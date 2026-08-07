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Цены на услуги Selectel

Полный перечень услуг и тарифов Selectel. Некоторые позиции могут временно отсутствовать — доступность для заказа проверяйте на страницах продуктов или в панели управления.

  • Выделенные серверы
  • Допуслуги к выделенным серверам
  • Облачные серверы
  • S3
  • Облачные базы данных
  • Managed Kubernetes
  • Container Registry
  • Облако на базе VMware
  • Размещение оборудования
  • Допуслуги к размещению оборудования
  • Аренда стойки и допуслуги
  • Проверка доступности
  • Регистратор доменов
  • Сетевые услуги и оборудование
  • ВОЛС
  • Защита от DDoS
  • Резервное копирование
  • Прочие цены
  • Средства защиты информации
  • Кибер Бэкап Облачный
  • Удаленные рабочие столы
  • Межсетевые экраны
  • Мобильная ферма
  • Аренда ПО
  • Готовое облако 1С
  • Информационная безопасность

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Выделенные серверы

Физические серверы с готовностью от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих
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ПроцессорПамятьДискиКонфигурацияЦена в месяц
Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 ядра4 ГБ LPDDR464 ГБ MicroSDRaspberry Pi 4B13,0 $
Intel Celeron 2 GHz, 2 ядра4 ГБ DDR4 non-ECC120 ГБ SSD SATACL01-SSD19,0 $
Intel Atom D510 1.66 GHz, 2 ядра2 ГБ DDR2500 ГБ HDD SATADL-156,0 $
Intel Atom D525 1.8 GHz, 2 ядра2 ГБ DDR2500 ГБ HDD SATADL-257,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра8 ГБ DDR3 ECC2 × 500 ГБ HDD SATADL-960,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL2560,0 $
Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 ядра8 ГБ DDR3 non-ECC2 × 500 ГБ HDD SATADL-562,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL-863,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATACL16R72,0 $
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 2000 ГБ HDD SATACL10R75,0 $
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 4000 ГБ HDD SATACL1076,0 $
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL10-SSD76,0 $
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 240 ГБ SSD SATACL10R-SSD76,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер12 ГБ DDR34 × 1000 ГБ HDD SATACL1576,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR34 × 500 ГБ HDD SATACL15R76,0 $
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 2000 ГБ HDD SATACL2176,0 $
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAR21-SSD78,0 $
Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 non-ECC500 ГБ SSD NVMe M.2CL13-NVMe78,0 $
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL21-SSD78,0 $
Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL23-SSD78,0 $
Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL2678,0 $
Intel Core2Quad Q8300 2.5 GHz, 4 ядра6 ГБ DDR32 × 500 ГБ HDD SATADL-780,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1000 ГБ HDD SATA		DL25-SSD80,0 $
Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR3 ECC2 × 240 ГБ SSD SATADL-1082,0 $
Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер8 ГБ DDR32 × 1000 ГБ HDD SATADL-483,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR32 × 480 ГБ SSD SATACL16R-SSD84,0 $
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL25-SSD87,1 $
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 2000 ГБ HDD SATACL21R89,0 $
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL21R-SSD94,0 $
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAR20-SSD95,0 $
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 4000 ГБ HDD SATACL20102,0 $
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL20-SSD102,0 $
2 × Intel Xeon 5130 2 GHz, 4 ядра8 ГБ DDR24 × 160 ГБ HDD SATADL-11102,0 $
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL22-SSD103,0 $
Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL24-NVMe103,0 $
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL31-SSD107,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра8 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL27-SSD112,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAEL20-SSD114,0 $
Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR32 × 240 ГБ SSD SATADL-3117,1 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATAEL10-SSD117,1 $
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL25-NVMe119,0 $
Intel Xeon E3-1245v6 3.7 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAEL14-SSD122,0 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAEL21-SSD122,0 $
Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL23-NVMe125,1 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 2000 ГБ HDD SATAEL10125,1 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAAEL30-SSD126,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATAAEL10-SSD127,0 $
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL22-NVMe136,1 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 8000 ГБ HDD SATAAEL20142,0 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 800 ГБ SSD SATAAEL22-SSD142,0 $
Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL28-SSD142,0 $
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL29-SSD142,0 $
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL22R-SSD144,1 $
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2AR31-NVMe147,0 $
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR5 non-ECC2 × 4000 ГБ SSD NVMe M.2CL26-NVMe150,0 $
2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL-16150,0 $
2 × Intel Xeon E5-2620 2 GHz, 12 ядер32 ГБ DDR3 ECC Reg4 × 1000 ГБ HDD SATADL-17151,0 $
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL25G-NVMe155,0 $
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 4000 ГБ HDD SATABL09155,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер16 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL09-SSD155,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL20-SSD155,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 10000 ГБ HDD SATAAEL21162,0 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 800 ГБ SSD SATAAEL28-SSD162,0 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL30162,0 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL30-SSD167,0 $
Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL33-NVMe170,0 $
Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 10 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATADL23171,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL11-SSD171,0 $
AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2AR32-NVMe176,1 $
Apple M1 2.99 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR4256 ГБ SSD NVMeMAC-M1176,1 $
Intel E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC14000 ГБ HDD SATAPBL58G-HDD179,0 $
Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL34-NVMe182,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		AEL31-SSD182,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 12 ядер64 ГБ DDR3 ECC Reg2 × 160 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL-18186,0 $
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL26G-NVMe187,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL11-SSD-10GE187,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 10000 ГБ HDD SATAEL12-HDD187,0 $
Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL60-NVMe195,0 $
Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL34-NVMe-SAN198,0 $
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATABL09-SSD200,1 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAAEL32-SSD202,0 $
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATABL10-SSD202,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		EL12-SSD203,0 $
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR4 ECC960 ГБ SSD SATAPBL56G-SSD211,0 $
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 ECC480 ГБ SSD SATAPBL31-SSD-10GE215,0 $
Intel E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC8000 ГБ HDD SATA
960 ГБ SSD SATA
480 ГБ SSD SATA		PBL34-HDD220,1 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL12-NVMe222,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL21-SSD222,0 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA		AEL33-SSD223,0 $
AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2AR32G-NVMe227,0 $
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL21G-SSD227,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATAEL10-SSD (MSK-3)227,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC480 ГБ SSD SATAPBL55G-SSD228,1 $
Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL23G-NVMe235,0 $
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL62-NVMe235,0 $
AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2AR42-NVMe240,1 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 2000 ГБ HDD SATAEL10 (MSK-3)240,1 $
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		BL20-SSD242,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		EL22-SSD242,0 $
Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL42-NVMe246,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATADL-39250,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 3840 ГБ SSD SATAEL13-SSD266,0 $
Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL43-NVMe266,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2EL49-NVMe-10GE266,0 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATAArchive EL10-SSD271,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAPBL26-SSD272,1 $
Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL61-NVMe276,1 $
Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL60G-NVMe279,0 $
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL62R-NVMe279,0 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAEL30 (MSK-3)279,0 $
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL31G-SSD280,1 $
Apple M2 Pro 3.5 GHz, 10 ядер32 ГБ DDR51000 ГБ SSD NVMeMAC-M2280,1 $
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATABL11-SSD283,0 $
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL20-SSD (MSK-3)284,1 $
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL30-SSD (MSK-3)286,0 $
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		CL17R291,0 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		Archive EL20-SSD299,0 $
AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR44-NVMe300,1 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL50-SSD300,1 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		DL24303,0 $
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL45-NVMe308,1 $
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAPL20-SSD308,1 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAGL12-1-A2310,0 $
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		BL11-NVMe312,1 $
Intel Core i9-12900K 3.2 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL70-NVMe324,1 $
Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL61G-NVMe327,0 $
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR42 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL62G-NVMe327,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		DL-30331,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATADL-31331,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL50-SSD-10GE331,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL50-SSD-SAN331,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		PL10-SSD331,0 $
Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер48 ГБ DDR52000 ГБ SSD NVMeMAC-M4338,0 $
Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер24 ГБ DDR51000 ГБ SSD NVMeMAC-M4-2338,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL50-NVMe347,0 $
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATA
960 ГБ SSD SATA
4 × 4000 ГБ HDD SATA		PBL47-SSD-10GE347,0 $
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		BL11R-SSD348,1 $
AMD EPYC 7351P 2.4 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		AL10-SSD362,0 $
Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2CL80-NVMe363,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR43-NVMe364,1 $
Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 3840 ГБ SSD NVMeEL44-NVMe367,0 $
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер16 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATAGL10-1-T4372,1 $
AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATADL-40374,0 $
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2EL51-NVMe-10GE379,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeDL24-NVMe392,1 $
Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 12 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATAPBL37-SSD-25GE399,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAGL14-1-T4400,1 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		PL11-SSD404,1 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45-NVMe411,0 $
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2EL51-NVMe-SAN411,0 $
2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg1000 ГБ SSD NVMe M.2
480 ГБ SSD SATA		PBL35-SSD418,0 $
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeBL19-NVMe419,0 $
AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 2000 ГБ HDD SATA		PBL40-HDD421,0 $
AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeDL-37426,0 $
AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATADL-38426,0 $
Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz, 18 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeDL-41427,0 $
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD SATABL11-SSD (MSK-3)430,0 $
AMD EPYC 9015 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeBL27-NVMe-10GE433,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45-NVMe-SAN435,0 $
Intel Xeon E3-1230v5 3.3 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA		SL108437,0 $
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		BL21-NVMe443,0 $
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 480 ГБ SSD SATA		BL22-NVMe443,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 6000 ГБ HDD SATA		SL42446,0 $
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR4 ECC2 × 3840 ГБ SSD NVMeEL46-NVMe450,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAPL21-SSD450,0 $
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL63G-NVMe457,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер48 ГБ DDR5 ECC1000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe459,0 $
Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL80G-NVMe466,0 $
AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		BL18-NVMe466,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL12-NVMe466,0 $
Intel Xeon E5-1650 3.5 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA		SL108R471,0 $
AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA		AL11-SSD473,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATADL-35473,0 $
Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 16 ядер96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		PL24-NVMe473,0 $
Intel W-2255 3.7 GHz, 10 ядер192 ГБ DDR4 ECC Reg4000 ГБ HDD SATA
2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PBL48-SSD482,0 $
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер128 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		BL11R-SSD (MSK-3)511,0 $
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL31G-NVMe518,0 $
2 × Intel Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра160 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 4000 ГБ HDD SATA
2 × 800 ГБ SSD SATA		PBL57-SSD531,0 $
Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL79G-NVMe538,0 $
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		BL21R-NVMe546,0 $
AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		AL12-NVMe547,0 $
Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 12 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMePL14-NVMe-10GE554,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер32 ГБ DDR41920 ГБ SSD SATA
7 × 4000 ГБ HDD SATA		Chia-240558,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL22-NVMe567,0 $
2 × AMD EPYC 7452 2.35 GHz, 64 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATADL-36569,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер96 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		PL11-SSD (MSK-3)582,0 $
AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeAL43-NVMe587,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL13-NVMe587,0 $
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PBL30-SSD589,0 $
2 × Intel Xeon E5-2670v3 2.3 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 800 ГБ SSD SATADL-32590,0 $
2 × Intel Xeon E5-2680v4 2.4 GHz, 28 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 800 ГБ SSD SATAPL30-SSD590,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAGL40621,0 $
2 × Intel E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATAPBL51G-SSD621,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер32 ГБ DDR41920 ГБ SSD SATA
7 × 6000 ГБ HDD SATA		Chia-360634,0 $
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 3840 ГБ SSD NVMeEL52-NVMe654,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 1920 ГБ SSD NVMeBL24-NVMe655,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA		SL96669,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер192 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAPL21-SSD (MSK-3)678,0 $
3.5 GHz, 1 ядро0 ГБ 0 ГБ Mining BOX 1683,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL23-NVMe687,0 $
Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		PL44-NVMe690,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 ECC2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		BL25-NVMe699,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATADL-34705,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAPL22-SSD709,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 ECC1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 1920 ГБ SSD NVMe		BL25-NVMe-E10GE721,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMePBL37-NVMe726,0 $
Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2CL81G-NVMe759,0 $
Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR32 × 240 ГБ SSD SATA
14 × 2000 ГБ HDD SATA		SL10759,0 $
Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 128 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeARM01-NVMe775,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL33-NVMe-10GE775,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMePL65-NVMe-10GE779,0 $
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 960 ГБ SSD SATA		GL14-1-L4781,0 $
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC1000 ГБ SSD NVMe M.2
4 × 24000 ГБ HDD SATA		EL50-HDD-10GE783,0 $
Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 18 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMePL25-NVMe787,0 $
2 × AMD EPYC 7401 2 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		AL20-SSD790,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL64-NVMe830,0 $
Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2CL82G-NVMe837,0 $
2 × Intel Gold 6244 (8x3.6 GHz HT) 3.6 GHz, 16 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg7680 ГБ SSD NVMe
3840 ГБ SSD NVMe		PBL33-NVMe853,0 $
2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 18000 ГБ HDD SATA		AL81-NVMe-10GE855,0 $
AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATA
3 × 20000 ГБ HDD SATA		PBL35-HDD891,0 $
2 × Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 256 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeARM02-NVMe922,0 $
Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR32 × 480 ГБ SSD SATA
14 × 4000 ГБ HDD SATA		SL20922,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер384 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAPL22-SSD (MSK-3)962,0 $
2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeAL82-NVMe-10GE1 021,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATAPL31-SSD1 030,0 $
AMD EPYC 9135 3.65 GHz, 16 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		BL30-NVMe-10GE1 042,0 $
2 × Intel Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATAPBL52G-SSD1 049,0 $
2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA		AL63-NVMe1 053,0 $
AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMeAL26-NVMe-10GE1 093,0 $
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		AL69-NVMe-10GE1 093,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 36 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 7680 ГБ SSD NVMePL67-NVMe-10GE1 093,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL32-NVMe1 106,0 $
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер64 ГБ DDR 42 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		GL20-1-A50001 115,0 $
AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMeAL26-NVMe-SAN1 123,0 $
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe		GL15-2-A40001 171,0 $
2 × Intel Xeon 6517P 3.2 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		Selectel PL70-NVMe-10GE1 182,0 $
2 × Intel Xeon 6520P 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		Selectel PL72-NVMe-10GE1 206,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL84-NVMe1 237,0 $
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAGL801 251,0 $
2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg8 × 22000 ГБ HDD SATA
500 ГБ SSD NVMe M.2		PBL28-HDD1 377,0 $
2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		AL73-NVMe-10GE1 410,0 $
2 × Intel Xeon 6710E 2.4 GHz, 128 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeSelectel PL90-NVMe-10GE1 415,1 $
2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра512 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA		AL83-NVMe-10GE1 418,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер384 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD SATAPL31-SSD (MSK-3)1 418,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер384 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL33-NVMe1 494,0 $
AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATA
1920 ГБ SSD NVMe
10 × 24000 ГБ HDD SATA		PBL59-NVMe-10GE1 502,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR42 × 1920 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA		Chia-8201 519,1 $
2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра384 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 7680 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		Selectel PL91-NVMe-10GE1 567,1 $
2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA		GL70-1-A1001 585,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe-RTX60001 668,0 $
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 7680 ГБ SSD SATADELL-R360-01-SSD-25GE1 757,0 $
AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер24 ГБ DDR51000 ГБ SSD NVMePBL25-NVMe1 841,0 $
2 × Intel Silver 4516Y 2.2 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		DELL PL66-NVMe-25GE2 326,0 $
AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 128 ядер512 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMeAL68-NVMe-10GE2 348,0 $
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		AL71-NVMe-10GE2 518,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL2-A100-NVLink-25GE2 852,0 $
4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра768 ГБ DDR4 ECC Reg4 × 1920 ГБ SSD SATAPL61R-SSD2 940,0 $
2 × Intel Gold 6248R 3 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR4 ECC Reg15360 ГБ SSD NVMePBL60G-NVMe2 958,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер128 ГБ DDR42 × 1920 ГБ SSD SATAGL50-1-A1003 057,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe-H1003 268,0 $
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeDELL-R7625-03-NVMe-25GE3 429,0 $
2 × Intel Gold 6530 2.1 GHz, 64 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe		DELL-R760-01-NVMe-25GE3 460,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL4-A100-NVLink-25GE3 961,0 $
2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg4 × 3840 ГБ SSD NVMeDELL-R7625-02-NVMe-25GE4 047,0 $
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe-H2004 328,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD NVMe		GL1-H100-25GE4 674,0 $
2 × Intel Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		PBL42-NVMe-NVLink-25GE4 680,0 $
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер256 ГБ DDR42 × 1920 ГБ SSD SATAGL60-2-A1004 863,0 $
2 × AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 256 ядер512 ГБ DDR5 ECC Reg4 × 7680 ГБ SSD NVMeDELL-R7625-01-NVMe-25GE5 322,0 $
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		GL1-H200-25GE5 546,0 $
2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра1024 ГБ DDR5 ECC Reg4 × 15360 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		DELL-R770-01-NVMe-25GE6 929,0 $
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL8-A100-NVLink-25GE7 922,0 $
4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра3072 ГБ DDR44 × 3840 ГБ SSD NVMePL61XR-NVMe9 236,0 $
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL2-H100-NVLink-25GE12 785,0 $
2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 GHz, 96 ядер2048 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe		GL8-H200-HGX-25GE86 688,0 $
2 × Intel Xeon 6767P 2.4 GHz, 128 ядер2048 ГБ DDR5 ECC Reg1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 7680 ГБ SSD NVMe		GL8-B300-HGX-25GE120 030,0 $
Актуализация цен...

