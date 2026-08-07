Цены на услуги Selectel
Полный перечень услуг и тарифов Selectel. Некоторые позиции могут временно отсутствовать — доступность для заказа проверяйте на страницах продуктов или в панели управления.
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Выделенные серверы
Физические серверы с готовностью от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих
|Процессор
|Память
|Диски
|Конфигурация
|Цена в месяц
|Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 ядра
|4 ГБ LPDDR4
|64 ГБ MicroSD
|Raspberry Pi 4B
|13,0 $
|Intel Celeron 2 GHz, 2 ядра
|4 ГБ DDR4 non-ECC
|120 ГБ SSD SATA
|CL01-SSD
|19,0 $
|Intel Atom D510 1.66 GHz, 2 ядра
|2 ГБ DDR2
|500 ГБ HDD SATA
|DL-1
|56,0 $
|Intel Atom D525 1.8 GHz, 2 ядра
|2 ГБ DDR2
|500 ГБ HDD SATA
|DL-2
|57,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR3 ECC
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-9
|60,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL25
|60,0 $
|Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 ядра
|8 ГБ DDR3 non-ECC
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-5
|62,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-8
|63,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|CL16R
|72,0 $
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL10R
|75,0 $
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL10
|76,0 $
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL10-SSD
|76,0 $
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|CL10R-SSD
|76,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|12 ГБ DDR3
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|CL15
|76,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3
|4 × 500 ГБ HDD SATA
|CL15R
|76,0 $
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL21
|76,0 $
|AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AR21-SSD
|78,0 $
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 non-ECC
|500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL13-NVMe
|78,0 $
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21-SSD
|78,0 $
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL23-SSD
|78,0 $
|Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL26
|78,0 $
|Intel Core2Quad Q8300 2.5 GHz, 4 ядра
|6 ГБ DDR3
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-7
|80,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL25-SSD
|80,0 $
|Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR3 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|DL-10
|82,0 $
|Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер
|8 ГБ DDR3
|2 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-4
|83,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL16R-SSD
|84,0 $
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL25-SSD
|87,1 $
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL21R
|89,0 $
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21R-SSD
|94,0 $
|AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AR20-SSD
|95,0 $
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL20
|102,0 $
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL20-SSD
|102,0 $
|2 × Intel Xeon 5130 2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR2
|4 × 160 ГБ HDD SATA
|DL-11
|102,0 $
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL22-SSD
|103,0 $
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL24-NVMe
|103,0 $
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL31-SSD
|107,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL27-SSD
|112,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL20-SSD
|114,0 $
|Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR3
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|DL-3
|117,1 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|EL10-SSD
|117,1 $
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL25-NVMe
|119,0 $
|Intel Xeon E3-1245v6 3.7 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL14-SSD
|122,0 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL21-SSD
|122,0 $
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL23-NVMe
|125,1 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL10
|125,1 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|AEL30-SSD
|126,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|AEL10-SSD
|127,0 $
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL22-NVMe
|136,1 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AEL20
|142,0 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|AEL22-SSD
|142,0 $
|Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL28-SSD
|142,0 $
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL29-SSD
|142,0 $
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL22R-SSD
|144,1 $
|AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|AR31-NVMe
|147,0 $
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 4000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL26-NVMe
|150,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-16
|150,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2620 2 GHz, 12 ядер
|32 ГБ DDR3 ECC Reg
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-17
|151,0 $
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL25G-NVMe
|155,0 $
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL09
|155,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL09-SSD
|155,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL20-SSD
|155,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AEL21
|162,0 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|AEL28-SSD
|162,0 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL30
|162,0 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL30-SSD
|167,0 $
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL33-NVMe
|170,0 $
|Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL23
|171,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL11-SSD
|171,0 $
|AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR32-NVMe
|176,1 $
|Apple M1 2.99 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR4
|256 ГБ SSD NVMe
|MAC-M1
|176,1 $
|Intel E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|14000 ГБ HDD SATA
|PBL58G-HDD
|179,0 $
|Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL34-NVMe
|182,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AEL31-SSD
|182,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 12 ядер
|64 ГБ DDR3 ECC Reg
|2 × 160 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL-18
|186,0 $
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL26G-NVMe
|187,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL11-SSD-10GE
|187,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 10000 ГБ HDD SATA
|EL12-HDD
|187,0 $
|Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL60-NVMe
|195,0 $
|Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL34-NVMe-SAN
|198,0 $
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL09-SSD
|200,1 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|AEL32-SSD
|202,0 $
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL10-SSD
|202,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|EL12-SSD
|203,0 $
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|960 ГБ SSD SATA
|PBL56G-SSD
|211,0 $
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|480 ГБ SSD SATA
|PBL31-SSD-10GE
|215,0 $
|Intel E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|8000 ГБ HDD SATA
960 ГБ SSD SATA
480 ГБ SSD SATA
|PBL34-HDD
|220,1 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL12-NVMe
|222,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL21-SSD
|222,0 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AEL33-SSD
|223,0 $
|AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR32G-NVMe
|227,0 $
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21G-SSD
|227,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|EL10-SSD (MSK-3)
|227,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|480 ГБ SSD SATA
|PBL55G-SSD
|228,1 $
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL23G-NVMe
|235,0 $
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62-NVMe
|235,0 $
|AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR42-NVMe
