Системное администрирование

Системный администратор в команду частного облака

Мы в поисках системного администратора в команду частных облаков. Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Команда частных облаков занимается интеграцией облака Selectel в инфраструктуру заказчика. Мы строим полностью изолированное облако от серверного оборудования до верхнеуровневых сервисов на базе собственных разработок Selectel. Вас ждут задачи по обеспечению стабильной работы частного облака, созданию новой инфраструктуры и сервисов в контуре клиента, а также интеграции облака в контуре клиента с его системами мониторинга, логирования, SIEM и т.д.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках системного администратора в команду частных облаков. Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Команда частных облаков занимается интеграцией облака Selectel в инфраструктуру заказчика. Мы строим полностью изолированное облако от серверного оборудования до верхнеуровневых сервисов на базе собственных разработок Selectel. Вас ждут задачи по обеспечению стабильной работы частного облака, созданию новой инфраструктуры и сервисов в контуре клиента, а также интеграции облака в контуре клиента с его системами мониторинга, логирования, SIEM и т.д.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Готовить инфраструктуру для заказчика на базе облака Selectel
  • Интегрировать облака Selectel в инфраструктуру заказчика
  • Планировать и проводить работы по обслуживанию и изменениям инфраструктуры
  • Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
  • Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
  • Диагностировать, локализировать и решать проблемы возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры, связанные как с программной, так и аппаратной частью
  • Автоматизировать работы
  • Взаимодействовать с продуктовыми командами по реализации продуктов компании в инфраструктуре заказчика и реализовывать

Мы ожидаем

  • Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
  • Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
  • Опыт работы с Docker
  • Опыт работы с мониторингом на базе Grafana/Prometheus
  • Знание работы Openstack, систем виртуализации на базе libvirt/QEMU/KVM
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)

Будет плюсом

  • Большое желание разобраться в деталях работы облачной инфраструктуры от железа до приложений включительно
  • Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
  • Опыт написания скриптов на Python/Go
  • Опыт работы с K8S
  • Есть навык работы с Graylog, ELK

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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