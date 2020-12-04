Новости и пресс-релизы

9 ноября 2020, Москва: Провайдер IT-инфраструктуры Selectel первым из российских компаний подключил бесплатную защиту от DDoS-атак всем клиентам облака на базе VMware. Решение позволит снизить затраты бизнеса на хостинг повышенной надежности до 20%.

DDoS-атаки — один из самых популярных видов нападения на инфраструктуру компаний. Самые распространенные и легко организуемые атаки — volumetric, или объемные. Суть таких атак — в резком повышении объема трафика на сайт, в результате чего он просто не выдерживает и «падает». Рост количества таких атак — тренд, который эксперты рынка наблюдают в течение последних нескольких лет.



Для сервисов с высокими требованиями к доступности затраты на защиту инфраструктуры от таких атак могут составлять до 20% от стоимости всего Облака. Новое решение Selectel для клиентов «Облака на базе VMware» включает защиту от DDoS по умолчанию и бесплатно. Решение помогает бизнесу повысить стабильность облачной инфраструктуры, предотвращает недоступность инфраструктуры из-за DDoS и обеспечивает минимальные задержки при доставке трафика в момент атаки.

«DDoS-атаки — один из самых простых и дешевых способов атаковать инфраструктуру клиента. Количество и мощность атак на сервисы в публичных облаках постоянно растет. Поэтому реализация защиты от DDoS всего “Облака на базе VMware” — важная веха в развитии услуги. Она позволит нашим клиентам получать стабильное и надежное решение без дополнительных затрат и настроек», — Иван Колегов, менеджер продукта VMware, Selectel.

Решение реализовано на базе сервиса от российской компании DDoS-GUARD, и распространяется на все публичные IP-адреса клиентов Облака на базе VMware во всех регионах.

«Облако на базе VMware» от Selectel соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В нем можно обрабатывать и хранить персональные данные до третьего уровня защищенности. В июне 2019 года продукт Selectel «Облако на базе VMware» отметили знаком доверия VMware Cloud Verified.