|240,1 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL10 (MSK-3)
|240,1 $
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL20-SSD
|242,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|EL22-SSD
|242,0 $
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL42-NVMe
|246,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL-39
|250,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD SATA
|EL13-SSD
|266,0 $
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL43-NVMe
|266,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL49-NVMe-10GE
|266,0 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|Archive EL10-SSD
|271,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL26-SSD
|272,1 $
|Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL61-NVMe
|276,1 $
|Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL60G-NVMe
|279,0 $
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62R-NVMe
|279,0 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL30 (MSK-3)
|279,0 $
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL31G-SSD
|280,1 $
|Apple M2 Pro 3.5 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M2
|280,1 $
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-SSD
|283,0 $
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL20-SSD (MSK-3)
|284,1 $
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL30-SSD (MSK-3)
|286,0 $
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL17R
|291,0 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|Archive EL20-SSD
|299,0 $
|AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR44-NVMe
|300,1 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD
|300,1 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|DL24
|303,0 $
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL45-NVMe
|308,1 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL20-SSD
|308,1 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL12-1-A2
|310,0 $
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-NVMe
|312,1 $
|Intel Core i9-12900K 3.2 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL70-NVMe
|324,1 $
|Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL61G-NVMe
|327,0 $
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62G-NVMe
|327,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|DL-30
|331,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL-31
|331,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD-10GE
|331,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD-SAN
|331,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL10-SSD
|331,0 $
|Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер
|48 ГБ DDR5
|2000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M4
|338,0 $
|Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер
|24 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M4-2
|338,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL50-NVMe
|347,0 $
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
960 ГБ SSD SATA
4 × 4000 ГБ HDD SATA
|PBL47-SSD-10GE
|347,0 $
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL11R-SSD
|348,1 $
|AMD EPYC 7351P 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AL10-SSD
|362,0 $
|Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL80-NVMe
|363,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR43-NVMe
|364,1 $
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL44-NVMe
|367,0 $
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|GL10-1-T4
|372,1 $
|AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|DL-40
|374,0 $
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL51-NVMe-10GE
|379,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL24-NVMe
|392,1 $
|Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 12 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL37-SSD-25GE
|399,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL14-1-T4
|400,1 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL11-SSD
|404,1 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45-NVMe
|411,0 $
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL51-NVMe-SAN
|411,0 $
|2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
480 ГБ SSD SATA
|PBL35-SSD
|418,0 $
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL19-NVMe
|419,0 $
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|PBL40-HDD
|421,0 $
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL-37
|426,0 $
|AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-38
|426,0 $
|Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz, 18 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL-41
|427,0 $
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-SSD (MSK-3)
|430,0 $
|AMD EPYC 9015 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|BL27-NVMe-10GE
|433,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45-NVMe-SAN
|435,0 $
|Intel Xeon E3-1230v5 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA
|SL108
|437,0 $
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|BL21-NVMe
|443,0 $
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL22-NVMe
|443,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 6000 ГБ HDD SATA
|SL42
|446,0 $
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL46-NVMe
|450,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL21-SSD
|450,0 $
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL63G-NVMe
|457,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|48 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe
|459,0 $
|Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL80G-NVMe
|466,0 $
|AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|BL18-NVMe
|466,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL12-NVMe
|466,0 $
|Intel Xeon E5-1650 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA
|SL108R
|471,0 $
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AL11-SSD
|473,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|DL-35
|473,0 $
|Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 16 ядер
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL24-NVMe
|473,0 $
|Intel W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|4000 ГБ HDD SATA
2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL48-SSD
|482,0 $
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL11R-SSD (MSK-3)
|511,0 $
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL31G-NVMe
|518,0 $
|2 × Intel Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|160 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
2 × 800 ГБ SSD SATA
|PBL57-SSD
|531,0 $
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL79G-NVMe
|538,0 $
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|BL21R-NVMe
|546,0 $
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AL12-NVMe
|547,0 $
|Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 12 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|PL14-NVMe-10GE
|554,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|1920 ГБ SSD SATA
7 × 4000 ГБ HDD SATA
|Chia-240
|558,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL22-NVMe
|567,0 $
|2 × AMD EPYC 7452 2.35 GHz, 64 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-36
|569,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|96 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL11-SSD (MSK-3)
|582,0 $
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|AL43-NVMe
|587,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL13-NVMe
|587,0 $
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL30-SSD
|589,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2670v3 2.3 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|DL-32
|590,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2680v4 2.4 GHz, 28 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|PL30-SSD
|590,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|GL40
|621,0 $
|2 × Intel E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
|PBL51G-SSD
|621,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|1920 ГБ SSD SATA
7 × 6000 ГБ HDD SATA
|Chia-360
|634,0 $
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL52-NVMe
|654,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL24-NVMe
|655,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA
|SL96
|669,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|192 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL21-SSD (MSK-3)
|678,0 $
|3.5 GHz, 1 ядро
|0 ГБ
|0 ГБ
|Mining BOX 1
|683,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL23-NVMe
|687,0 $
|Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL44-NVMe
|690,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|BL25-NVMe
|699,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-34
|705,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL22-SSD
|709,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL25-NVMe-E10GE
|721,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PBL37-NVMe
|726,0 $
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL81G-NVMe
|759,0 $
|Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR3
|2 × 240 ГБ SSD SATA
14 × 2000 ГБ HDD SATA
|SL10
|759,0 $
|Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 128 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|ARM01-NVMe
|775,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL33-NVMe-10GE
|775,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL65-NVMe-10GE
|779,0 $
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL14-1-L4
|781,0 $
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
4 × 24000 ГБ HDD SATA
|EL50-HDD-10GE
|783,0 $
|Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 18 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL25-NVMe
|787,0 $
|2 × AMD EPYC 7401 2 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AL20-SSD
|790,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL64-NVMe
|830,0 $
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL82G-NVMe
|837,0 $
|2 × Intel Gold 6244 (8x3.6 GHz HT) 3.6 GHz, 16 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|7680 ГБ SSD NVMe
3840 ГБ SSD NVMe
|PBL33-NVMe
|853,0 $
|2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 18000 ГБ HDD SATA
|AL81-NVMe-10GE
|855,0 $
|AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
3 × 20000 ГБ HDD SATA
|PBL35-HDD
|891,0 $
|2 × Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 256 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|ARM02-NVMe
|922,0 $
|Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR3
|2 × 480 ГБ SSD SATA
14 × 4000 ГБ HDD SATA
|SL20
|922,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL22-SSD (MSK-3)
|962,0 $
|2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|AL82-NVMe-10GE
|1 021,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL31-SSD
|1 030,0 $
|AMD EPYC 9135 3.65 GHz, 16 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|BL30-NVMe-10GE
|1 042,0 $
|2 × Intel Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL52G-SSD
|1 049,0 $
|2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AL63-NVMe
|1 053,0 $
|AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL26-NVMe-10GE
|1 093,0 $
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|AL69-NVMe-10GE
|1 093,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 36 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|PL67-NVMe-10GE
|1 093,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL32-NVMe
|1 106,0 $
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR 4
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|GL20-1-A5000
|1 115,0 $
|AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL26-NVMe-SAN
|1 123,0 $
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe
|GL15-2-A4000
|1 171,0 $
|2 × Intel Xeon 6517P 3.2 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL70-NVMe-10GE
|1 182,0 $
|2 × Intel Xeon 6520P 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL72-NVMe-10GE
|1 206,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL84-NVMe
|1 237,0 $
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|GL80
|1 251,0 $
|2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|8 × 22000 ГБ HDD SATA
500 ГБ SSD NVMe M.2
|PBL28-HDD
|1 377,0 $
|2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|AL73-NVMe-10GE
|1 410,0 $
|2 × Intel Xeon 6710E 2.4 GHz, 128 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|Selectel PL90-NVMe-10GE
|1 415,1 $
|2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AL83-NVMe-10GE
|1 418,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL31-SSD (MSK-3)
|1 418,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL33-NVMe
|1 494,0 $
|AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
1920 ГБ SSD NVMe
10 × 24000 ГБ HDD SATA
|PBL59-NVMe-10GE
|1 502,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA
|Chia-820
|1 519,1 $
|2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра
|384 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 7680 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL91-NVMe-10GE
|1 567,1 $
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL70-1-A100
|1 585,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-RTX6000
|1 668,0 $
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 7680 ГБ SSD SATA
|DELL-R360-01-SSD-25GE
|1 757,0 $
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|24 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|PBL25-NVMe
|1 841,0 $
|2 × Intel Silver 4516Y 2.2 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DELL PL66-NVMe-25GE
|2 326,0 $
|AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 128 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL68-NVMe-10GE
|2 348,0 $
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|AL71-NVMe-10GE
|2 518,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL2-A100-NVLink-25GE
|2 852,0 $
|4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра
|768 ГБ DDR4 ECC Reg
|4 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL61R-SSD
|2 940,0 $
|2 × Intel Gold 6248R 3 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|15360 ГБ SSD NVMe
|PBL60G-NVMe
|2 958,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL50-1-A100
|3 057,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-H100
|3 268,0 $
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-03-NVMe-25GE
|3 429,0 $
|2 × Intel Gold 6530 2.1 GHz, 64 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|DELL-R760-01-NVMe-25GE
|3 460,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL4-A100-NVLink-25GE
|3 961,0 $
|2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 3840 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-02-NVMe-25GE
|4 047,0 $
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-H200
|4 328,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|GL1-H100-25GE
|4 674,0 $
|2 × Intel Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL42-NVMe-NVLink-25GE
|4 680,0 $
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|256 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL60-2-A100
|4 863,0 $
|2 × AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 256 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 7680 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-01-NVMe-25GE
|5 322,0 $
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|GL1-H200-25GE
|5 546,0 $
|2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра
|1024 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 15360 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|DELL-R770-01-NVMe-25GE
|6 929,0 $
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL8-A100-NVLink-25GE
|7 922,0 $
|4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра
|3072 ГБ DDR4
|4 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL61XR-NVMe
|9 236,0 $
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL2-H100-NVLink-25GE
|12 785,0 $
|2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 GHz, 96 ядер
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GL8-H200-HGX-25GE
|86 688,0 $
|2 × Intel Xeon 6767P 2.4 GHz, 128 ядер
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GL8-B300-HGX-25GE
|120 030,0 $
Допуслуги к выделенным серверам
|Наименование
|Цена
|Анонсирование PI префикса IP-адресов
|24 $/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 11 шт (/28 подсеть)
|42 $/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 123 шт. (/25 подсеть)
|400,1 $/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 251 шт (/24 подсеть)
|811 $/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 27 шт (/27 подсеть)
|93 $/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 59 шт (/26 подсеть)
|195 $/мес.
