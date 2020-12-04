Mailganer автоматизирует email-маркетинг в компаниях: загружает базы подписчиков, отправляет массовые рассылки, настраивает триггерные письма и составляет товарные рекомендации по личным предпочтениям пользователей
Какие задачи важно было решить
Разместить сервис у надежного хостера
Когда сервис только запускался, для работы ему хватало одного выделенного сервера от небольшого провайдера. Клиенты стали появляться довольно быстро, а вот работа провайдера оставляла желать лучшего — за 3 месяца хостинг ложился несколько раз. Во время простоев сервера платформа была недоступна для пользователей, а поддержка не помогала решать проблемы на своей стороне. Для молодого стартапа такая ситуация была критичной.
Не терять деньги, когда нагрузка падает
Были и задачи с постоянно меняющейся нагрузкой — например, отправка рассылок. Mailganer следили за их статистикой и видели, что утром клиенты почтового сервиса отправляют 80% писем. Такая нагрузка требовала определенных серверных мощностей, которые были задействованы всего несколько часов, но не в остальное время дня. По итогу команда переплачивала за поддержку десятикратной инфраструктуры.
Оптимизировать хранение данных
Mailganer использовал «Облачное хранилище» для хранения статических файлов и бэкапов, а с помощью облака от другого провайдера хостил изображения рассылок. Все хранилось надежно, но как только увеличивался трафик на загрузку изображений, росла и стоимость услуги.
«Мы рассматривали несколько провайдеров. Увидели, что у Selectel крупный заказчик ВКонтакте — мы решили, что их команда знает, как выбирать провайдера. Ведь для ВКонтакте, как и для нас, важны отказоустойчивость и уровень сервиса».
Какие решения Selectel помогли
Mailganer разместил ядро платформы на выделенных серверах. Опытным путем команда пришла к выводу, что под задачи сервиса выгоднее арендовать серверы готовой конфигурации. Их не нужно собирать самостоятельно, а еще они помогают сократить расходы: готовые серверы оказались на 20% дешевле кастомизированных нужной сборки
Были и задачи с постоянно меняющейся нагрузкой — например, отправка рассылок. Mailganer следили за их статистикой и видели, что утром клиенты почтового сервиса отправляют 80% писем. Такая нагрузка требовала определенных серверных мощностей, которые были задействованы всего несколько часов, но не в остальное время дня. По итогу команда переплачивала за поддержку десятикратной инфраструктуры.
Чтобы помочь предпринимателям сократить расходы и платить только за используемые мощности, специалисты Selectel переместили часть сервиса, отвечающую за отправку писем, в «Облачную платформу Selectel». Ее удобно подстраивать под разную нагрузку — например, в пиковые часы.
«Благодаря понятному интерфейсу личного кабинета и техподдержке Selectel ни у меня, ни у моей команды не возникало трудностей на каком-либо этапе оптимизации инфраструктуры».
Каких результатов добились
За 5 лет работы с решениями Selectel количество адресов в базе Mailganer выросло с 700 тыс. до 200 млн. Количество отправленных писем — с 200 тыс. до 15 млн в день. Также сервис хранит 4 млрд записей по этим адресам. Помимо этого, команда увеличила раздачу трафика с 10 Гб до 300 Гб в день. Но самое главное — Mailganer удалось прийти к цели и сократить ежемесячные расходы на поддержку IT-инфраструктуры на 30%.
«Советую всем, кто начинает свой бизнес, использовать гибкие инфраструктурные решения на базе облаков. Они уберегут на старте от многих проблем.
А еще Selectel идеально подходит начинающим стартаперам. Потому что при росте бизнеса растут и платежи: оплата за хостинг может вырасти из рубля до 300 тыс. в месяц. С Selectel этот рост будет плавным, по мере потребностей бизнеса. Каждый этап можно отследить и настроить так, как это будет выгодно вам.
Это понимание помогает существенно сократить расходы на хостинг и не терять гибкость».
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