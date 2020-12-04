Playkey — платформа облачного гейминга, которая позволяет игрокам со слабыми ПК играть в требовательные игры через облачный доступ к серверам. Оборудование сервиса расположено в удаленных дата-центрах России и Европы, позволяя пользователям получать доступ к любым играм от издателей со всего мира.
География
Россия, СНГ, Европа
Бизнес
Облачный стриминг игр
Продукт
Игровая платформа
Какую задачу было важно решить
Подготовиться к пиковому новогоднему сезону
Главная задача Playkey — дать возможность играть в современные игры пользователям слабых компьютеров или просто компьютеров, неподходящих под игры (например, MacBook). У компании порядка 500 игр, которые доступны к быстрому запуску парой кликов мыши. Во все остальное можно поиграть через специальные витрины (Steam, Origin и другие), которые также запускаются через Playkey.
Чтобы справиться с большим количеством геймеров и нарастающим числом игр, нужна надежная инфраструктура. У компании есть собственное лизинговое оборудование, но его в пиковые сезоны недостаточно, чтобы справиться с тысячами пользователей, запускающих игры через Playkey.
Кроме того, компании необходимы выделенные серверы с GPU, чтобы обеспечить высокую производительность и пропускную способность памяти. На российском рынке такого оборудование не так много, поэтому Playkey долго искал провайдера, который мог обеспечить «железом» нужного уровня.
При выборе партнера были важны цены на оборудование и скорость его развертывания. В Selectel компания обратилась в декабре 2020 года — наступал пиковый сезон и Playkey требовалось быстро масштабировать инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос.
«Мы задумались о максимально быстром расширении серверного парка в преддверии новогодних праздников. У нашего бизнеса есть явная сезонность, высокие пиковые сезоны для нас — любые затяжные праздники, а также школьные и студенческие каникулы. В Новый год все это как раз и совпадает.
В этот раз самая высокая нагрузка усугубилась тем, что мы расширили аудиторию во время локдауна. Поэтому надо было подготовить серверы как можно быстрее».
Какие решения Selectel помогли
Несмотря на решение масштабировать инфраструктуру в декабре 2020 года, сотрудничество с Selectel началось еще в апреле. В это время Playkey около месяца тестировал несколько серверов Selectel, чтобы быть готовыми к быстрому расширению в случае необходимости.
Архитектура Playkey предусматривает, помимо серверов с GPU, облачное хранилище и балансировщики нагрузки. В сторадже у компании хранятся дистрибутивы сотен игр.
«В апреле 2020 года благодаря менеджеру Selectel мы провели тестирование инфраструктуры, чтобы быть готовыми и расшириться в случае необходимости. Моментом расширения как раз и стал Новый год.
В декабре мы начали быстро подключать серверы именно благодаря успешному пилоту и профессиональной работе Selectel. И у нас получилось запуститься за 2-3 недели. Для сравнения, в среднем аналогичный запуск ранее занимал 2 месяца».
Каких результатов добились
Арендованные серверы успешно справляются с нагрузкой. Playkey значительно увеличил выручку за счет роста базы пользователей и игрового времени.
Расширять парк оборудования компания пока не планирует. Возможно, масштабирование произойдет после релиза популярных игр.
«Несомненно, работа с Selectel повлияла на нашу выручку. Был рост в 1,5 раза за счет эффекта праздников. И вклад Selectel в том, что мы с вашей помощью смогли удовлетворить спрос. Если бы мы не удовлетворили спрос, люди не смогли бы запускать любимые игры и не стали бы платить за сервис».
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