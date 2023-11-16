Project manager

Selectel находится в поисках менеджера проектов Отдела разработки биллинговой платформы

Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel - это управление деньгами клиента, ценами и скидками всех облачных продуктов, работа с каталогом услуг и реферальной программой.



