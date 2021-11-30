- защита от DDoS-атак на уровнях L3-L4,
- DNS-хостинг,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- выделенный IP,
- техническая поддержка в режиме 24/7.
Рассчитайте стоимость аренды виртуального ЦОД в Краснодаре
Создайте виртуальный дата-центр под свои потребности. Соберите облачный сервер с нужным количеством ресурсов: ядер процессора, оперативной памяти, дисков, включая SSD. После этого выберите нужную подсеть — приватную или публичную.
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных дата-центров, сначала соберите один сервер, добавьте диски и настройте сеть, а затем там же начните создавать новый виртуальный ЦОД.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном регионе и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в цену
Какие задачи решает виртуальный дата-центр в Краснодаре
Запускать высоконагруженные проекты
Вы можете развернуть инфраструктуру для сайтов, приложений, платформ обработки данных, баз данных, проектов на Python и PHP. Занимайтесь разработкой и тестированием без забот об оборудовании.
Снижать затраты на вычислительные ресурсы
Вам не нужно тратить время, силы и деньги на развитие собственной IT-инфраструктуры. Платите только за время, когда фактически пользовались серверами, дисками и сетями. Минимальный срок — час.
Быстро подстраиваться под растущую нагрузку
Вы можете гибко масштабироваться: добавить вычислительные ресурсы, когда нагрузка на проект вырастет. А если она вернется на прежний уровень, можно отказаться от ресурсов, которыми больше не пользуетесь.
Настройте сеть для вашего виртуального дата-центра
Публичные и приватные подсети
Вы можете бесплатно организовать приватную подсеть. Стоимость публичной подсети начинается от 783 ₽.
В одной подсети — от 5 до 253 IP-адресов.
Плавающие IP-адреса
По запросу дополнительно предоставим статический публичный IP-адрес. Его можно быстро переключать между облачными серверами в приватных подсетях.
3 ТБ трафика в месяц бесплатно
Предоставляем 3 ТБ внешнего трафика в месяц бесплатно. Если превысить лимит, цена за каждый следующий ГБ составит 0,52 ₽.
Также предоставляем бесплатно внутренний и публичный трафик между нашими продуктами.
Выбирайте локальные и сетевые диски для ваших задач
ЛокальныеБлагодаря отсутствию сетевых задержек подходят для задач, чувствительных к показателям времени отклика. Например, для работы баз данных.
Сетевые
БазовыеИмеют ограниченную скорость чтения и записи. Подходят для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.
Сетевые
УниверсальныеОптимальные по параметрам чтения и записи. Подходят для системных дисков виртуальных машин.
Сетевые
БыстрыеИмеют самую высокую скорость чтения и записи. Подходят для нагрузок, требующих повышенной производительности операций ввода-вывода.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с виртуальным ЦОДом
Почему виртуальный ЦОД в Selectel — это безопасно
Соответствие 152-ФЗ
Размещая свои проекты в Selectel, вы соблюдаете требования закона, которые касаются IT-инфраструктуры и безопасного хранения данных, в том числе государственных заказчиков.
Резервное копирование
По запросу подключим дополнительную услугу — полные бэкапы по расписанию. Создайте план резервных копий и настройте параметры их хранения. Так вы обеспечите сохранность данных.
Дата-центры уровня Tier III
Контролируем температурный режим, уровень охлаждения и бесперебойное электропитание. Доступ к стойкам есть только у наших инженеров. Никто другой не попадет в серверную: за этим следят камеры и охрана.
Разместите виртуальный ЦОД в одном из наших дата-центров уровня Tier III на выбор
Дата-центр «Берзарина»
2400 м²
1420
6,5 МВт
55.791111, 37.466952
Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
Дата-центр «Цветочная 1»
679 м²
227
1,6 МВт
59.886564, 30.329298
Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 21
Дата-центр «Цветочная 2»
1886 м²
935
7,3 МВт
59.887137, 30.329136
Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19
Дата-центр «Дубровка 1»
740 м²
311
2,5 МВт
59.834392, 30.932602
Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
Дата-центр «Дубровка 2»
931 м²
284
2,5 МВт
59.834581, 30.933771
Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
Дата-центр «Дубровка 3»
768 м²
281
2 МВт
59.834673, 30.935402
Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
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FAQ
Что такое виртуальный ЦОД?
Виртуальный ЦОД — совокупность облачных вычислительных ресурсов: в него входят процессоры, память, место на диске, сети. По сути это виртуальная среда, в рамках которой создаются виртуальные машины и сети. И размеры этой среды можно гибко увеличивать по мере необходимости.
Преимущество виртуального дата-центра — в оптимизации ресурсов и росте производительности. А в Selectel виртуальным дата-центром также удобно управлять благодаря панели управления.
Как создать виртуальный ЦОД?
Чтобы создать виртуальный ЦОД в Краснодаре, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс. После этого в разделе Серверы облачной платформы выберите нужную конфигурацию виртуальной машины, добавьте необходимое количество дисков, настройте сеть.
Если у вас возникнут вопросы по оплате, настройкам конфигурации и сетей, обслуживанию или другим темам, пишите нам в тикет-системе. Наши специалисты быстро ответят на все вопросы.
Какие операционные системы доступны при создании серверов?
При создании сервера доступны готовые образы Windows, Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Мы берем на себя установку, подготовку рабочего окружения и настройку всех параметров.
Также при создании сервера в панели управления Selectel можно создать и загрузить собственный образ. Подробнее о том, как это сделать, мы рассказали в базе знаний.
Какие диски доступны в виртуальном ЦОДе?
Можно ли подключить балансировку нагрузки?
Да, вы можете дополнительно подключить балансировщик нагрузки. Он поможет распределить входящий трафик между облачными серверами в одном регионе, повысить отказоустойчивость и обеспечить масштабирование приложений.
Как работает бесплатная защита от DDoS-атак?
Защита от DDoS-атак Selectel помогает бороться с потоками нежелательного трафика из внешней сети. Трафик проходит через специальную систему защиты, которая фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Бесплатная защита от DDoS Selectel включена по умолчанию для всех услуг, кроме облака на базе VMware — для него автоматически подключается другая защита.
Если вы хотите усилить защиту и обезопасить данные не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений, вы можете использовать защиту DDoS Guard и Qrator.
Можно ли следить за работой сервисов, которые развернуты в виртуальном дата-центре?
Вы можете подключить дополнительную услугу мониторинга. Она помогает проверять доступность сервисов и получать уведомления о результатах проверок.
Доступно 17 разных проверок. Например, PING позволяет измерять задержку и доступность от точки проверки до сервера, а DNS — оценивать, правильно ли доменное имя преобразуется в IP-адрес.
Работать с мониторингом смогут специалисты без опыта администрирования. Подробнее об услуге читайте в нашей базе знаний.
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и зоны
Проекты
Оплата и биллинг
Используйте продукты, которые совместимы с сервисом виртуального дата-центра в Краснодаре
Облачное объектное хранилище
Резервное копирование в облаке
Защита от DDoS-атак
Сети L3 VPN
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать виртуальный ЦОД в Краснодаре.Создать аккаунт
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