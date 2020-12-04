В 2018 году в «ПИК-Проект» появился BIMTeam — проект удаленной работы для проектировщиков. Его главная цель — дать возможность найти работу специалистам из любой точки России и из-за пределов страны.

Для работы сотрудникам BIMTeam нужен только компьютер с хорошим интернетом. Они подключаются к удаленному рабочему столу (VDI) через инструмент VMware Horizon®. Проектировщики работают в одной пространственной модели и собирают детали здания, как конструктор: фасады, внутренние перекрытия, крышу и другие элементы. Совместная работа помогает специалистам BIMTeam добиться согласованности во время проектирования — например, если один инженер-конструктор добавит новый вентканал, другие проверят, не создает ли он коллизий с другими элементами здания.

Сначала «ПИК-Проект» разместил на новой платформе несколько десятков пользователей. По мере расширения экспансии в регионы требовалось наращивать собственную инфраструктуру или арендовать виртуальные машины у дата-центров. К концу 2018 года число проектировщиков превысило 300 человек. В компании задумались о поиске хостинг-провайдера в Москве, с которым BIMTeam мог бы быстро масштабироваться без лишних трат на покупку оборудования.

До конца 2019 года «ПИК-Проект» размещал инфраструктуру у других провайдеров, но был необходим качественно другой уровень сервиса. Компания хотела найти хостинг, который обеспечит ресурсами быстрый рост инфраструктуры под активно развивающееся направление удаленной работы.