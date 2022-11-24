Менеджер по договорной работе

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Работа Менеджера по договорной работе в Selectel - это:
- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
- Внедрение новых и улучшение существующих процессов
- Отсутсивие ограничений в инициативности
- Много интересных логических задач
- Участие в проектных задачах
- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по любым вопросам, связанным с договорными отношениями
- Консультирование клиентов по условиям договора. Умение объяснить клиенту, что означает любой из пунктов договора, почему он сформулирован именно таким образом и как работает на практике
- Оформление договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа. Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведением соответствующих реестров
- Работа в системе ЭДО Диадок с договорами. Отправка документов, обработка уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и т.д.
- Работа с партнерами в рамках реферальной программы компании. Заключение реферальных договоров, проверка исполнения партнерами условий договора, обработка заявки на выплаты партнерам
- Глубокое погружение в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем, условий оказания услуг для:
- участия в разработке и согласовании публичных/шаблонных договоров и сопутствующих документов к ним
- отслеживания сроков действия договоров и контроль соблюдения иных условий договоров и сопутствующей документации к ним
- рассмотрения, согласования и обеспечения исполнения специальных клиентских запросов
Наши ожидания:
- Опыт работы на схожей позиции
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок. Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система
- Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
- Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
- Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
- Опыт работы с проектными задачами
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
- Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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