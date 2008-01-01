Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства с VMware).
Данный статус гарантирует выполнение стандартов VMware, использование актуальных технологий и версий программного обеспечения VMware. А также наличие сертифицированных специалистов, что гарантирует качество предоставляемых сервис-провайдером услуг.
Продукты и услуги на базе решений VMware
Облако на базе VMware
Частное облако на базе VMware
Используемые технологии
VMware vSphere®
Платформа, которая обеспечивает максимальную производительность, доступность и эффективность виртуальной инфраструктуры и приложений. В Selectel используются версии vSphere, начиная с 6.5 и старше.
VMware vCloud Director®
Веб-интерфейс и API управления виртуальными дата-центрами (vDC) на базе технологий VMware.
Позволяет управлять виртуальными машинами, осуществлять их миграцию из другого облака, управлять виртуальными сетями и маршрутизаторами. Создавать пользователей и настраивать права доступа к vDC.
VMware vSAN™
Гиперконвергентная архитектура повышает надежность хранения данных, обеспечивает масштабирование по объему хранения и скорости доступа.
VMware vCloud Director® Extender
Программное средство переноса виртуальных машин из организации к облачному провайдеру VMware. Конечные пользователи могут легко перенести в облако свои рабочие нагрузки.
VMware NSX®
Виртуальная сеть для программного ЦОД, в которой службы сети и безопасности абстрагированы их от физической инфраструктуры, обеспечивая полный контроль над безопасностью.