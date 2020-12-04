Войти Зарегистрироваться

ПИК

Success story
Смотреть все истории

ПИК — крупнейшая строительная и девелоперская компания России. На рынке недвижимости с 1994 года. ПИК создает условия для жизни, новую среду для людей. Проекты компании ориентированы на людей, которые устали от обыденных вещей и хотят, чтобы дом определял стиль жизни. За проектирование зданий в ПИК отвечает компания «ПИК-Проект».

География

Россия

Бизнес

Девелоперская и строительная компания

Продукт

Строительство и продажа квартир

Какие задачи было важно решить

Создать команду проектировщиков зданий и перевести ее на удаленную работу

В 2018 году в «ПИК-Проект» появился BIMTeam — проект удаленной работы для проектировщиков. Его главная цель — дать возможность найти работу специалистам из любой точки России и из-за пределов страны.

Для работы сотрудникам BIMTeam нужен только компьютер с хорошим интернетом. Они подключаются к удаленному рабочему столу (VDI) через инструмент VMware Horizon®. Проектировщики работают в одной пространственной модели и собирают детали здания, как конструктор: фасады, внутренние перекрытия, крышу и другие элементы. Совместная работа помогает специалистам BIMTeam добиться согласованности во время проектирования — например, если один инженер-конструктор добавит новый вентканал, другие проверят, не создает ли он коллизий с другими элементами здания.

Сначала «ПИК-Проект» разместил на новой платформе несколько десятков пользователей. По мере расширения экспансии в регионы требовалось наращивать собственную инфраструктуру или арендовать виртуальные машины у дата-центров. К концу 2018 года число проектировщиков превысило 300 человек. В компании задумались о поиске хостинг-провайдера в Москве, с которым BIMTeam мог бы быстро масштабироваться без лишних трат на покупку оборудования.

До конца 2019 года «ПИК-Проект» размещал инфраструктуру у других провайдеров, но был необходим качественно другой уровень сервиса. Компания хотела найти хостинг, который обеспечит ресурсами быстрый рост инфраструктуры под активно развивающееся направление удаленной работы.

Сменить фокус с капитальных затрат на операционные расходы

С ростом числа проектировщиков BIMTeam у компании увеличивались капитальные затраты на инфраструктуру. При нестабильности экономики, вызванной пандемией, рост таких затрат выглядит особенно рискованным решением.

По совету менеджера Selectel в компании стали рассматривать аренду лицензий VMware вместо покупки, а часть своих серверов решили перевезти в дата-центр Selectel. С ростом штата для работы VMware Horizon® потребовались дополнительные лицензии.

Адаптироваться к удаленной работе в разгар пандемии

После начала пандемии «ПИК-Проект» начал перевод офисных сотрудников на удаленную работу. Это требовало нового оборудования, которое мы должны были быстро найти и установить.

«Мы придерживались стратегии покупки собственных узлов по мере роста. Долгий срок поставки брендового „железа“ — знакомая всем картина. Добавим к этому тендеры и согласования. Нам необходим был провайдер, который даст инструменты к быстрому росту».

Всеволод Нечитайленко, руководитель проекта BIMTeam, ГК «ПИК»

Какие решения Selectel помогли

В конце 2019 года «ПИК-Проект» начал пилотный проект аренды серверов для своего частного облака на базе VMware Horizon® с размещением серверов в нашем дата-центре «Берзарина». По словам руководства проекта, «мало кто в Москве предлагает железо подобной конфигурации в аренду. На необходимых нам условиях и сроках предоставления Selectel — первые».

Арендовав часть инфраструктуры в Selectel, все свое оборудование «ПИК-Проект» по-прежнему размещал в другом дата-центре. В апреле-мае 2020 года при расширении инфраструктуры VDI, количество серверов на площадке Selectel кратно превысило собственные ресурсы. Мы предложили заказчику снизить расходы на содержание своей инфраструктуры, разместив все мощности в дата-центре «Берзарина». После этого «ПИК-Проект» перевез всю инфраструктуру в наш ЦОД.

Кроме того, наши инженеры решили проблему с охлаждением серверов «ПИК-Проекта», которая была в прошлом дата-центре. Вместо трех стоек они разместили оборудование в шести, но меньшей мощности. После этого никаких сложностей с охлаждением у компании не было.

Помимо серверов, «ПИК-Проект» арендовал у Selectel лицензии VMware для облачной системы VMware Horizon®. Это помогло оптимизировать затраты компании на фоне возможного кризиса.

В разгар пандемии «ПИК-Проекту» срочно потребовались 2 кластера серверов (40 физических машин), чтобы перевезти более тысячи сотрудников главного офиса на удаленку. Было необходимо конкретное оборудование — например, процессоры Intel® Xeon® Gold шестой серии. С учетом закрытых границ Selectel справился с задачей за месяц.

В итоге мы помогли «ПИК-Проекту» реализовать задачи по масштабированию инфраструктуры и оптимизации затрат.

Выделенные серверы

Подробнее

Размещение сервера

Подробнее

Частное облако на базе VMware

Подробнее

«Selectel — первая компания в Москве, которая понимает, что такое качественный сервис. Учитывая наш размер, критичность сервиса для бизнеса, работу наших сотрудников в нескольких часовых поясах — мы не готовы идти на компромиссы. Для нас важна скорость, качество и стоимость решения задачи. Ни одним из этих пунктов мы не готовы жертвовать.

Мне очень понравилось, что в Selectel молодые сотрудники, которые любят свое дело. Меня подкупает, когда у сервиса и компании есть человеческое лицо, и становится понятно, кто за что отвечает».

Всеволод Нечитайленко , руководитель проекта BIMTeam, ГК «ПИК»

Каких результатов добились

>2 000 человек
работает в проекте BIMTeam
64 сервера
арендует «ПИК-Проект» у Selectel
40 серверов
заказал «ПИК-Проект» в пандемию

С начала сотрудничества «ПИК-Проект» увеличил количество арендуемых серверов для BIMTeam с 4 до 64. Это в 2,5 раза больше числа собственных серверов компании (64 против 17). Число удаленных проектировщиков возросло с 300 до более чем 2 000 человек. Они живут в разных городах России: от Москвы до Владивостока.

В компании отметили преимущества аренды серверов в Selectel в сравнении с размещением собственного оборудования в дата-центре. Например, компании не приходится самостоятельно обслуживать оборудование — это делают наши специалисты.

«ПИК-Проект» регулярно обновляет конфигурации серверов и меняет комплектующие на последние версии. По словам представителя компании, Selectel — «продолжение их инфраструктуры».

«Комфорт сервиса мы ощутили в ночь тотальной остановки инфраструктуры, когда мигрировали в дата-центр „Берзарина“. Как всегда в таких масштабных передвижениях нам не хватило некоторых сетевых компонентов. В 6 утра сотрудники Selectel предоставили необходимые детали без лишней бюрократии, по согласованию в общих Telegram-чатах. Такой сервис позволил нам закончить работы к рассвету.

Еще отмечу скорость решения задач и ответов. Это не стандартная история, когда „я ушел разговаривать с директором, вернусь через 3 дня“. Selectel отвечает в течение дня».

Всеволод Нечитайленко , руководитель проекта BIMTeam, ГК «ПИК»

Реализуйте ваш проект в Selectel

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.