Допуслуги к выделенным серверам

НаименованиеЦена
Анонсирование PI префикса IP-адресов24 $/мес.
Дополнительный блок IPv4: 11 шт (/28 подсеть)42 $/мес.
Дополнительный блок IPv4: 123 шт. (/25 подсеть)400,1 $/мес.
Дополнительный блок IPv4: 251 шт (/24 подсеть)811 $/мес.
Дополнительный блок IPv4: 27 шт (/27 подсеть)93 $/мес.
Дополнительный блок IPv4: 59 шт (/26 подсеть)195 $/мес.
Дополнительный блок IPv6 (/64 подсеть)1 $/мес.
Доступ к установке Astra Linux 1.8 Воронеж31 $/мес.
Доступ к установке Astra Linux 1.8 Орёл25 $/мес.
Подключение по протоколу BGP73,1 $/мес.
Разовая оплата превышения лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)336 $
Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ0,0001 $/час
Сетевой быстрый SSD-диск, 1 ГБ0,0002 $/час
Увеличение лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит/ 3 ТБ)5 $/мес.
Актуализация цен...

Облачные серверы

Виртуальные машины с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты
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Регион

Пул

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
IOPS Быстрого v2 SSD диска0,000002 $0,001 $
IOPS Универсального v2 SSD диска0,000006 $0,004 $
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования»0,025675 $18,743 $
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием»0,047885 $34,956 $
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием»0,079672 $58,161 $
Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ3,914275 $2 857,421 $
Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ, прерываемая1,957168 $1 428,732 $
Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ7,877145 $5 750,316 $
Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ, прерываемая5,907859 $4 312,737 $
Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ0,666750 $486,727 $
Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ, прерываемая0,333385 $243,371 $
Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ2,891235 $2 110,602 $
Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ, прерываемая2,168427 $1 582,951 $
Графическая карта (GPU), A100, 40 ГБ2,766327 $2 019,418 $
Графическая карта (GPU), A100, прерываемая1,185553 $865,454 $
Графическая карта (GPU), A300,772568 $563,975 $
Графическая карта (GPU), A30, прерываемая0,415536 $303,341 $
Графическая карта (GPU), A5000, 24 ГБ0,807912 $589,776 $
Графическая карта (GPU), A5000, прерываемая0,403956 $294,888 $
Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, 11 ГБ0,258676 $188,833 $
Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, прерываемая0,077603 $56,650 $
Графическая карта (GPU), RTX 4090 24 ГБ, прерываемая0,505320 $368,884 $
Графическая карта (GPU), RTX 4090, 24 ГБ1,010640 $737,767 $
Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ1,486518 $1 085,158 $
Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ, прерываемая0,743259 $542,579 $
Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ1,617440 $1 180,732 $
Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ, прерываемая0,808720 $590,366 $
Графическая карта (GPU), Tesla T4, 16 ГБ0,577509 $421,581 $
Графическая карта (GPU), Tesla T4, прерываемая0,173253 $126,474 $
Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ0,000230 $0,168 $
Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,000115 $0,084 $
Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ0,000230 $0,168 $
Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,000115 $0,084 $
Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ0,000230 $0,168 $
Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,000173 $0,126 $
Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ0,000230 $0,168 $
Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,000173 $0,126 $
Локальный SSD NVMe диск, 1 ГБ0,000230 $0,168 $
Локальный диск, 1 ГБ, прерываемый0,000090 $0,066 $
