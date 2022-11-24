Размещайте серверы со скидкой до 99%

Как это работает
1. Закажите IaaS или PaaS-сервисы в панели
Они помогут создавать, администрировать и масштабировать приложения быстрее и с меньшими затратами. Мы позаботимся о надежности инфраструктуры и обеспечим стабильную работу всех сервисов.
2. Отправьте заявку, заполнив форму внизу страницы
Наши менеджеры свяжутся с вами — рассчитают и подключат скидку на ежемесячный платеж за размещение серверов (colocation). Она будет действовать до тех пор, пока вы пользуетесь IaaS или PaaS-решениями Selectel. Максимальный размер скидки 99%.
3. Разместите серверы в дата-центрах Selectel
У нас шесть своих дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Инженеры Selectel бесплатно установят ваш сервер в стойку и сделают первичную настройку. Вы сможете управлять размещенным оборудованием удаленно или делегировать это нашим инженерам.
Как рассчитывается скидка
Чем больше IaaS и PaaS-сервисов Selectel вы потребляете — тем выше скидка на размещение сервера.
Примеры расчета
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Ежемесячный платеж за Colocation
16 000 ₽
16 000 ₽
16 000 ₽
16 000 ₽
Ежемесячный платеж за IaaS+PaaS
144 000 ₽
48 000 ₽
16 000 ₽
4 000 ₽
Общая сумма к оплате за месяц (IaaS+PaaS+ Colocation)
160 000 ₽
64 000 ₽
32 000 ₽
20 000 ₽
Доля IaaS+PaaS от общей стоимости
90%
75%
50%
20%
Скидка на Colocation
90%
75%
50%
20%
Ежемесячный платеж за Colocation со скидкой
1 600 ₽
4 000 ₽
8 000 ₽
12 800 ₽
Что входит в IaaS-решения
Масштабируйте IT-инфраструктуру вашего проекта с помощью сервисов Selectel. Экономьте ресурсы на покупку и администрирование собственного оборудования.
Выделенные серверы
Физический сервер с запуском от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих. Все его ресурсы — только ваши.
Облачные серверы
Виртуальные машины в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ташкенте с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты.
Объектное хранилище
Автоматически масштабируемое хранилище для данных высоконагруженных сервисов и их бэкапов, данных аналитики и датасетов в области ML. Хранение в трех копиях и поддержка S3 API.
Публичное облако на базе VMWare
Отказоустойчивое облако на базе VMware для ваших проектов — запустим за несколько минут. Мгновенное масштабирование и оплата по факту потребления.
Частное облако на базе VMWare
Изолированная виртуальная инфраструктура на базе VMware с использованием дополнительных средств защиты информации. Гибкие конфигурации и соответствие первому уровню защищенности по 152-ФЗ.
Аттестованный сегмент ЦОД
Выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК, размещенный в специальном аттестованном сегменте нашего дата-центра. Подойдет, когда нужно обеспечить максимальную безопасность и изолированность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС.
Что входит в PaaS-решения
Повышайте производительность и экономьте время на разработку ПО с помощью платформенных сервисов Selectel. Развертывайте инфраструктуру, надежно храните данные и организовывайте безотказную работу своего проекта.
Облачные базы данных
Управляемые базы данных PostgreSQL, MySQL™, Redis и TimescaleDB. Возьмем на себя настройку, надежность, резервное копирование и поддержку инфраструктуры.
Managed Kubernetes
Сервис от Selectel с готовым к работе кластером Kubernetes для управления контейнерами. Высокая доступность даже во время пиковых нагрузок.
Container Registry
Реестр для хранения образов контейнеров и Helm-чартов. Каждый образ хранится в объектном хранилище и проходит тройную репликацию.
Балансировщик нагрузки для облака
Продукт для распределения входящего трафика между виртуальными серверами в одном пуле. Повышает отказоустойчивость и позволяет масштабироваться без простоев.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Продукт для балансировки трафика между серверами в разных городах с учетом возрастающей нагрузки. Без изменений в архитектуре приложения и ощутимых затрат. Настройка и обслуживание — на нашей стороне.
Читать правила
Правила проведения акции
С полными правилами получения скидки на размещение серверов в дата-центрах Selectel и условиями акции можно ознакомиться в юридическом документе.
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Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Проконсультируем по всем вопросам и подберем решение под ваши задачи.
Ознакомьтесь с полными правилами проведения акции перед тем, как отправить заявку.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.