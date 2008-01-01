Технологический партнер Selectel: Intel

Корпорация Intel — один из крупнейших в мире производителей микроэлектроники. Помимо производства процессоров, в портфолио Intel входят чипсеты, программное обеспечение и сервисы, а также серверная продукция и разработки в области нового поколения памяти и хранения данных.

Используя возможности облачных технологий, распространение интернета вещей совместно с потенциалом непрерывного подключения к сети 5G, искусственного интеллекта, автономного вождения и виртуальной реальности, Intel меняет целые отрасли и решает глобальные проблемы.