|Дополнительный блок IPv6 (/64 подсеть)
|1 $/мес.
|Доступ к установке Astra Linux 1.8 Воронеж
|31 $/мес.
|Доступ к установке Astra Linux 1.8 Орёл
|25 $/мес.
|Подключение по протоколу BGP
|73,1 $/мес.
|Разовая оплата превышения лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 $
|Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ
|0,0001 $/час
|Сетевой быстрый SSD-диск, 1 ГБ
|0,0002 $/час
|Увеличение лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит/ 3 ТБ)
|5 $/мес.
Облачные серверы
Виртуальные машины с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|IOPS Быстрого v2 SSD диска
|0,000002 $
|0,001 $
|IOPS Универсального v2 SSD диска
|0,000006 $
|0,004 $
|Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования»
|0,025675 $
|18,743 $
|Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием»
|0,047885 $
|34,956 $
|Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием»
|0,079672 $
|58,161 $
|Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ
|3,914275 $
|2 857,421 $
|Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ, прерываемая
|1,957168 $
|1 428,732 $
|Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ
|7,877145 $
|5 750,316 $
|Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ, прерываемая
|5,907859 $
|4 312,737 $
|Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ
|0,666750 $
|486,727 $
|Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ, прерываемая
|0,333385 $
|243,371 $
|Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ
|2,891235 $
|2 110,602 $
|Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ, прерываемая
|2,168427 $
|1 582,951 $
|Графическая карта (GPU), A100, 40 ГБ
|2,766327 $
|2 019,418 $
|Графическая карта (GPU), A100, прерываемая
|1,185553 $
|865,454 $
|Графическая карта (GPU), A30
|0,772568 $
|563,975 $
|Графическая карта (GPU), A30, прерываемая
|0,415536 $
|303,341 $
|Графическая карта (GPU), A5000, 24 ГБ
|0,807912 $
|589,776 $
|Графическая карта (GPU), A5000, прерываемая
|0,403956 $
|294,888 $
|Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, 11 ГБ
|0,258676 $
|188,833 $
|Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, прерываемая
|0,077603 $
|56,650 $
|Графическая карта (GPU), RTX 4090 24 ГБ, прерываемая
|0,505320 $
|368,884 $
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 24 ГБ
|1,010640 $
|737,767 $
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ
|1,486518 $
|1 085,158 $
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ, прерываемая
|0,743259 $
|542,579 $
|Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ
|1,617440 $
|1 180,732 $
|Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ, прерываемая
|0,808720 $
|590,366 $
|Графическая карта (GPU), Tesla T4, 16 ГБ
|0,577509 $
|421,581 $
|Графическая карта (GPU), Tesla T4, прерываемая
|0,173253 $
|126,474 $
|Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ
|0,000230 $
|0,168 $
|Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000115 $
|0,084 $
|Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ
|0,000230 $
|0,168 $
|Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000115 $
|0,084 $
|Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ
|0,000230 $
|0,168 $
|Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000173 $
|0,126 $
|Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ
|0,000230 $
|0,168 $
|Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,000173 $
|0,126 $
|Локальный SSD NVMe диск, 1 ГБ
|0,000230 $
|0,168 $
|Локальный диск, 1 ГБ, прерываемый
|0,000090 $
|0,066 $
|Облачный роутер
|0,003672 $
|2,681 $
|Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,005895 $
|4,304 $
|Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,002948 $
|2,152 $
|Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,005895 $
|4,304 $
|Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,004422 $
|3,228 $
|Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,004909 $
|3,583 $
|Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,002454 $
|1,792 $
|Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,004909 $
|3,583 $
|Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,002454 $
|1,792 $
|Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,005895 $
|4,304 $
|Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,004422 $
|3,228 $
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ
|0,004909 $
|3,583 $
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ
|0,005895 $
|4,304 $
|Оперативная память (RAM), прерываемая
|0,001231 $
|0,899 $
|Превышение лимита, 1 ГБ*
|0,0120 $
|Приватный DNS-резолвер сети
|0,003672 $
|2,681 $
|Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц
|0,008927 $
|6,517 $
|Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц
|0,017855 $
|13,034 $
|Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц
|0,013391 $
|9,775 $
|Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц
|0,017855 $
|13,034 $
|Процессорные ядра (vCPU) для L4 24 ГБ, 1 ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц
|0,013499 $
|9,854 $
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц
|0,006750 $
|4,927 $
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц
|0,013499 $
|9,854 $
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц
