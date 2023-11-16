Управление продуктами

Продуктовый аналитик

Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных.

Если вам интересно развивать аналитику в компании, заниматься поиском полезных инсайтов и влиять на метрики продуктов, мы будем рады пообщаться с вами!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных.

Если вам интересно развивать аналитику в компании, заниматься поиском полезных инсайтов и влиять на метрики продуктов, мы будем рады пообщаться с вами!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Вместе с продуктовыми командами участвовать в исследованиях, изучать опыт пользователей в продуктах, помогать с анализом данных
  • Развивать аналитические инструменты, улучшать опыт работы с данными и продвигать data driven подход внутри компании
  • Помогать командам выстраивать систему метрик, улучшать их и искать точки роста
  • Исследовать воронки и поведение пользователей на сайте

Мы ожидаем

  • Умение презентовать результаты своей работы для всех заинтересованных лиц, понятно и доступно доносить свою точку зрения бизнесу
  • Написание SQL запросов и применение Python для анализа данных
  • Опыт работы с BI-инструментами (Tableau, Power BI, Qlik, Superset и др), построения дашбордов в них
  • Умение применять статистические методы на практике, проводить и оценивать эксперименты
  • Работа на схожих позициях не менее 3 лет

Будет плюсом

  • Опыт построения финансовых продуктовых моделей, юнит-экономик, PL продуктов
  • Опыт взращивания стажеров и младших аналитиков

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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