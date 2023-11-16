UX

Специалист по человеко-компьютерному взаимодействию (HCI)

На этой позиции вам предстоит принять участие в проектировании с нуля интерфейса серверной операционной системы с учетом потребностей пользователей, сценариев использования, контекста работы и особенностей аудитории.

Вы будете работать в небольшой технической R&D-команде, чьей задачей является создать наиболее адаптированную под нужды и требования рынка собственную операционную систему!

Санкт-Петербург
Фиксированный
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На этой позиции вам предстоит принять участие в проектировании с нуля интерфейса серверной операционной системы с учетом потребностей пользователей, сценариев использования, контекста работы и особенностей аудитории.

Вы будете работать в небольшой технической R&D-команде, чьей задачей является создать наиболее адаптированную под нужды и требования рынка собственную операционную систему!

Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Изучать предыдущий опыт взаимодействия клиентов с подобными операционными системами и выявлять ключевые требования к функциональности операционной системы
  • Разбираться в пользовательских сценариях, задачах и целях работы с серверной операционной системой, определять требования к ПО
  • Проектировать систему и логику взаимодействия человека с интерфейсом командной строки
  • Проводить пользовательские тестирования на сложной аудитории: моделируемые юзабилити-тестирования и дневниковые исследования, интервью и опросы — для лучшего понимания аудитории командой и получения быстрой обратной связи

Мы ожидаем

  • Опыт проектирования сложных/специальных интерфейсов человеко-компьютерного взаимодействия
  • Владение общей теорией систем, методами системного анализа, навыками проектирования интерфейсов и сложных систем
  • Обладание опытом проведения пользовательских исследований, анализа потребностей аудитории, работы со сценариями и пользовательскими историями
  • Опыт работы с операционными системами на базе Linux, умение пользоваться терминалом

Будет плюсом

  • Опыт проектирования пользовательских интерфейсов для операционных систем
  • Навыки работы системным администратором
  • Знание и применение в работе принципов ТРИЗ и методологии человеко-ориентированного проектирования систем

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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