Продажи

Младший менеджер по продажам (Цветочная)

Мы в Selectel более 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать нашим клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.

В связи с динамичным развитием и расширением отдела продаж, мы находимся в поиске энергичного и амбициозного коллеги, который готов проявить себя и внести вклад в достижение общих целей компании.

Если ты стремишься к развитию в сфере продаж и хочешь стать частью команды профессионалов, то ждем твой отклик на вакансию Младшего менеджера по продажам!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в Selectel более 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать нашим клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.

В связи с динамичным развитием и расширением отдела продаж, мы находимся в поиске энергичного и амбициозного коллеги, который готов проявить себя и внести вклад в достижение общих целей компании.

Если ты стремишься к развитию в сфере продаж и хочешь стать частью команды профессионалов, то ждем твой отклик на вакансию Младшего менеджера по продажам!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Ассистировать старшим коллегам в выполнении ежедневных задач
  • Взаимодействовать с клиентской базой, прозвон потенциальных клиентов и назначение совместных встреч с менеджерами по продажам
  • Формировать обратную связь по продуктам и решениям компании
  • Работать с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж
  • Активно участвовать в исполнение годового и ежемесячного планов продаж

Мы ожидаем

  • Успешный опыт продаж
  • Развитые коммуникативные навыки, грамотная письменная и устная речь
  • Желание развиваться в продажах

+100 к резюме

  • Опыт продажи облачных и инфраструктурных решений
  • Опыт холодных В2В продаж

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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