QA Automation Engineer (DCIM)

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Мы в поисках QA Automation Engineer в команду DCIM
DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов
Внутри отдела сформировалась классная команда, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач
Мы ищем сотрудника, имеющего опыт тестирования web-приложений и готового работать над созданием новых крутых сервисов!
Стэк: TypeScript, Qase, GitLab, Selenium, Jira
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать тест-кейсы, тестовые сценарии и чек-листы
- Разрабатывать автотесты на TypeScript
- Проводить ручное и автоматизированное тестирования web-приложений, сервисов и микросервисов отдела
- Проводить интеграционное тестирование компонентов и приложений, подсистем учета и визуализации
- Анализировать результаты тестирования
- Составлять баг-репорты
- Взаимодействовать с командами разработки
- Участвовать в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации
- Осуществлять мониторинг ошибок работы приложений
- Общаться с пользователями и отделом поддержки для сбора обратной связи работы систем
Мы ожидаем
- Уверенные знания теории и методик тестирования
- Опыт в автоматизированном тестировании на JS/TS
- Опыт тестирования клиент-серверных приложений
- Опыт работы с одной из TMS (например, TestRail)
- Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика
- Понимание архитектуры и жизненного цикла разработки ПО
- Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
- Опыт тестирования API
- Опыт работы с базами данных и знание SQL
- Опыт ведения тестовой документации, написания клиентской документации
+100 к резюме
- Понимание работы компьютерных сетей
- Знание HTML, CSS
- Навык работы с системой управления тестированием TestRail/Qase
- Навык работы с Docker
- Умение встраивать тесты в CI/CD
- Знание Python
- Опыт работы с Kibana/Grafana
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса