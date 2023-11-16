Python-разработчик в команду Автоматизации сетевых сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Автоматизации сетевых сервисов!

Команда автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!

Наш стек технологий