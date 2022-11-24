Back office

Менеджер по договорной работе

Работа Менеджера по договорной работе в Selectel - это:

  • Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
  • Внедрение новых и улучшение существующих процессов
  • Отсутсивие ограничений в инициативности
  • Много интересных логических задач
  • Участие в проектных задачах
  • Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
Санкт-Петербург
Гибкий
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Работа Менеджера по договорной работе в Selectel - это:

  • Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
  • Внедрение новых и улучшение существующих процессов
  • Отсутсивие ограничений в инициативности
  • Много интересных логических задач
  • Участие в проектных задачах
  • Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по любым вопросам, связанным с договорными отношениями
  • Консультирование клиентов по условиям договора. Умение объяснить клиенту, что означает любой из пунктов договора, почему он сформулирован именно таким образом и как работает на практике
  • Оформление договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа. Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведением соответствующих реестров
  • Работа в системе ЭДО Диадок с договорами. Отправка документов, обработка уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и т.д.
  • Работа с партнерами в рамках реферальной программы компании. Заключение реферальных договоров, проверка исполнения партнерами условий договора, обработка заявки на выплаты партнерам
  • Глубокое погружение в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем, условий оказания услуг для:

- участия в разработке и согласовании публичных/шаблонных договоров и сопутствующих документов к ним

- отслеживания сроков действия договоров и контроль соблюдения иных условий договоров и сопутствующей документации к ним

- рассмотрения, согласования и обеспечения исполнения специальных клиентских запросов

Наши ожидания:

  • Опыт работы на схожей позиции
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок. Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система
  • Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
  • Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
  • Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
  • Опыт работы с проектными задачами

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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