Облачный роутер0,003672 $2,681 $
Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,005895 $4,304 $
Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,002948 $2,152 $
Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,005895 $4,304 $
Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,004422 $3,228 $
Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,004909 $3,583 $
Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,002454 $1,792 $
Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,004909 $3,583 $
Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,002454 $1,792 $
Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,005895 $4,304 $
Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,004422 $3,228 $
Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ0,004909 $3,583 $
Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ0,005895 $4,304 $
Оперативная память (RAM), прерываемая0,001231 $0,899 $
Превышение лимита, 1 ГБ*0,0120 $
Приватный DNS-резолвер сети0,003672 $2,681 $
Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц0,008927 $6,517 $
Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц0,017855 $13,034 $
Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц0,013391 $9,775 $
Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц0,017855 $13,034 $
Процессорные ядра (vCPU) для L4 24 ГБ, 1 ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц0,013499 $9,854 $
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц0,006750 $4,927 $
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц0,013499 $9,854 $
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц0,013391 $9,775 $
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц0,017855 $13,034 $
Процессорные ядра (vCPU) для RTX L4 24 ГБ, 1 прерываемое ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц0,006750 $4,927 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 прерываемое ядро Intel® Xeon® Gold 6240R0,003375 $2,464 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро 2.25 Ггц0,013499 $9,854 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 63540,017855 $13,034 $
Прямой публичный IP0,003497 $2,553 $
Публичная подсеть из 125 IP-адресов0,522120 $381,148 $
Публичная подсеть из 13 IP-адресов0,054316 $39,651 $
Публичная подсеть из 253 IP-адресов1,056753 $771,430 $
Публичная подсеть из 29 IP-адресов0,121146 $88,436 $
Публичная подсеть из 5 IP-адресов0,020902 $15,258 $
Публичная подсеть из 61 IP-адресов0,254804 $186,007 $
Публичный плавающий IP-адрес0,003497 $2,553 $
Резервное копирование в облаке, 1 ГБ0,000083 $0,060 $
Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ0,000150 $0,109 $
Сетевой базовый SSD-диск, 1 ГБ0,000185 $0,135 $
Сетевой быстрый SSD-диск v2, 1 ГБ0,000444 $0,324 $
Сетевой универсальный SSD-диск v2, 1 ГБ0,000193 $0,141 $
Снапшот базового HDD диска, 1 ГБ0,000150 $0,109 $
Снапшот базового SSD диска, 1 ГБ0,000185 $0,135 $
Снапшот быстрого SSD диска, 1 ГБ0,000807 $0,589 $
Снапшот универсального SSD диска, 1 ГБ0,000382 $0,279 $
Файловое хранилище, базовое, 1 ГБ0,000056 $0,041 $
Файловое хранилище, быстрое, 1 ГБ0,000364 $0,266 $
Файловое хранилище, универсальное, 1 ГБ0,000218 $0,159 $
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ0,000150 $0,109 $
Актуализация цен...

*услуга оплачивается единоразово — 0,0120 $  за 1 ГБ

S3

Для хранения данных и бэкапов, аналитики и датасетов для ML
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Класс хранилища

Регион

Пул

НаименованиеСправочная стоимость с НДСЦена с НДС
Запросы GET S3 API при ледяном хранении0,0000048 $/1 запрос0,05 $/10 000 запросов
Запросы PUT/POST/COPY S3 API при ледяном хранении0,000040 $/1 запрос0,04 $/1 000 запросов
Исходящий трафик при ледяном хранении0,000026 $/МБ0,03 $/ГБ
Хранение данных ледяного класса0,000000016 $/МБ в час0,01 $/ГБ в мес.
Актуализация цен...

