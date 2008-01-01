Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, представил катастрофоустойчивый кластер Облака на базе VMware в московском регионе. Решение обеспечивает бесперебойную работу информационных систем. В основе разработки лежит технология VMware Stretched vSAN.

Катастрофоустойчивый кластер облака развернут в Москве на двух независимых инфраструктурных площадках уровня Tier3. В случае аварийной ситуации в основной локации происходит перезапуск виртуальных машин в резервной. Вероятность простоев или сбоев в работе информационных систем и приложений сводится к минимуму.

В комплексных тестах решения допустимая точка восстановления (Recovery Point Objective, RPO) приближалась к нулю. Эта характеристика описывает особенности восстановления данных. Например, равная одной минуте RPO означает, что при аварии возможна потеря только введенной за последнюю минуту информации. Таким образом, в катастрофоустойчивом кластере риск утраты данных на уровне СХД ничтожен. Такая эффективность обеспечивается синхронной репликацией данных.

Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel «Компании все чаще задумываются об обеспечении бесперебойной работы бизнес-критичных систем. Мы понимаем заказчиков и создаем решения, отвечающие их самым актуальным запросам. Поэтому мы не сомневаемся, что катастрофоустойчивый кластер облака в Москве будет востребован так же активно, как ранее запущенный аналогичный кластер в Петербурге».

Чтобы начать пользоваться катастрофоустойчивым кластером, пользователю не нужно разбираться в настройках. Технология Stretched vSAN обеспечивает полную автоматизацию решения. Система мониторинга доступности виртуальных машин выявляет проблемы на ранних стадиях и самостоятельно запускает сценарии восстановления на резервной площадке.

Катастрофоустойчивый кластер Облака на базе VMware соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В нем можно обрабатывать и хранить персональные данные вплоть до первого уровня защищенности. В июне 2019 года Облаке на базе VMware было отмечено знаком доверия VMware Cloud Verified. Ранее профессионалы отрасли признали сервис «Облаком года» в рамках национальной премии «ЦОДы.РФ».