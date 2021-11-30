Рассчитайте стоимость аренды виртуального ЦОД в Краснодаре

Создайте виртуальный дата-центр под свои потребности. Соберите облачный сервер с нужным количеством ресурсов: ядер процессора, оперативной памяти, дисков, включая SSD. После этого выберите нужную подсеть — приватную или публичную.

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных дата-центров, сначала соберите один сервер, добавьте диски и настройте сеть, а затем там же начните создавать новый виртуальный ЦОД.