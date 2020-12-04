ПИК — крупнейшая строительная и девелоперская компания России. На рынке недвижимости с 1994 года. ПИК создает условия для жизни, новую среду для людей. Проекты компании ориентированы на людей, которые устали от обыденных вещей и хотят, чтобы дом определял стиль жизни. За проектирование зданий в ПИК отвечает компания «ПИК-Проект».
География
Россия
Бизнес
Девелоперская и строительная компания
Продукт
Строительство и продажа квартир
Какие задачи было важно решить
Создать команду проектировщиков зданий и перевести ее на удаленную работу
В 2018 году в «ПИК-Проект» появился BIMTeam — проект удаленной работы для проектировщиков. Его главная цель — дать возможность найти работу специалистам из любой точки России и из-за пределов страны.
Для работы сотрудникам BIMTeam нужен только компьютер с хорошим интернетом. Они подключаются к удаленному рабочему столу (VDI) через инструмент VMware Horizon®. Проектировщики работают в одной пространственной модели и собирают детали здания, как конструктор: фасады, внутренние перекрытия, крышу и другие элементы. Совместная работа помогает специалистам BIMTeam добиться согласованности во время проектирования — например, если один инженер-конструктор добавит новый вентканал, другие проверят, не создает ли он коллизий с другими элементами здания.
Сначала «ПИК-Проект» разместил на новой платформе несколько десятков пользователей. По мере расширения экспансии в регионы требовалось наращивать собственную инфраструктуру или арендовать виртуальные машины у дата-центров. К концу 2018 года число проектировщиков превысило 300 человек. В компании задумались о поиске хостинг-провайдера в Москве, с которым BIMTeam мог бы быстро масштабироваться без лишних трат на покупку оборудования.
До конца 2019 года «ПИК-Проект» размещал инфраструктуру у других провайдеров, но был необходим качественно другой уровень сервиса. Компания хотела найти хостинг, который обеспечит ресурсами быстрый рост инфраструктуры под активно развивающееся направление удаленной работы.
Сменить фокус с капитальных затрат на операционные расходы
С ростом числа проектировщиков BIMTeam у компании увеличивались капитальные затраты на инфраструктуру. При нестабильности экономики, вызванной пандемией, рост таких затрат выглядит особенно рискованным решением.
По совету менеджера Selectel в компании стали рассматривать аренду лицензий VMware вместо покупки, а часть своих серверов решили перевезти в дата-центр Selectel. С ростом штата для работы VMware Horizon® потребовались дополнительные лицензии.
Адаптироваться к удаленной работе в разгар пандемии
После начала пандемии «ПИК-Проект» начал перевод офисных сотрудников на удаленную работу. Это требовало нового оборудования, которое мы должны были быстро найти и установить.
«Мы придерживались стратегии покупки собственных узлов по мере роста. Долгий срок поставки брендового „железа“ — знакомая всем картина. Добавим к этому тендеры и согласования. Нам необходим был провайдер, который даст инструменты к быстрому росту».
Какие решения Selectel помогли
В конце 2019 года «ПИК-Проект» начал пилотный проект аренды серверов для своего частного облака на базе VMware Horizon® с размещением серверов в нашем дата-центре «Берзарина». По словам руководства проекта, «мало кто в Москве предлагает железо подобной конфигурации в аренду. На необходимых нам условиях и сроках предоставления Selectel — первые».
Арендовав часть инфраструктуры в Selectel, все свое оборудование «ПИК-Проект» по-прежнему размещал в другом дата-центре. В апреле-мае 2020 года при расширении инфраструктуры VDI, количество серверов на площадке Selectel кратно превысило собственные ресурсы. Мы предложили заказчику снизить расходы на содержание своей инфраструктуры, разместив все мощности в дата-центре «Берзарина». После этого «ПИК-Проект» перевез всю инфраструктуру в наш ЦОД.
«Selectel — первая компания в Москве, которая понимает, что такое качественный сервис. Учитывая наш размер, критичность сервиса для бизнеса, работу наших сотрудников в нескольких часовых поясах — мы не готовы идти на компромиссы. Для нас важна скорость, качество и стоимость решения задачи. Ни одним из этих пунктов мы не готовы жертвовать.
Мне очень понравилось, что в Selectel молодые сотрудники, которые любят свое дело. Меня подкупает, когда у сервиса и компании есть человеческое лицо, и становится понятно, кто за что отвечает».
Каких результатов добились
С начала сотрудничества «ПИК-Проект» увеличил количество арендуемых серверов для BIMTeam с 4 до 64. Это в 2,5 раза больше числа собственных серверов компании (64 против 17). Число удаленных проектировщиков возросло с 300 до более чем 2 000 человек. Они живут в разных городах России: от Москвы до Владивостока.
В компании отметили преимущества аренды серверов в Selectel в сравнении с размещением собственного оборудования в дата-центре. Например, компании не приходится самостоятельно обслуживать оборудование — это делают наши специалисты.
«Комфорт сервиса мы ощутили в ночь тотальной остановки инфраструктуры, когда мигрировали в дата-центр „Берзарина“. Как всегда в таких масштабных передвижениях нам не хватило некоторых сетевых компонентов. В 6 утра сотрудники Selectel предоставили необходимые детали без лишней бюрократии, по согласованию в общих Telegram-чатах. Такой сервис позволил нам закончить работы к рассвету.
Еще отмечу скорость решения задач и ответов. Это не стандартная история, когда „я ушел разговаривать с директором, вернусь через 3 дня“. Selectel отвечает в течение дня».
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