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Цены на услуги Selectel

Облачная платформа Selectel. Облачные серверы

Вычислительные ресурсы

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Графическая карта(GPU), Tesla T4 - ru-9a
Цена в час
0,5430 $
Цена в месяц
396,4334 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0998 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0998 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0998 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0998 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0003 $
Цена в месяц
0,2150 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0003 $
Цена в месяц
0,2150 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0003 $
Цена в месяц
0,2150 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0003 $
Цена в месяц
0,2150 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0003 $
Цена в месяц
0,2150 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0998 $
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0998 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0029 $
Цена в месяц
2,1277 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-1a
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-2a
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2680v4 - ru-1b
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 5218 - ru-1c
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-2b
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-3a
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-7a
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-8a
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-9a
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-2c
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-3b
Цена в час
0,0080 $
Цена в месяц
5,8511 $

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые диски

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0009 $
Цена в месяц
0,6383 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0009 $
Цена в месяц
0,6383 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0009 $
Цена в месяц
0,6383 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0009 $
Цена в месяц
0,6383 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0009 $
Цена в месяц
0,6383 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц
0,3498 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц
0,3498 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц
0,3498 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц
0,3498 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц
0,3498 $
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц
0,3498 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
0,0006 $
Цена в месяц
0,4255 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
0,0006 $
Цена в месяц
0,4255 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
0,0006 $
Цена в месяц
0,4255 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
0,0006 $
Цена в месяц
0,4255 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
0,0006 $
Цена в месяц
0,4255 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц
0,1656 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц
0,1656 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц
0,1656 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц
0,1656 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц
0,1656 $
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3b
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц
0,1656 $

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые ресурсы

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0140 $
Цена в месяц
10,2211 $
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Москва-1
Цена в час
0,0140 $
Цена в месяц
10,2211 $
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0140 $
Цена в месяц
10,2211 $
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Москва-2
Цена в час
0,0140 $
Цена в месяц
10,2211 $
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Новосибирск
Цена в час
0,0140 $
Цена в месяц
10,2211 $
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0140 $
Цена в месяц
10,2211 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0270 $
Цена в месяц
19,7122 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Москва-1
Цена в час
0,0270 $
Цена в месяц
19,7122 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0270 $
Цена в месяц
19,7122 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Москва-2
Цена в час
0,0270 $
Цена в месяц
19,7122 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Новосибирск
Цена в час
0,0270 $
Цена в месяц
19,7122 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0270 $
Цена в месяц
19,7122 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0440 $
Цена в месяц
32,1235 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Москва-1
Цена в час
0,0440 $
Цена в месяц
32,1235 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0440 $
Цена в месяц
32,1235 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Москва-2
Цена в час
0,0440 $
Цена в месяц
32,1235 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Новосибирск
Цена в час
0,0440 $
Цена в месяц
32,1235 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0440 $
Цена в месяц
32,1235 $
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0022 $
Цена в месяц
1,5957 $
Плавающий IP-адрес - Москва-1
Цена в час
0,0022 $
Цена в месяц
1,5957 $
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0022 $
Цена в месяц
1,5957 $
Плавающий IP-адрес - Москва-2
Цена в час
0,0022 $
Цена в месяц
1,5957 $
Плавающий IP-адрес - Новосибирск
Цена в час
0,0022 $
Цена в месяц
1,5957 $
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0022 $
Цена в месяц
1,5957 $
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0075 $
Цена в месяц
5,4468 $
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-1
Цена в час
0,0075 $
Цена в месяц
5,4468 $
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0075 $
Цена в месяц
5,4468 $
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-2
Цена в час
0,0075 $
Цена в месяц
5,4468 $
Превышение лимита, 1 ГБ* - Новосибирск
Цена в час
0,0075 $
Цена в месяц
5,4468 $
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0075 $
Цена в месяц
5,4468 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,1534 $
Цена в месяц
112,0151 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,1534 $
Цена в месяц
112,0151 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,1534 $
Цена в месяц
112,0151 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,1534 $
Цена в месяц
112,0151 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,1534 $
Цена в месяц
112,0151 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,1534 $
Цена в месяц
112,0151 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0191 $
Цена в месяц
13,9758 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0191 $
Цена в месяц
13,9758 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0191 $
Цена в месяц
13,9758 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0191 $
Цена в месяц
13,9758 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0191 $
Цена в месяц
13,9758 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0191 $
Цена в месяц
13,9758 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,3069 $
Цена в месяц
224,0303 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,3069 $
Цена в месяц
224,0303 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,3069 $
Цена в месяц
224,0303 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,3069 $
Цена в месяц
224,0303 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,3069 $
Цена в месяц
224,0303 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,3069 $
Цена в месяц
224,0303 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0383 $
Цена в месяц
27,9516 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0383 $
Цена в месяц
27,9516 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0383 $
Цена в месяц
27,9516 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0383 $
Цена в месяц
27,9516 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0383 $
Цена в месяц
27,9516 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0383 $
Цена в месяц
27,9516 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц
6,9879 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц
6,9879 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц
6,9879 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц
6,9879 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц
6,9879 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц
6,9879 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0767 $
Цена в месяц
56,0076 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
0,0767 $
Цена в месяц
56,0076 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0767 $
Цена в месяц
56,0076 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
0,0767 $
Цена в месяц
56,0076 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
0,0767 $
Цена в месяц
56,0076 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0767 $
Цена в месяц
56,0076 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-1
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-2
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,1064 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-2
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Новосибирск
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-1
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-3
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц
0,0650 $

