Системное администрирование

Администратор информационных систем

Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!

Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения. Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.

Мы ждем человека, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу.

Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!

Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения. Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.

Мы ждем человека, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу.

Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Поддерживать внутренние сервисы компании (Jira Software, - Confluence, Google Workspace, сервисы собственной разработки и др.)
  • Заниматься интеграцией различных внутренних сервисов
  • Обслуживать и оптимизировать инфраструктуру отдела (железные сервера и виртуальные машины)
  • Поддерживать и консультировать внутренних пользователей компании
  • Автоматизировать бизнес-процессы
  • Составлять ТЗ на интеграцию сторонних сервисов в имеющуюся инфраструктуру
  • Составлять документацию по продуктам и процессам

Мы ожидаем

  • Опыт работы в ИТ не менее 3-5 лет
  • Понимание Linux на уровне администрирования сервисов
  • Опыт работы с СУБД на уровне стандартных запросов (PostgreSQL, MySQL)
  • Умение работать с REST API
  • Опыт работы с системами электронного документооборота
  • Опыт работы с Docker, Git
  • Базовое понимание работы сетей

Будет плюсом

  • Наличие опыта работы с продуктами Atlassian на уровне администратора
  • Опыт работы с корпоративными SaaS на уровне администратора (Microsoft, Google, Salesforce и других)
  • Навыки разработки на Python/Java или других языках
  • Опыт работы с Script Runner и Groovy
  • Знакомство с фреймворками Python и JS (Flask, Vue.JS)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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