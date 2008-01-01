QA

QA инженер в команду Vscale

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Санкт-Петербург
Гибкий

Присоединяйся к команде Vscale! Мы бренд базовых инфраструктурных сервисов на базе Selectel. Провайдер, который разговаривает со своими клиентами на одном языке.

Мы за смелые эксперименты, быстрые и гибкие решения в разработке и открытое общение в команде. Мы прислушиваемся друг другу, вместе преодолеваем челленджи и генерим идеи. У нас QA-инженер не только ищет баги и принимает решения о релизах, но и может влиять на продукт, процессы команды, цели и способы их достижения.

Стань частью Vscale, где твое мнение будут ценить!

Основные задачи

- Ручное функциональное и регрессионное тестирование (Frontend/Backend или все вместе)

- Поддержка/развитие тестовой документации (Testrail)

- Работа с системами баг-трекинга Jira

Мы ожидаем

Мы ждем, что у вас есть:

- Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке не менее (от 2-3 лет)

- Понимание жизненного цикла программного обеспечения, методологий, техник тест-дизайна

- Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)

- Понимание работы HTTP/REST и клиент-серверной архитектуры

- Опыт ведения тестовой документации в одной из TMS (Testrail/TestOps/TestIT)

- Опыт составления тест-планов и управление релизами

- Умение работать с API (Postman, cURL)

- Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)

Будет плюсом

Дополнительными плюсами будут:

- Знание CSS, HTML

- Интерес к развитию автоматизированного тестирования (TS, Playwright +) Playwright-test, Jest - для фронта, Mocha, Chai - для бэка

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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