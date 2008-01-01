Публичное облако с оплатой за потребляемые ресурсы без вложений в оборудование. Дает возможность быстро масштабировать мощности виртуальных машин или использовать облако в качестве резервного ЦОД.

Частное облако на базе VMware

Масштабируемая инфраструктура с адаптацией под ваши требования Дополнительные меры безопасности и изоляции в сравнении с публичным облаком. Сервис позволяет кастомизировать и адаптировать технические решения под задачи любого проекта.