|0,013391 $
|9,775 $
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц
|0,017855 $
|13,034 $
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX L4 24 ГБ, 1 прерываемое ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц
|0,006750 $
|4,927 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 прерываемое ядро Intel® Xeon® Gold 6240R
|0,003375 $
|2,464 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро 2.25 Ггц
|0,013499 $
|9,854 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6354
|0,017855 $
|13,034 $
|Прямой публичный IP
|0,003497 $
|2,553 $
|Публичная подсеть из 125 IP-адресов
|0,522120 $
|381,148 $
|Публичная подсеть из 13 IP-адресов
|0,054316 $
|39,651 $
|Публичная подсеть из 253 IP-адресов
|1,056753 $
|771,430 $
|Публичная подсеть из 29 IP-адресов
|0,121146 $
|88,436 $
|Публичная подсеть из 5 IP-адресов
|0,020902 $
|15,258 $
|Публичная подсеть из 61 IP-адресов
|0,254804 $
|186,007 $
|Публичный плавающий IP-адрес
|0,003497 $
|2,553 $
|Резервное копирование в облаке, 1 ГБ
|0,000083 $
|0,060 $
|Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ
|0,000150 $
|0,109 $
|Сетевой базовый SSD-диск, 1 ГБ
|0,000185 $
|0,135 $
|Сетевой быстрый SSD-диск v2, 1 ГБ
|0,000444 $
|0,324 $
|Сетевой универсальный SSD-диск v2, 1 ГБ
|0,000193 $
|0,141 $
|Снапшот базового HDD диска, 1 ГБ
|0,000150 $
|0,109 $
|Снапшот базового SSD диска, 1 ГБ
|0,000185 $
|0,135 $
|Снапшот быстрого SSD диска, 1 ГБ
|0,000807 $
|0,589 $
|Снапшот универсального SSD диска, 1 ГБ
|0,000382 $
|0,279 $
|Файловое хранилище, базовое, 1 ГБ
|0,000056 $
|0,041 $
|Файловое хранилище, быстрое, 1 ГБ
|0,000364 $
|0,266 $
|Файловое хранилище, универсальное, 1 ГБ
|0,000218 $
|0,159 $
|Хранение пользовательских образов, 1 ГБ
|0,000150 $
|0,109 $
S3
Для хранения данных и бэкапов, аналитики и датасетов для ML
Класс хранилища
Регион
Пул
|Наименование
|Справочная стоимость с НДС
|Цена с НДС
|Запросы GET S3 API при ледяном хранении
|0,0000048 $/1 запрос
|0,05 $/10 000 запросов
|Запросы PUT/POST/COPY S3 API при ледяном хранении
|0,000040 $/1 запрос
|0,04 $/1 000 запросов
|Исходящий трафик при ледяном хранении
|0,000026 $/МБ
|0,03 $/ГБ
|Хранение данных ледяного класса
|0,000000016 $/МБ в час
|0,01 $/ГБ в мес.
S3 Vault
|Наименование
|Справочная стоимость с НДС
|Цена с НДС
|S3 Vault. Хранение данных
|0,0000019 ₽/МБ в час
|1,43 ₽/ГБ в мес.
|S3 Vault. Исходящий трафик
|0,0019 ₽/МБ
|1,96 ₽/ГБ
Облачные базы данных
Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных в облаке Selectel
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|DBaaS RAM, HighFreq, ГБ
|0,0071 $
|5,20 $
|DBaaS RAM, ГБ
|0,0063 $
|4,59 $
|DBaaS vCPU, HighFreq, Ядра
|0,0265 $
|19,32 $
|DBaaS vCPU, Ядра
|0,0188 $
|13,73 $
|DBaaS Выделенный сервер Extra Large, шт
|3,3734 $
|2 462,57 $
|DBaaS Выделенный сервер Large, шт
|2,4921 $
|1 819,21 $
|DBaaS Выделенный сервер Medium, шт
|1,6803 $
|1 226,60 $
|DBaaS Выделенный сервер Mega, шт
|4,6811 $
|3 417,19 $
|DBaaS Выделенный сервер Small, шт
|1,1250 $
|821,25 $
|DBaaS Локальный диск, HighFreq, ГБ
|0,0006 $
|0,42 $
|DBaaS Локальный диск, ГБ
|0,0004 $
|0,30 $
|DBaaS Публичный IP-адрес
|0,0072 $
|5,27 $
|DBaaS Сетевой диск Ultra, ГБ
|0,0010 $
|0,75 $
Managed Kubernetes
Отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности в облаке Selectel
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Кластер Managed Kubernetes. Базовый — 1 мастер-нода
|0,11 $
|79,82 $
|Кластер Managed Kubernetes. Отказоустойчивый — 3 мастер-ноды
|0,31 $
|229,02 $
Container Registry
Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров
|Наименование
|Цена
|Хранилище, за 1 ГБ в месяц
|0,05 $
|Входящий трафик
|Бесплатно
|Исходящий трафик до инфраструктуры Selectel
|Бесплатно
|Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, до 10 ГБ в месяц
|Бесплатно
|Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, свыше 10 ГБ в месяц, за 1 ГБ
|0,00003 $
Облако на базе VMWare
Облачные продукты на базе VMware от Selectel
Тип VDC
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Процессорное ядро AMD HiFreq vCPU (4,1 ГГц в Москве)
|0,01742 $
|12,72 $
|Оперативная память (RAM), 1 ГБ
|0,00685 $
|5,00 $
|vSSD Pro — 1 ГБ
|0,00033 $
|0,24 $
|Fast vSSD — 25 000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
|0,00054 $
|0,39 $
|Ultra vSSD — 40 000 IOPS, Platinum пул, 1 ГБ
|0,00072 $
|0,53 $
|Extreme vSSD — 1 ГБ
|0,00114 $
|0,83 $
|Edge-роутер NSX-T
|0,01505 $
|10,99 $
|Direct connected подсеть /24
|0,56462 $
|412,17 $
|Direct connected подсеть /25
|0,28231 $
|206,09 $
|Direct connected подсеть /26
|0,14115 $
|103,04 $
|Direct connected подсеть /27
|0,07045 $
|51,43 $
|Direct connected подсеть /28
|0,04051 $
|29,57 $
|Direct connected подсеть /29
|0,02025 $
|14,78 $
|Маршрутизируемый IP-адрес
|0,00394 $
|2,88 $
|Аварийное восстановление (DRaaS) виртуальной машины
|0,02153 $
|15,71 $
|Резервное копирование виртуальной машины
|0,04697 $
|34,29 $
|Место в репозитории (за 1 ГБ)
|0,00004 $
|0,03 $
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения
|0,02310 $
|16,86 $
Размещение оборудования
Размещение ваших серверов в дата-центрах Selectel уровня Tier III
|Наименование
|Цена в месяц
|1C: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)
|62 $/мес.