S3 Vault

НаименованиеСправочная стоимость с НДСЦена с НДС
S3 Vault. Хранение данных0,0000019 ₽/МБ в час1,43 ₽/ГБ в мес.
S3 Vault. Исходящий трафик0,0019 ₽/МБ1,96 ₽/ГБ

Облачные базы данных

Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных в облаке Selectel
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Регион

Пул

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
DBaaS RAM, HighFreq, ГБ0,0071 $5,20 $
DBaaS RAM, ГБ0,0063 $4,59 $
DBaaS vCPU, HighFreq, Ядра0,0265 $19,32 $
DBaaS vCPU, Ядра0,0188 $13,73 $
DBaaS Выделенный сервер Extra Large, шт3,3734 $2 462,57 $
DBaaS Выделенный сервер Large, шт2,4921 $1 819,21 $
DBaaS Выделенный сервер Medium, шт1,6803 $1 226,60 $
DBaaS Выделенный сервер Mega, шт4,6811 $3 417,19 $
DBaaS Выделенный сервер Small, шт1,1250 $821,25 $
DBaaS Локальный диск, HighFreq, ГБ0,0006 $0,42 $
DBaaS Локальный диск, ГБ0,0004 $0,30 $
DBaaS Публичный IP-адрес0,0072 $5,27 $
DBaaS Сетевой диск Ultra, ГБ0,0010 $0,75 $
Актуализация цен...

Managed Kubernetes

Отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности в облаке Selectel
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Регион

Пул

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
Кластер Managed Kubernetes. Базовый — 1 мастер-нода0,11 $79,82 $
Кластер Managed Kubernetes. Отказоустойчивый — 3 мастер-ноды0,31 $229,02 $
Актуализация цен...

Container Registry

Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров
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НаименованиеЦена
Хранилище, за 1 ГБ в месяц0,05 $
Входящий трафикБесплатно
Исходящий трафик до инфраструктуры SelectelБесплатно
Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, до 10 ГБ в месяцБесплатно
Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, свыше 10 ГБ в месяц, за 1 ГБ0,00003 $
Актуализация цен...

Облако на базе VMWare

Облачные продукты на базе VMware от Selectel
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Тип VDC

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
Процессорное ядро AMD HiFreq vCPU (4,1 ГГц в Москве)0,01742 $12,72 $
Оперативная память (RAM), 1 ГБ0,00685 $5,00 $
vSSD Pro — 1 ГБ0,00033 $0,24 $
Fast vSSD — 25 000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ0,00054 $0,39 $
Ultra vSSD — 40 000 IOPS, Platinum пул, 1 ГБ0,00072 $0,53 $
Extreme vSSD — 1 ГБ0,00114 $0,83 $
Edge-роутер NSX-T0,01505 $10,99 $
Direct connected подсеть /240,56462 $412,17 $
Direct connected подсеть /250,28231 $206,09 $
Direct connected подсеть /260,14115 $103,04 $
Direct connected подсеть /270,07045 $51,43 $
Direct connected подсеть /280,04051 $29,57 $
Direct connected подсеть /290,02025 $14,78 $
Маршрутизируемый IP-адрес0,00394 $2,88 $
Аварийное восстановление (DRaaS) виртуальной машины0,02153 $15,71 $
Резервное копирование виртуальной машины0,04697 $34,29 $
Место в репозитории (за 1 ГБ)0,00004 $0,03 $
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения0,02310 $16,86 $
Актуализация цен...

