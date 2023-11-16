Младший менеджер по продажам

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в Selectel более 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать нашим клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.
В связи с динамичным развитием и расширением отдела продаж, мы находимся в поиске энергичного и амбициозного коллеги, который готов проявить себя и внести вклад в достижение общих целей компании.
Если ты стремишься к развитию в сфере продаж и хочешь стать частью команды профессионалов, то ждем твой отклик на вакансию Младшего менеджера по продажам!
Москва
Гибкий
Основные задачи
- Ассистировать старшим коллегам в выполнении ежедневных задач
- Взаимодействовать с клиентской базой, прозвон потенциальных клиентов и назначение совместных встреч с менеджерами по продажам
- Формировать обратную связь по продуктам и решениям компании
- Работать с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж
- Активно участвовать в исполнение годового и ежемесячного планов продаж
Мы ожидаем
- Успешный опыт продаж
- Развитые коммуникативные навыки, грамотная письменная и устная речь
- Желание развиваться в продажах
+100 к резюме
- Опыт продажи облачных и инфраструктурных решений
- Опыт холодных В2В продаж
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Октябрьское поле и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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