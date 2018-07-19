Новости и пресс-релизы

В газете «Коммерсант С-Петербург» № 126 от 19.07.2018 года опубликована статья под заголовком «Селектелу» прилетело из-за Telegram». Автор материала, ссылаясь на оказавшееся в его распоряжении служебное письмо Роскомнадзора и комментарии третьих лиц, исказив суть и детали рутинного сообщения регулятора, делает предположение, что «хостинг-провайдер может быть заблокирован из-за опального мессенджера».
В связи с этим считаем необходимым обозначить официальную позицию Selectel:
- Selectel соблюдает российское законодательство и оперативно реагирует на официальные обращения регулирующих органов — диалог с Роскомнадзором и другими органами власти является обычной частью нашего бизнеса.
- Selectel исключает возможность любых инцидентов, ставящих под угрозу бесперебойную работу провайдера, в том числе по указанным в статье причинам.
- Как минимум несколько утверждений, сделанных в статье, потенциально демонстрируют непонимание автором и комментаторами общих принципов работы информационно-телекоммуникационных систем и российского регулирования.
- На момент публикации материала Selectel не получал официального запроса со стороны газеты «Коммерсант С-Петербург» прокомментировать ситуацию. Представитель Selectel посчитал некорректным раскрывать какие-либо детали работы компании в ответ на звонок с неизвестного мобильного номера.