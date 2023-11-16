Системный администратор в команду частного облака

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Мы в поисках системного администратора в команду частных облаков. Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Команда частных облаков занимается интеграцией облака Selectel в инфраструктуру заказчика. Мы строим полностью изолированное облако от серверного оборудования до верхнеуровневых сервисов на базе собственных разработок Selectel. Вас ждут задачи по обеспечению стабильной работы частного облака, созданию новой инфраструктуры и сервисов в контуре клиента, а также интеграции облака в контуре клиента с его системами мониторинга, логирования, SIEM и т.д.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Готовить инфраструктуру для заказчика на базе облака Selectel
- Интегрировать облака Selectel в инфраструктуру заказчика
- Планировать и проводить работы по обслуживанию и изменениям инфраструктуры
- Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
- Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
- Диагностировать, локализировать и решать проблемы возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры, связанные как с программной, так и аппаратной частью
- Автоматизировать работы
- Взаимодействовать с продуктовыми командами по реализации продуктов компании в инфраструктуре заказчика и реализовывать
Мы ожидаем
- Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
- Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
- Опыт работы с Docker
- Опыт работы с мониторингом на базе Grafana/Prometheus
- Знание работы Openstack, систем виртуализации на базе libvirt/QEMU/KVM
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
Будет плюсом
- Большое желание разобраться в деталях работы облачной инфраструктуры от железа до приложений включительно
- Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
- Опыт написания скриптов на Python/Go
- Опыт работы с K8S
- Есть навык работы с Graylog, ELK
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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