QA

QA Automation Engineer (DCIM)

Мы в поисках QA Automation Engineer в команду DCIM

DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов

Внутри отдела сформировалась классная команда, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт тестирования web-приложений и готового работать над созданием новых крутых сервисов!

Стэк: TypeScript, Qase, GitLab, Selenium, Jira

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках QA Automation Engineer в команду DCIM

DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов

Внутри отдела сформировалась классная команда, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт тестирования web-приложений и готового работать над созданием новых крутых сервисов!

Стэк: TypeScript, Qase, GitLab, Selenium, Jira

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать тест-кейсы, тестовые сценарии и чек-листы
  • Разрабатывать автотесты на TypeScript
  • Проводить ручное и автоматизированное тестирования web-приложений, сервисов и микросервисов отдела
  • Проводить интеграционное тестирование компонентов и приложений, подсистем учета и визуализации
  • Анализировать результаты тестирования
  • Составлять баг-репорты
  • Взаимодействовать с командами разработки
  • Участвовать в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации
  • Осуществлять мониторинг ошибок работы приложений
  • Общаться с пользователями и отделом поддержки для сбора обратной связи работы систем

Мы ожидаем

  • Уверенные знания теории и методик тестирования
  • Опыт в автоматизированном тестировании на JS/TS
  • Опыт тестирования клиент-серверных приложений
  • Опыт работы с одной из TMS (например, TestRail)
  • Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика
  • Понимание архитектуры и жизненного цикла разработки ПО
  • Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
  • Опыт тестирования API
  • Опыт работы с базами данных и знание SQL
  • Опыт ведения тестовой документации, написания клиентской документации

+100 к резюме

  • Понимание работы компьютерных сетей
  • Знание HTML, CSS
  • Навык работы с системой управления тестированием TestRail/Qase
  • Навык работы с Docker
  • Умение встраивать тесты в CI/CD
  • Знание Python
  • Опыт работы с Kibana/Grafana

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.