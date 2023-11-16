Специалист по человеко-компьютерному взаимодействию (HCI)

На этой позиции вам предстоит принять участие в проектировании с нуля интерфейса серверной операционной системы с учетом потребностей пользователей, сценариев использования, контекста работы и особенностей аудитории.

Вы будете работать в небольшой технической R&D-команде, чьей задачей является создать наиболее адаптированную под нужды и требования рынка собственную операционную систему!