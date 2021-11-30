Арендуя сервер с лицензией 1С, вы сможете в течении полугода оплачивать сервер с лицензиями по указанной акционной цене. Через шесть месяцев стоимость сервера и стоимость лицензий будет списываться отдельно по подписке. Узнать о цене выбранного сервера и лицензии можно на странице тарифов.
Экономьте до 18 500 ₽ в месяц
С десктопными процессорами
С серверным процессором
Сервер с увеличенной производительностью
Скидка на сервер с лицензиями 1С действует шесть месяцев с момента активации лицензии
Скидка распространяется только на новые заказы
Вы можете получить выделенный сервер и лицензии 1С по акционной стоимости, заказав новый сервер. На заказы сделанные до 3 ноября 2022 года акция не распространяется.
Сроки проведения акции
Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 3 ноября 2022 года по 23:59 (по московскому времени) 31 декабря 2022 года, либо пока лицензии имеются в наличии, в зависимости от того, что наступит ранее.
Как арендовать сервер с бесплатными лицензиями 1С
Войдите в панель управления Selectel, в раздел Серверы и оборудование
При заказе сервера поставьте галку в чек-боксе Хочу добавить лицензии 1С
Укажите нужное вам количество лицензий в поле для комментария
Не нашли подходящую конфигурацию сервера?
Почему арендовать сервер в Selectel выгодно
Лицензии 1С включены в стоимость сервера
Арендуя выделенный сервер с лицензиями 1С вы экономите до 18 500 ₽ в месяц в зависимости от выбранного сервера.
Быстрая замена комплектующих
Если какие-то из комплектующих вашего сервера выйдут из строя, мы бесплатно заменим их в течение трех часов.
Нет установочного платежа
Независимо от срока аренды и выбранной конфигурации сервера, вам не придется оплачивать установочный платеж.
Соответствие 152-ФЗ
Размещая свои проекты в Selectel, вы соблюдаете требования закона, которые касаются IT-инфраструктуры и физической безопасности данных.
Бесплатная защита от DDoS
Базовая защита от DDoS-атак предоставляется бесплатно и обеспечивается на уровнях L3-L4.
Техподдержка доступна 24/7
Если у вас возникнет вопрос или проблема, вы в любой момент можете написать в нашу техподдержку и получить помощь. Среднее время ответа — 15 минут.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.