыт работы на ресепшен
  • Знание Microsoft Office Опыт работы с оргтехникой
  • Опыт в процедуре поиска и выбора поставщика при осуществлении закупок
  • Опыт оформления договоров
  • Пунктуальность, ответственность и умение планировать свое время

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-00 до 18-00

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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