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|10 $/мес.
|Аренда кабеля QSFP+ AOC, 40G, 5/15/25m
|24 $/мес.
|Аренда кабеля QSFP+ DAC, 40G, 5m
|6 $/мес.
|Аренда кабеля QSFP28 AOC, 100G, 5m/10m/15m
|24 $/мес.
|Аренда трансивера QSFP+ ER, 40G, 40km
|90 $/мес.
|Аренда трансивера QSFP+ LR, 40G , 20km
|24 $/мес.
|Аренда трансивера QSFP28 CWDM4, 100G, 2km
|24 $/мес.
|Аренда трансивера QSFP28 LR4, 100G, 20km
|45 $/мес.
|Аренда трансивера SFP ER/EX, 1G, 40km
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP LR/LX, 1G, 20km
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP SR/SX, 1G, 300m
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP WDM (BiDi) 1310/1550nm, 1G, 20km
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP+ ER, 10G, 1550nm, 40km
|18 $/мес.
|Аренда трансивера SFP+ LR, 10G, 20km
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP+ SR, 10G, 300m
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi) ZR, 10G, 1270/1330nm, 60km
|27 $/мес.
|Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi), 10G, 1270/1330nm, 20km
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP+ ZR, 10G, 1550nm, 80km
|24 $/мес.
|Аренда трансивера SFP-T, 1G, 100m
|3 $/мес.
|Аренда трансивера SFP28 SR 25G, 300m
|5 $/мес.
|Аренда ячейки для временного хранения оборудования
|74 $/мес.
|Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|5 $/мес.
|Дополнительная розетка питания
|12 $/мес.
|Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
|52 $/мес.
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|7 $/мес.
|Локальный порт 1 Гбит/с
|7 $/мес.
|Локальный порт 25 Гбит/с
|46 $/мес.
|Локальный порт 40 Гбит/с
|87 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
|13 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
|50 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 25 Гбит/с (MC-LAG)
|91 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)
|176,1 $/мес.
|Оптический порт в интернет 40 Гбит/с
|87 $/мес.
|Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с
|26 $/мес.
|Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с
|25 $/мес.
|Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)
|14 $/мес.
|Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)
|14 $/мес.
|Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)
|123 $/мес.
|Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|14 $/мес.
|Размещение оборудования (1U) в аттестованном сегменте ЦОД
|147 $/мес.
|Размещение сервера 1U
|206 $/мес.
|Размещение сервера 1U (300 Вт, 1 розетка)
|99 $/мес.
|Размещение сервера 2U
|294 $/мес.
|Размещение сервера 3U
|467 $/мес.
|Размещение сервера 4U
|614 $/мес.
|Размещение сервера 4U (300 Вт, 1 розетка)
|246 $/мес.
|Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|17 $
|Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
|13 $/мес.
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|48 $/мес.
Допуслуги к размещению оборудования
|Наименование
|Цена в месяц
|Аренда ячейки для временного хранения оборудования
|74 $/мес.
|Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|5 $/мес.
|Дополнительная розетка питания
|12 $/мес.
|Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
|52 $/мес.
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|7 $/мес.
|Локальный порт 1 Гбит/с
|7 $/мес.
|Локальный порт 40 Гбит/с
|87 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
|13 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
|50 $/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)
|176,1 $/мес.
|Оптический порт в интернет 40 Гбит/с
|87 $/мес.
|Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с
|26 $/мес.
|Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с
|25 $/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 100 Мбит/с (расширение полосы)
|143 $/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 1000 Мбит/с (расширение полосы)
|1 317 $/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 20 Мбит/с
|69 $/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 50 Мбит/с (расширение полосы)
|47 $/мес.
|Постоянное подключение IP-KVM
|36 $/мес.
|Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|17 $
|Разовое подключение IP-KVM (3 часа)
|14,2 $
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|48 $/мес.
|Резервированное подключение (MC-LAG) 40 Гбит/с
|172,1 $/мес.
