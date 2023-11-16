Младший менеджер по продажам (Цветочная)

Мы в Selectel более 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать нашим клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.

В связи с динамичным развитием и расширением отдела продаж, мы находимся в поиске энергичного и амбициозного коллеги, который готов проявить себя и внести вклад в достижение общих целей компании.

Если ты стремишься к развитию в сфере продаж и хочешь стать частью команды профессионалов, то ждем твой отклик на вакансию Младшего менеджера по продажам!