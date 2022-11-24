Системное администрирование

Архитектор клиентских решений в отдел специальных проектов и клиентских решений

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Консультировать pre-sale менеджеров и клиентов по технологическим вопросам, связанным с продуктами компании: Выделенными серверами, Облаком, Облачным хранилищем
  • Анализировать и разрабатывать вместе с клиентом архитектуру того ПО клиента, которое он разворачивает в наших продуктах
  • Применять на практике разнообразный стек технологий - от cloud native подхода с контейнерами и кубернетесами до миграции с Windows и энтерпрайз-решений на Linux и опенсорс
  • Помогать с эксплуатацией продуктов, которые разрабатываются внутри отдела
  • Заниматься миграциями клиента из текущей инфраструктуры в продукты Selectel (помощь в подготовке плана миграции, определение наиболее критических проблем и т.д.)
  • Участвовать во встречах и презентациях, помогать с онбордингом клиента

Наши ожидания:

  • Опыт работы системным администратором/DevOps инженером/архитектором клиентских решений от 2 лет
  • Отличное знание операционных систем на базе Linux, минимум на уровне, соответствующему LPIC-2
  • Умение писать скрипты и пайплайны на bash, опыт использования sed/awk и умение читать листинги Python кода
  • Знание сетевых технологий на уровне экзаменов CCNA
  • Знание облачнхе технологий, примерно соответствующее требованиям KCNA
  • Опыт работы с Docker, инструментами оркестрации контейнеров типа Kubernetes, Docker Swarm или Apache Mesos
  • Опыт работы с git, CI/CD инструментами типа Gitlab, а также опыт мониторинга нагрузок на базе Grafana/Prometheus
  • Опыт с Ansible и Terraform
  • Знакомство с облаками на базе OpenStack и системами виртуализации на базе VMware и на базе QEMU/KVM
  • Опыт работы с серверным оборудованием и технологиями

Знание систем/программ:

Linux, OpenStack, Grafana/Prometheus, OSI, TCP/IP, Docker, Kubernetes, Gitlab, Ansible, Terraform, QEMU/KVM, VMware

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.