Аренда стойки и допуслуги
Аренда стойки или ее части в дата-центрах Selectel уровня Tier III
|Наименование
|Цена в месяц
|1/2 Серверного шкафа, 20 RU до 2,5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|2 700 $
|1/4 Cерверного шкафа, 9 RU до 1 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|1 390 $
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Берзарина (Москва)
|336 $
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Дубровка (ЛО)
|336 $
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|336 $
|Медная кроссировка по дата-центру (кабель 5 категории)
|6 $
|Оптическая кроссировка по дата-центру (дуплекс)
|Бесплатно
|Оптическая кроссировка по дата-центру (симплекс)
|Бесплатно
|Постоянное подключение IP-KVM
|35 $
|Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Дубровка (ЛО)
|5 410 $
|Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|5 410 $
Проверка доступности
Анализ доступности портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира
|Наименование
|Цена в месяц
|Дополнительные проверки доступности
|1,00 $
|Первые 3 проверки
|Бесплатно
|Уведомление SMS
|0,09 $
Регистратор доменов
Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ или перенесите свой домен в Selectel
|Наименование
|Цена в год
|Продление домена
|Бесплатно
|Регистрация домена
|Бесплатно
|Трансфер домена
|Бесплатно
Сетевые услуги и оборудование
Сетевые сервисы от Selectel для объединения ваших проектов между собой в единую инфраструктуру
|Наименование
|Цена в месяц
|DirectConnect — логический порт 1 Гбит/с
|75,00 $
|DirectConnect — логический порт 10 Гбит/с
|167,00 $
|Алиас подсеть
|2,00 $
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 1 Гбит/с
|503,99 $
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 5 Гбит/с
|1 160,79 $
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 1 Гбит/с
|2 671,86 $
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 5 Гбит/с
|8 377,50 $
|Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с
|840,00 $
|Дополнительная гарантированная полоса 10 Гбит/с
|6 000,00 $
|Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с
|122,00 $
|Дополнительный блок IPv6 (/118 подсеть)
|0,20 $
|Дополнительный блок IPv6 (/125 подсеть)
|0,10 $
|Дополнительный блок IPv6 (/128 подсеть)
|0,10 $
|Дополнительный блок IPv6 (/61 подсеть)
|4,00 $
|Локальный порт 1 Гбит/с
|6,15 $
|Локальный порт 10 Гбит/с
|25,00 $
|Локальный порт с резервированием 2 x 1 Гбит/с (MC-LAG)
|12,00 $
|Локальный порт с резервированием 2 x 10 Гбит/с (MC-LAG)
|49,00 $
|Подключение по протоколу BGP
|73,10 $
|Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за год
|Бесплатно
|Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
|12,00 $
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|47,00 $
|Управление межсетевым экраном (managed-решение)*
|Бесплатно
ВОЛС
Объединение серверов или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети
|Наименование
|Цена в месяц
|Аренда 1 ОВ ДЦ Selectel Берзарина 36 - ДЦ DataLine Коровинское ш. 41
|Бесплатно
|ВОЛС Аренда лямбды: Дата-центр Берзарина – Дата-центр Авиамоторная
|360 $
|ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»
|107 $
|ВОЛС Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-9
|459 $
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»
|1 220 $
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка» (резерв)
|1 220 $
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «ИЦВА»
|751 $
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Большая Морская, д.18
|335 $
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57
|182 $
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)
|182 $
|ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»
|182 $
|ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18
|152 $
Защита от DDoS
Фильтрация DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 и L7
|Наименование
|Цена в месяц
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Business
|261,65 $
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Corporate
|408,82 $
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Professional
|114,47 $
|Curator — Advisory WAF, абонентская плата, ежемесячно
|1 242,82 $
|Curator — Elementary WAF, абонентская плата, ежемесячно
|490,59 $
|Curator — тариф Business, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|1 275,52 $
|Curator — тариф Corporate, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|2 616,46 $
|Curator — тариф Professional, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|376,12 $
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Enterprise
|3 270,58 $
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Medium
|784,94 $
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Normal
|327,06 $
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Premium
|1 308,23 $
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) — дополнительный IP-адрес
|2,29 $
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 10 Мбит/с
|38,00 $
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 100 Мбит/с
|268,00 $
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 20 Мбит/с
|68,00 $
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 50 Мбит/с
|144,00 $
Резервное копирование
Бэкапы дисков по расписанию с настройкой за пару кликов
|Наименование
|Цена в месяц
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Виртуальные машины
|12,00 $
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Место в репозитории (за 1 ГБ)
|0,03 $
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Рабочие станции
|7,52 $
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Физические серверы
|16,00 $
|Резервное копирование агентами. Лицензия Veeam Agent Server Edition
|26,00 $
|Резервное копирование агентами. Место в облачном репозитории (за 1 ГБ)
|0,03 $
Прочие цены
|Наименование
|Цена в месяц
|Direct Connect 1 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 10 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 100 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 25 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x1 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x10 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x100 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x25 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 2x40 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|Direct Connect 40 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|Бесплатно
