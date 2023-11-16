Инженер по тестированию Firmware

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Мы в поисках Инженера по тестированию Firmware!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать и поддерживать тесты прошивок модулей
- Тестировать встраиваемое ПО (Firmware) для микроконтроллеров ARM, MIPS, RISC-V, реализованного на языке С
- Писать и выполнять программу тестирования
- Анализировать архитектуру ПО на предмет уязвимостей и ошибок
- Разрабатывать и поддерживать документацию для тестов и ПО (вики-страниц)
- Анализировать архитектуру систем на предмет недостатков и уязвимостей
- Писать интеграционные тесты для прошивок под эмулятор QEMU
- Тестировать баги/фичи на стендах в лаборатории
Мы ожидаем
- Опыт написания программы тестирования Firmware с нуля
- Знание Make, понимание работы системы сборки на Makefile
- Знание и умение пользоваться Git
- Навыки пайки и работы с измерительным оборудованием для отладки
- Знание интерфейсов - USB, UART, I2C, SPI, CAN
- Знание английского языкя на уровне чтения документации
Будет плюсом
- Опыт написания скриптов для автоматизации сборки прошивки(Python\Bash)
- Опыт CI/CD
- Опыт работы с серверным оборудованием
- Опыт тестирования драйверов
- Опыт работы с GCC
- Знание языка C
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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