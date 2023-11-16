Продуктовый аналитик

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных.
Если вам интересно развивать аналитику в компании, заниматься поиском полезных инсайтов и влиять на метрики продуктов, мы будем рады пообщаться с вами!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Вместе с продуктовыми командами участвовать в исследованиях, изучать опыт пользователей в продуктах, помогать с анализом данных
- Развивать аналитические инструменты, улучшать опыт работы с данными и продвигать data driven подход внутри компании
- Помогать командам выстраивать систему метрик, улучшать их и искать точки роста
- Исследовать воронки и поведение пользователей на сайте
Мы ожидаем
- Умение презентовать результаты своей работы для всех заинтересованных лиц, понятно и доступно доносить свою точку зрения бизнесу
- Написание SQL запросов и применение Python для анализа данных
- Опыт работы с BI-инструментами (Tableau, Power BI, Qlik, Superset и др), построения дашбордов в них
- Умение применять статистические методы на практике, проводить и оценивать эксперименты
- Работа на схожих позициях не менее 3 лет
Будет плюсом
- Опыт построения финансовых продуктовых моделей, юнит-экономик, PL продуктов
- Опыт взращивания стажеров и младших аналитиков
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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