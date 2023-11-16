Project manager

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Selectel находится в поисках менеджера проектов Отдела разработки биллинговой платформы
Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel - это управление деньгами клиента, ценами и скидками всех облачных продуктов, работа с каталогом услуг и реферальной программой.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Организация процесса создания плана проекта/задачи, организация процесса декомпозиции и распределения задач на команду
- Координация работы команды, организация встреч/синков и обеспечение команды всей необходимой информацией на всем жизненном цикле проекта/задачи
- Обеспечение контроля прогресса выполнения проектных задач и итоговых результатов
- Общение в качестве основного контактного лица в деятельности по проектным задачам с внутренними заказчиками/стейкхолдерами
- взаимодействовать с партнерами/вендорами/сторонними компаниями в случае, когда проектной задачей может являться интеграция готовых решений: подключение платежных систем, онлайн-касс, систем электронного документооборота и т.д.
Мы ожидаем
- Навыки планирования и организации
- Знание методологий управления проектами с разработкой IT-решений
- Навыки решения проблем
- Умение работать с командой разработчиков и разговаривать на их языке
- Высокие коммуникативные навыки и умение работать с клиентами/заказчиками
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса