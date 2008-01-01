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Технологический партнер Selectel: Intel

О партнере

Корпорация Intel — один из крупнейших в мире производителей микроэлектроники. Помимо производства процессоров, в портфолио Intel входят чипсеты, программное обеспечение и сервисы, а также серверная продукция и разработки в области нового поколения памяти и хранения данных.

Используя возможности облачных технологий, распространение интернета вещей совместно с потенциалом непрерывного подключения к сети 5G, искусственного интеллекта, автономного вождения и виртуальной реальности, Intel меняет целые отрасли и решает глобальные проблемы.

Selectel — участник Партнерской Маркетинговой программы Intel® Technology Provider Program уровня Platinum со статусом специалиста по облачным ЦОД.

Преимущества уровня Platinum и специальные преимущества Selectel

Доступ к технической информации и службе технической поддержки Intel®.

Регулярное обучение в рамках конференций для участников маркетинговых программ Intel®.

Стандартная гарантия на продукцию Intel®.

Приоритет при приглашении на отраслевые мероприятия и семинары.

Доступ к ресурсам Intel®, посвященным облачным технологиям.

Доступ к образцам новых продуктов Intel®.

Продукты и услуги на базе решений Intel®

В режиме коммерческого использования

Выделенные серверы

Серверы на материнских платах Intel®; вся линейка процессоров Intel® Xeon® Scalable (в готовых конфигурациях и на заказ); диски Intel® Optane™ (в конфигурациях на заказ).

Облако на базе VMware

Решения для систем с гиперконвергентной архитектурой: процессоры Intel® Xeon® Gold 6140; накопители — NVMe-диски Intel® SSD DC серии P4600 (для кэша) и Intel® SSD DC серии P3520 (для данных).

Облачные серверы

Выбор ресурсов при конфигурации облака, в том числе: виртуальные процессоры на базе Intel® Xeon® E5-2670 v3, Intel® Xeon® 6140 класса Gold или Intel® Xeon® E5-2680 v4.

Для бесплатного тестирования в лаборатории Selectel Lab

FPGA-ускорители на базе устройствa Intel® FPGA

Параллельные вычисления в дата-центре Selectel для финансовых и научных расчетов, обработки видео и звука, в телекоме и биотехнологиях.

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