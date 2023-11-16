Python-разработчик в команду Автоматизации сетевых сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Автоматизации сетевых сервисов!
Команда автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.
Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.
Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!
Наш стек технологий
- Python 3.10+
- Flask, RestPlus, RestX
- Python-RQ / Celery
- PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse
- SQLAlchemy
- K8S, Docker
- GitLab
Основные задачи
- Писать Python-скрипты и библиотеки для взаимодействия с мониторингом и автоматического конфигурирования сетевого оборудования
- Писать Python-сценарии настройки роутеров и коммутаторов
- Писать Python-методы для сбора метрик и проверки параметров
- Разрабатывать Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами и сетевым оборудованием в режиме многопоточности
- Собирать приложения в Docker контейнеры
- Рефакторить свой и чужой код
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Использование SQLAlchemy
- Навыки написания SQL запросов, получение данных из баз (PostgreSQL или аналогичные) или HTTP API
- Управление Git репозиториями
- Понимание IP адресации
- Понимание моделей OSI
- Понимание что такое VLAN, подсеть
Будет плюсом
- Опыт работы с Golang
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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