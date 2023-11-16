Управление знаниями

Бизнес-тренер

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой. Наша команда сегодня – это более, чем 800 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти.

Вместе с компанией развивается и Корпоративный центр обучения

Мы ищем сильного и опытного бизнес-тренера, который будет вдохновлять сотрудников на развитие, проводить soft skills обучение и организовывать тренинги с приглашенными спикерам

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой. Наша команда сегодня – это более, чем 800 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти.

Вместе с компанией развивается и Корпоративный центр обучения

Мы ищем сильного и опытного бизнес-тренера, который будет вдохновлять сотрудников на развитие, проводить soft skills обучение и организовывать тренинги с приглашенными спикерам

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Анализировать потребности команды в обучении и развитии (запросы руководителей и сотрудников, опрос вовлеченности и другие источники для поиска актуальных тем обучения)
  • Развивать руководителей (проводить тренинги по базовым менеджерским навыкам, модерировать мастермайнды) + организовать развитие начинающих руководителей в проекте “Школа teamlead”
  • Проводить soft skills обучение для сотрудников (готовить тренинги, собирать группы, проводить тренинги, собирать обратную связь)
  • Проводить фасилитации, модерации, ретро, стратсессии для команд
  • Организовывать работу с внутренними спикерами (искать желающих выступить, помогать в подготовке, организовывать мероприятие, собирать фидбек по итогам)
  • Работать с внутренней LMS Teachbase (создавать и редактировать курсы, отслеживать их прохождение)
  • Постить полезные развивающие материалы на Confluence
  • Помогать коллегам в отделе с другими HR-проектами

Мы ожидаем

  • Тренерский опыт разработки и проведения обучения
  • Свой “портфель” готовых тренингов (наиболее актуальные темы для нас: менеджерские навыки, эмоциональный интеллект, коммуникации, переговоры, публичные выступления, работа со стрессом и выгоранием)
  • Умение снимать запрос с внутренних клиентов и на его основе создавать обучение/мероприятие
  • Опыт модерации или фасилитации
  • Знание топовых провайдеров обучения
  • Готовность обсуждать условия, предлагаемые провайдерами
  • Базовые навыки работы с LMS и верстки курсов в Tilda и iSpring
  • Знание основ педагогического дизайна и обучения взрослых

И чтобы человек был хороший ;)

  • Харизма и тренерский шарм ✨
  • Любовь к людям и желание помогать развиваться
  • Внимание к деталям (оформление материалов для обучения)
  • Умение быстро адаптироваться к изменениям
  • Умение соблюдать баланс между заботой о внутренних клиентах и потребностях бизнеса
  • Техническая грамотность (Google почта, таблицы и документы, Miro, Jira, Confluence)

Будет плюсом

  • Знакомство с IT-терминологией и понимание основных IT-технологий
  • Хорошее чувство юмора и знание мемчиков
  • Опыт консультирования (психологическое, карьерное или коучинг)
  • Английский язык на уровне, достаточном для общения с иностранными организаторами конференций и преподавателями-носителями

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.