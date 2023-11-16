Специалист по человеко-компьютерному взаимодействию (HCI)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
На этой позиции вам предстоит принять участие в проектировании с нуля интерфейса серверной операционной системы с учетом потребностей пользователей, сценариев использования, контекста работы и особенностей аудитории.
Вы будете работать в небольшой технической R&D-команде, чьей задачей является создать наиболее адаптированную под нужды и требования рынка собственную операционную систему!
Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Изучать предыдущий опыт взаимодействия клиентов с подобными операционными системами и выявлять ключевые требования к функциональности операционной системы
- Разбираться в пользовательских сценариях, задачах и целях работы с серверной операционной системой, определять требования к ПО
- Проектировать систему и логику взаимодействия человека с интерфейсом командной строки
- Проводить пользовательские тестирования на сложной аудитории: моделируемые юзабилити-тестирования и дневниковые исследования, интервью и опросы — для лучшего понимания аудитории командой и получения быстрой обратной связи
Мы ожидаем
- Опыт проектирования сложных/специальных интерфейсов человеко-компьютерного взаимодействия
- Владение общей теорией систем, методами системного анализа, навыками проектирования интерфейсов и сложных систем
- Обладание опытом проведения пользовательских исследований, анализа потребностей аудитории, работы со сценариями и пользовательскими историями
- Опыт работы с операционными системами на базе Linux, умение пользоваться терминалом
Будет плюсом
- Опыт проектирования пользовательских интерфейсов для операционных систем
- Навыки работы системным администратором
- Знание и применение в работе принципов ТРИЗ и методологии человеко-ориентированного проектирования систем
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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