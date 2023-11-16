Backend-разработка

Python-разработчик в команду Автоматизации сетевых сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Автоматизации сетевых сервисов!

Команда автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!

Наш стек технологий

  • Python 3.10+
  • Flask, RestPlus, RestX
  • Python-RQ / Celery
  • PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse
  • SQLAlchemy
  • K8S, Docker
  • GitLab
Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Мы в поисках Python-разработчика в команду Автоматизации сетевых сервисов!

Команда автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!

Наш стек технологий

  • Python 3.10+
  • Flask, RestPlus, RestX
  • Python-RQ / Celery
  • PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse
  • SQLAlchemy
  • K8S, Docker
  • GitLab
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Писать Python-скрипты и библиотеки для взаимодействия с мониторингом и автоматического конфигурирования сетевого оборудования
  • Писать Python-сценарии настройки роутеров и коммутаторов
  • Писать Python-методы для сбора метрик и проверки параметров
  • Разрабатывать Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами и сетевым оборудованием в режиме многопоточности
  • Собирать приложения в Docker контейнеры
  • Рефакторить свой и чужой код

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Использование SQLAlchemy
  • Навыки написания SQL запросов, получение данных из баз (PostgreSQL или аналогичные) или HTTP API
  • Управление Git репозиториями
  • Понимание IP адресации
  • Понимание моделей OSI
  • Понимание что такое VLAN, подсеть

Будет плюсом

  • Опыт работы с Golang

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Golang-разработчик в Мобильную ферму

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Embedded SW инженер

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.