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облако на базе VMware

Размещение в одном дата центре

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц в Москве, 2,3 ГГц в Санкт-Петербурге)
Цена в час
0,0100 $
Цена в месяц*
7,2862 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
0,0055 $
Цена в месяц*
4,0221 $
vHDD — 150 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0001 $
Цена в месяц*
0,0571 $
Fast vHDD — 2000 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0002 $
Цена в месяц*
0,1278 $
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц*
0,3566 $
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0008 $
Цена в месяц*
0,6138 $

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Размещение в двух дата-центрах (disaster recovery)

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц)
Цена в час
0,0200 $
Цена в месяц*
14,5797 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
0,0111 $
Цена в месяц*
8,0741 $
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0008 $
Цена в месяц*
0,6138 $
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
0,0005 $
Цена в месяц*
0,3566 $

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облако на базе VMware. Дополнительные услуги

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Маршрутизируемый IP-адрес
Цена в час
0,0021 $
Цена в месяц*
1,5624 $
Изолированная сеть
Цена в час
0,0078 $
Цена в месяц*
5,7165 $
Direct connected подсеть /24
Цена в час
0,3305 $
Цена в месяц*
241,2914 $
Direct connected подсеть /25
Цена в час
0,1652 $
Цена в месяц*
120,6092 $
Direct connected подсеть /26
Цена в час
0,0826 $
Цена в месяц*
60,3046 $
Direct connected подсеть /27
Цена в час
0,0413 $
Цена в месяц*
30,1523 $
Direct connected подсеть /28
Цена в час
0,0206 $
Цена в месяц*
15,0396 $
Direct connected подсеть /29
Цена в час
0,0096 $
Цена в месяц*
6,9869 $
Edge-роутер Compact
Цена в час
0,0078 $
Цена в месяц*
5,7165 $
Edge-роутер Large
Цена в час
0,0176 $
Цена в месяц*
12,8275 $
Edge-роутер Quad Large
Цена в час
0,0371 $
Цена в месяц*
27,1152 $
Edge-роутер X-Large
Цена в час
0,0959 $
Цена в месяц*
69,9855 $
Windows Server (1 ядро)
Цена в час
0,0054 $
Цена в месяц*
3,9643 $

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Резервное копирование

Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Бэкапы одной виртуальной машины
Цена в час
0,0215 $
Цена в месяц*
15,7186 $
Место в репозитории (за 1 ГБ)
Цена в час
0,0000 $
Цена в месяц*
0,0147 $

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облачное хранилище

Хранение данных

Актуализация цен...
Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
до 1 ТБ
Стандартное хранилище
0,0220 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0100 $/ГБ
от 1 до 10 ТБ
Стандартное хранилище
0,0204 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0100 $/ГБ
от 10 до 100 ТБ
Стандартное хранилище
0,0189 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0100 $/ГБ
более 100 ТБ
Стандартное хранилище
0,0156 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0100 $/ГБ

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Исходящий трафик*

Актуализация цен...
Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
до 10 ТБ
Стандартное хранилище
0,0157 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0171 $/ГБ
следующие 90 ТБ
Стандартное хранилище
0,0141 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0171 $/ГБ
следующие 900 ТБ
Стандартное хранилище
0,0126 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0171 $/ГБ
больше 1 ПБ
Стандартное хранилище
0,0110 $/ГБ
Холодное хранилище
0,0171 $/ГБ

* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Запросы к API

Актуализация цен...
Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
PUT/POST/COPY
Стандартное хранилище
0,0047 $/1000
Холодное хранилище
0,0088 $/1000
GET и другие
Стандартное хранилище
0,0038 $/10000
Холодное хранилище
0,0088 $/10000
DELETE
Стандартное хранилище
0,0000 $
Холодное хранилище
0,0000 $

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Выделенный сервер

Актуализация цен...
Процессор
Память
Диски
Цена в месяц
Broadcom BCM2711 1.5 ГГц, 4 ядра
Память
4 ГБ LPDDR4
Диски
64 ГБ MicroSD
Цена в месяц
8,0000 $
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
4 ГБ DDR4
Диски
120 ГБ SSD
Цена в месяц
10,0000 $
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
500 ГБ HDD
Цена в месяц
21,0000 $
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
120 ГБ SSD
Цена в месяц
27,0000 $
Intel Core i7-3770 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR3
Диски
2 × 3000 ГБ HDD
Цена в месяц
35,0000 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 ГГц, 8 ядер
Память
24 ГБ DDR3
Диски
4 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
38,0000 $
Intel Core 2 Duo E8400 3 ГГц, 2 ядра
Память
6 ГБ DDR2
Диски
2 × 500 ГБ HDD
Цена в месяц
43,0000 $
Intel Core i7-6700 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
50,0000 $
Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 × 500 ГБ HDD
Цена в месяц
48,0000 $
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
62,0000 $
Intel Core i3 2120 3.3 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 × 500 ГБ HDD
Цена в месяц
59,0000 $
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
63,0000 $
Intel Xeon E3-1220 3.1 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR3
Диски
4 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
55,0000 $
Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR3
Диски
4 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
59,0000 $
2 × Intel Xeon 5504 2 ГГц, 8 ядер
Память
12 ГБ DDR3
Диски
3 × 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
59,0000 $
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
69,0000 $
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
69,0000 $
Intel Core i5-10600 3.3 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 480 ГБ SSD
Цена в месяц
67,0000 $
Intel Xeon E3-1270 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR3
Диски
2 × 240 ГБ SSD
Цена в месяц
78,0000 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 × 240 ГБ SSD
Цена в месяц
80,0000 $
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 × 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
88,0000 $
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4