Поиск

Виртуальный ЦОД в Краснодаре

Создайте виртуальный ЦОД в Selectel: арендуйте облачный сервер любой мощности, добавьте нужное количество дисков и настройте сети. Мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре.
  • Фиксированные и произвольные конфигурации серверов на выбор
  • Управление через API и Terraform
  • Старт за пару минут в панели управления
Перейти в панель
Виртуальный ЦОД
ЦеныО продуктеДокументацияСовместимые продукты

Рассчитайте стоимость аренды виртуального ЦОД в Краснодаре

Создайте виртуальный дата-центр под свои потребности. Соберите облачный сервер с нужным количеством ресурсов: ядер процессора, оперативной памяти, дисков, включая SSD. После этого выберите нужную подсеть — приватную или публичную.

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных дата-центров, сначала соберите один сервер, добавьте диски и настройте сеть, а затем там же начните создавать новый виртуальный ЦОД.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

0,00 ₽
Создать аккаунт Рассчитать другие продукты

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в цену

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать виртуальный ЦОД в Краснодаре.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.