QA Engineer (DCIM)

Мы в поисках QA Engineer в команду DCIM

DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов

Внутри отдела сформировалась классная команда, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт тестирования web-приложений и готового работать над созданием новых крутых сервисов!

Стэк: TypeScript, Qase, GitLab, Selenium, Jira