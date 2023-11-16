Project manager

Selectel находится в поисках менеджера проектов Отдела разработки биллинговой платформы

Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel - это управление деньгами клиента, ценами и скидками всех облачных продуктов, работа с каталогом услуг и реферальной программой.


Санкт-Петербург
Гибкий
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Selectel находится в поисках менеджера проектов Отдела разработки биллинговой платформы

Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel - это управление деньгами клиента, ценами и скидками всех облачных продуктов, работа с каталогом услуг и реферальной программой.


Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Организация процесса создания плана проекта/задачи, организация процесса декомпозиции и распределения задач на команду
  • Координация работы команды, организация встреч/синков и обеспечение команды всей необходимой информацией на всем жизненном цикле проекта/задачи
  • Обеспечение контроля прогресса выполнения проектных задач и итоговых результатов
  • Общение в качестве основного контактного лица в деятельности по проектным задачам с внутренними заказчиками/стейкхолдерами
  • взаимодействовать с партнерами/вендорами/сторонними компаниями в случае, когда проектной задачей может являться интеграция готовых решений: подключение платежных систем, онлайн-касс, систем электронного документооборота и т.д.

Мы ожидаем

  • Навыки планирования и организации
  • Знание методологий управления проектами с разработкой IT-решений
  • Навыки решения проблем
  • Умение работать с командой разработчиков и разговаривать на их языке 
  • Высокие коммуникативные навыки и умение работать с клиентами/заказчиками

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.