Новости и пресс-релизы

В газете «Коммерсант С-Петербург» № 126 от 19.07.2018 года опубликована статья под заголовком «Селектелу» прилетело из-за Telegram». Автор материала, ссылаясь на оказавшееся в его распоряжении служебное письмо Роскомнадзора и комментарии третьих лиц, исказив суть и детали рутинного сообщения регулятора, делает предположение, что «хостинг-провайдер может быть заблокирован из-за опального мессенджера».

В связи с этим считаем необходимым обозначить официальную позицию Selectel: