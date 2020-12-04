Были и задачи с постоянно меняющейся нагрузкой — например, отправка рассылок. Mailganer следили за их статистикой и видели, что утром клиенты почтового сервиса отправляют 80% писем. Такая нагрузка требовала определенных серверных мощностей, которые были задействованы всего несколько часов, но не в остальное время дня. По итогу команда переплачивала за поддержку десятикратной инфраструктуры.

Чтобы помочь предпринимателям сократить расходы и платить только за используемые мощности, специалисты Selectel переместили часть сервиса, отвечающую за отправку писем, в «Облачную платформу Selectel». Ее удобно подстраивать под разную нагрузку — например, в пиковые часы.