|DirectConnect — физический порт 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
|10,00 $
|DirectConnect - физический порт 25 Гбит/с
|225,00 $
|DirectConnect - физический порт 2x100 Гбит/с (MC-LAG)
|1 800,00 $
|DirectConnect - физический порт 2x25 Гбит/с (MC-LAG)
|450,00 $
|DirectConnect - физический порт 2x40 Гбит/с (MC-LAG)
|1 200,00 $
|DirectConnect - физический порт 40 Гбит/с
|600,00 $
|DirectConnect — физический порт 10 Гбит/с
|20,00 $
|DirectConnect — физический порт 1 Гбит/с
|5,00 $
|DirectConnect — физический порт 100 Гбит/с
|902,00 $
|DirectConnect — физический порт 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
|40,00 $
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD
|40,00 $
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|6,15 $
|Интернет-порт 10 Гбит/с
|25,00 $
|Интернет-порт 2х1 Гбит/с (MC-LAG)
|11,00 $
|Интернет-порт 2х10 Гбит/с (MC-LAG)
|47,00 $
|Порт локальной сети 1 Гбит/с
|6,00 $
|Порт локальной сети 10 Гбит/с
|23,00 $
|Порты локальной сети 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
|12,00 $
|Порты локальной сети 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
|47,00 $
Средства защиты информации
|Наименование
|Цена в месяц
|Сертифицированный UserGate VE100 c подписками, до 2 ядер
|460 $
|Сертифицированный UserGate VE1000 c подписками, до 8 ядер
|1 840 $
|Сертифицированный UserGate VE2000 c подписками, до 12 ядер
|3 680 $
|Сертифицированный UserGate VE250 c подписками, до 4 ядер
|920 $
|Сертифицированный UserGate VE4000 c подписками, до 24 ядер
|5 520 $
|Сертифицированный UserGate VE500 c подписками, до 6 ядер
|1 380 $
|Сертифицированный UserGate VE6000 c подписками, до 32 ядер
|7 360 $
Кибер Бэкап Облачный
Резервное копирование и восстановление данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
Модель оплаты
|Наименование
|Цена в месяц
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий МСК, место в репозитории (за 1 ГБ)
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий СПб, место в репозитории (за 1 ГБ)
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для СУБД на базе PostgreSQL, шт
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для виртуальной машины, шт
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для рабочей станции, шт
|Бесплатно
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для физического сервера, шт
|Бесплатно
Удаленные рабочие столы
Виртуальные рабочие столы на базе технологии VMware Horizon®
Наличие GPU
|Наименование
|Цена в месяц
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD
|40 $
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 4 vCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD
|56 $
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD
|87 $
Межсетевые экраны
Фильтрация трафика и защита данных от кибератак и утечек
|Наименование
|Цена в месяц
|Межсетевой экран Cisco ASA 5508-X
|171 $
|Межсетевой экран Cisco ASA 5512-X
|171 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-100D
|199 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-100D (custom)
|199 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-100E
|199 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-100E (custom)
|199 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-1100E (custom)
|4 695 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-500E (custom)
|1 650 $
|Межсетевой экран Fortinet FG-600E (custom)
|1 650 $
|Межсетевой экран Selectel
|134 $
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000
|442 $
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C(Q)
|334 $
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW2000
|1 147 $
|Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet
|230 $
|Сертифицированный межсетевой экран UserGate C150
|427 $
|Сертифицированный межсетевой экран UserGate D200
|854 $
Мобильная ферма
Сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах
|Наименование
|Цена
|1 минута
|0,02 $
|1 час
|0,70 $
|1 месяц
|245 $
Аренда ПО
Серверы для работы с платформенными лицензиями и конфигурациями 1С
|Наименование
|Цена в месяц
|1С: Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)
|134,00 $
|1С: Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|15,00 $
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)
|67,00 $
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|10,00 $
|Панель управления ISPmanager 6 Host
|13,00 $
|Панель управления ISPmanager 6 Lite
|4,42 $
|Панель управления ISPmanager 6 Pro
|8,85 $
Готовое облако 1С
Готовая к работе платформа 1С, развернутая в облаке Selectel
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, HF
|0,00013 $
|0,09 $
|Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, SL
|0,00012 $
|0,09 $
|Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С HF
|0,00013 $
|0,09 $
|Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С SL
|0,00012 $
|0,09 $
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Базы данных, SL
|0,00330 $
|2,41 $
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Кластер 1С, SL
|0,00330 $
|2,41 $
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ Базы данных, HF
|0,00397 $
|2,90 $
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ, Кластер 1С, HF
|0,00397 $
|2,90 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, HF
|0,01011 $
|7,38 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, SL
|0,00909 $
|6,64 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, HF
|0,01011 $
|7,38 $
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, SL
|0,00909 $
|6,64 $
|Резервное копирование, 1 ГБ
|0,00003 $
|0,02 $
Информационная безопасность
Сервисы для контроля уязвимостей и защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа
|Наименование
|Цена в месяц
|Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный
|4 $
|Анализ уязвимостей
|11 $
|Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)
|14 $
|Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)
|15 $
|Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet
|230 $
|Средство доверенной загрузки Dallas Lock M2
|52 $
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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