Новости и пресс-релизы

Стали известны лауреаты национальной премии «ЦОДы.РФ». Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, победил в номинации «Облако года».

Лучшим из семи конкурирующих сервисов эксперты выбрали Облако Selectel на базе VMware, запущенное в апреле 2018 года. Продукт ориентирован на корпоративный сегмент и позволяет заказчикам быстро масштабировать их ИТ-инфраструктуру за пределами собственных дата-центров без капитальных и организационных затрат.

Облако на базе VMware использует гиперконвергентную архитектуру и открывает компаниям весь спектр технологий VMware. В нем применяется новейшее оборудование от Intel, Brocade, Juniper, HGST. Облако развернуто в дата-центрах Selectel в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с использованием VMware Stretched vSAN™.

Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel «Мы нацелены на применение в сервисах Selectel самых передовых решений и технологий. Это позволяет заказчикам максимально эффективно решать задачи бизнеса. Очень приятно, что профессионалы рынка видят это и высоко оценивают результаты нашей работы».

Национальная премия «ЦОДы.РФ» — конкурс среди компаний и специалистов, работающих в российской отрасли дата-центров. Представители профессионального сообщества выбирают лучших из лучших путем честного и открытого голосования. В этом году на конкурс поступило 44 заявки в 10 номинациях. За проекты было отдано более 1200 голосов профессионалов рынка.