QA инженер в команду Vscale

Присоединяйся к команде Vscale! Мы бренд базовых инфраструктурных сервисов на базе Selectel. Провайдер, который разговаривает со своими клиентами на одном языке.
Мы за смелые эксперименты, быстрые и гибкие решения в разработке и открытое общение в команде. Мы прислушиваемся друг другу, вместе преодолеваем челленджи и генерим идеи. У нас QA-инженер не только ищет баги и принимает решения о релизах, но и может влиять на продукт, процессы команды, цели и способы их достижения.
Стань частью Vscale, где твое мнение будут ценить!
Основные задачи
- Ручное функциональное и регрессионное тестирование (Frontend/Backend или все вместе)
- Поддержка/развитие тестовой документации (Testrail)
- Работа с системами баг-трекинга Jira
Мы ожидаем
Мы ждем, что у вас есть:
- Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке не менее (от 2-3 лет)
- Понимание жизненного цикла программного обеспечения, методологий, техник тест-дизайна
- Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)
- Понимание работы HTTP/REST и клиент-серверной архитектуры
- Опыт ведения тестовой документации в одной из TMS (Testrail/TestOps/TestIT)
- Опыт составления тест-планов и управление релизами
- Умение работать с API (Postman, cURL)
- Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)
Будет плюсом
Дополнительными плюсами будут:
- Знание CSS, HTML
- Интерес к развитию автоматизированного тестирования (TS, Playwright +) Playwright-test, Jest - для фронта, Mocha, Chai - для бэка
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
QA Engineer (DCIM)
Санкт-ПетербургQA
QA Fullstack Engineer в команду облачных сервисов
Санкт-Петербург / Удаленно