Бизнес-тренер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой. Наша команда сегодня – это более, чем 800 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти.
Вместе с компанией развивается и Корпоративный центр обучения
Мы ищем сильного и опытного бизнес-тренера, который будет вдохновлять сотрудников на развитие, проводить soft skills обучение и организовывать тренинги с приглашенными спикерам
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Анализировать потребности команды в обучении и развитии (запросы руководителей и сотрудников, опрос вовлеченности и другие источники для поиска актуальных тем обучения)
- Развивать руководителей (проводить тренинги по базовым менеджерским навыкам, модерировать мастермайнды) + организовать развитие начинающих руководителей в проекте “Школа teamlead”
- Проводить soft skills обучение для сотрудников (готовить тренинги, собирать группы, проводить тренинги, собирать обратную связь)
- Проводить фасилитации, модерации, ретро, стратсессии для команд
- Организовывать работу с внутренними спикерами (искать желающих выступить, помогать в подготовке, организовывать мероприятие, собирать фидбек по итогам)
- Работать с внутренней LMS Teachbase (создавать и редактировать курсы, отслеживать их прохождение)
- Постить полезные развивающие материалы на Confluence
- Помогать коллегам в отделе с другими HR-проектами
Мы ожидаем
- Тренерский опыт разработки и проведения обучения
- Свой “портфель” готовых тренингов (наиболее актуальные темы для нас: менеджерские навыки, эмоциональный интеллект, коммуникации, переговоры, публичные выступления, работа со стрессом и выгоранием)
- Умение снимать запрос с внутренних клиентов и на его основе создавать обучение/мероприятие
- Опыт модерации или фасилитации
- Знание топовых провайдеров обучения
- Готовность обсуждать условия, предлагаемые провайдерами
- Базовые навыки работы с LMS и верстки курсов в Tilda и iSpring
- Знание основ педагогического дизайна и обучения взрослых
И чтобы человек был хороший ;)
- Харизма и тренерский шарм ✨
- Любовь к людям и желание помогать развиваться
- Внимание к деталям (оформление материалов для обучения)
- Умение быстро адаптироваться к изменениям
- Умение соблюдать баланс между заботой о внутренних клиентах и потребностях бизнеса
- Техническая грамотность (Google почта, таблицы и документы, Miro, Jira, Confluence)
Будет плюсом
- Знакомство с IT-терминологией и понимание основных IT-технологий
- Хорошее чувство юмора и знание мемчиков
- Опыт консультирования (психологическое, карьерное или коучинг)
- Английский язык на уровне, достаточном для общения с иностранными организаторами конференций и преподавателями-носителями
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса