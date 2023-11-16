QA

Инженер по тестированию Firmware

Мы в поисках Инженера по тестированию Firmware!

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Мы в поисках Инженера по тестированию Firmware!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать и поддерживать тесты прошивок модулей
  • Тестировать встраиваемое ПО (Firmware) для микроконтроллеров ARM, MIPS, RISC-V, реализованного на языке С
  • Писать и выполнять программу тестирования
  • Анализировать архитектуру ПО на предмет уязвимостей и ошибок
  • Разрабатывать и поддерживать документацию для тестов и ПО (вики-страниц)
  • Анализировать архитектуру систем на предмет недостатков и уязвимостей
  • Писать интеграционные тесты для прошивок под эмулятор QEMU
  • Тестировать баги/фичи на стендах в лаборатории

Мы ожидаем

  • Опыт написания программы тестирования Firmware с нуля
  • Знание Make, понимание работы системы сборки на Makefile
  • Знание и умение пользоваться Git
  • Навыки пайки и работы с измерительным оборудованием для отладки
  • Знание интерфейсов - USB, UART, I2C, SPI, CAN
  • Знание английского языкя на уровне чтения документации

Будет плюсом

  • Опыт написания скриптов для автоматизации сборки прошивки(Python\Bash)
  • Опыт CI/CD
  • Опыт работы с серверным оборудованием
  • Опыт тестирования драйверов
  • Опыт работы с GCC
  • Знание языка C

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
QA

QA Fullstack Engineer в команду разработки Выделенных серверов

Санкт-Петербург / Удаленно

QA

Инженер по тестированию проекта Мобильной Фермы

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.