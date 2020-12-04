Главная задача Playkey — дать возможность играть в современные игры пользователям слабых компьютеров или просто компьютеров, неподходящих под игры (например, MacBook). У компании порядка 500 игр, которые доступны к быстрому запуску парой кликов мыши. Во все остальное можно поиграть через специальные витрины (Steam, Origin и другие), которые также запускаются через Playkey.

Чтобы справиться с большим количеством геймеров и нарастающим числом игр, нужна надежная инфраструктура. У компании есть собственное лизинговое оборудование, но его в пиковые сезоны недостаточно, чтобы справиться с тысячами пользователей, запускающих игры через Playkey.

Кроме того, компании необходимы выделенные серверы с GPU, чтобы обеспечить высокую производительность и пропускную способность памяти. На российском рынке такого оборудование не так много, поэтому Playkey долго искал провайдера, который мог обеспечить «железом» нужного уровня.

При выборе партнера были важны цены на оборудование и скорость его развертывания. В Selectel компания обратилась в декабре 2020 года — наступал пиковый сезон и Playkey требовалось быстро масштабировать инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос.