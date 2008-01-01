Администратор информационных систем

Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!
Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения. Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.
Мы ждем человека, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу.
Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!
Основные задачи
- Поддерживать внутренние сервисы компании (Jira Software, - Confluence, Google Workspace, сервисы собственной разработки и др.)
- Заниматься интеграцией различных внутренних сервисов
- Обслуживать и оптимизировать инфраструктуру отдела (железные сервера и виртуальные машины)
- Поддерживать и консультировать внутренних пользователей компании
- Автоматизировать бизнес-процессы
- Составлять ТЗ на интеграцию сторонних сервисов в имеющуюся инфраструктуру
- Составлять документацию по продуктам и процессам
Мы ожидаем
- Опыт работы в ИТ не менее 3-5 лет
- Понимание Linux на уровне администрирования сервисов
- Опыт работы с СУБД на уровне стандартных запросов (PostgreSQL, MySQL)
- Умение работать с REST API
- Опыт работы с системами электронного документооборота
- Опыт работы с Docker, Git
- Базовое понимание работы сетей
Будет плюсом
- Наличие опыта работы с продуктами Atlassian на уровне администратора
- Опыт работы с корпоративными SaaS на уровне администратора (Microsoft, Google, Salesforce и других)
- Навыки разработки на Python/Java или других языках
- Опыт работы с Script Runner и Groovy
- Знакомство с фреймворками Python и JS (Flask, Vue.JS)
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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