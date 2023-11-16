Продуктовый аналитик

Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных.

Если вам интересно развивать аналитику в компании, заниматься поиском полезных инсайтов и влиять на метрики продуктов, мы будем рады пообщаться с вами!