Бизнес-тренер

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой. Наша команда сегодня – это более, чем 800 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти.

Вместе с компанией развивается и Корпоративный центр обучения

Мы ищем сильного и опытного бизнес-тренера, который будет вдохновлять сотрудников на развитие, проводить soft skills обучение и организовывать тренинги с приглашенными спикерам