Размещение оборудования

Размещение ваших серверов в дата-центрах Selectel уровня Tier III
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НаименованиеЦена в месяц
1C: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)62 $/мес.
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)10 $/мес.
Аренда кабеля QSFP+ AOC, 40G, 5/15/25m24 $/мес.
Аренда кабеля QSFP+ DAC, 40G, 5m6 $/мес.
Аренда кабеля QSFP28 AOC, 100G, 5m/10m/15m24 $/мес.
Аренда трансивера QSFP+ ER, 40G, 40km90 $/мес.
Аренда трансивера QSFP+ LR, 40G , 20km24 $/мес.
Аренда трансивера QSFP28 CWDM4, 100G, 2km24 $/мес.
Аренда трансивера QSFP28 LR4, 100G, 20km45 $/мес.
Аренда трансивера SFP ER/EX, 1G, 40km3 $/мес.
Аренда трансивера SFP LR/LX, 1G, 20km3 $/мес.
Аренда трансивера SFP SR/SX, 1G, 300m3 $/мес.
Аренда трансивера SFP WDM (BiDi) 1310/1550nm, 1G, 20km3 $/мес.
Аренда трансивера SFP+ ER, 10G, 1550nm, 40km18 $/мес.
Аренда трансивера SFP+ LR, 10G, 20km3 $/мес.
Аренда трансивера SFP+ SR, 10G, 300m3 $/мес.
Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi) ZR, 10G, 1270/1330nm, 60km27 $/мес.
Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi), 10G, 1270/1330nm, 20km3 $/мес.
Аренда трансивера SFP+ ZR, 10G, 1550nm, 80km24 $/мес.
Аренда трансивера SFP-T, 1G, 100m3 $/мес.
Аренда трансивера SFP28 SR 25G, 300m5 $/мес.
Аренда ячейки для временного хранения оборудования74 $/мес.
Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)5 $/мес.
Дополнительная розетка питания12 $/мес.
Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку52 $/мес.
Интернет-порт 1 Гбит/с7 $/мес.
Локальный порт 1 Гбит/с7 $/мес.
Локальный порт 25 Гбит/с46 $/мес.
Локальный порт 40 Гбит/с87 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)13 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)50 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 25 Гбит/с (MC-LAG)91 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)176,1 $/мес.
Оптический порт в интернет 40 Гбит/с87 $/мес.
Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с26 $/мес.
Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с25 $/мес.
Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)14 $/мес.
Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)14 $/мес.
Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)123 $/мес.
Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)14 $/мес.
Размещение оборудования (1U) в аттестованном сегменте ЦОД147 $/мес.
Размещение сервера 1U206 $/мес.
Размещение сервера 1U (300 Вт, 1 розетка)99 $/мес.
Размещение сервера 2U294 $/мес.
Размещение сервера 3U467 $/мес.
Размещение сервера 4U614 $/мес.
Размещение сервера 4U (300 Вт, 1 розетка)246 $/мес.
Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)17 $
Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с13 $/мес.
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с48 $/мес.
Актуализация цен...

Допуслуги к размещению оборудования

НаименованиеЦена в месяц
Аренда ячейки для временного хранения оборудования74 $/мес.
Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)5 $/мес.
Дополнительная розетка питания12 $/мес.
Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку52 $/мес.
Интернет-порт 1 Гбит/с7 $/мес.
Локальный порт 1 Гбит/с7 $/мес.
Локальный порт 40 Гбит/с87 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)13 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)50 $/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)176,1 $/мес.
Оптический порт в интернет 40 Гбит/с87 $/мес.
Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с26 $/мес.
Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с25 $/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 100 Мбит/с (расширение полосы)143 $/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 1000 Мбит/с (расширение полосы)1 317 $/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 20 Мбит/с69 $/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 50 Мбит/с (расширение полосы)47 $/мес.
Постоянное подключение IP-KVM36 $/мес.
Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)17 $
Разовое подключение IP-KVM (3 часа)14,2 $
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с48 $/мес.
Резервированное подключение (MC-LAG) 40 Гбит/с172,1 $/мес.
Актуализация цен...

Аренда стойки и допуслуги

Аренда стойки или ее части в дата-центрах Selectel уровня Tier III
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НаименованиеЦена в месяц
1/2 Серверного шкафа, 20 RU до 2,5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)2 700 $
1/4 Cерверного шкафа, 9 RU до 1 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)1 390 $
Дополнительный 1 кВА на стойку, Берзарина (Москва)336 $
Дополнительный 1 кВА на стойку, Дубровка (ЛО)336 $
Дополнительный 1 кВА на стойку, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)336 $
Медная кроссировка по дата-центру (кабель 5 категории)6 $
Оптическая кроссировка по дата-центру (дуплекс)Бесплатно
Оптическая кроссировка по дата-центру (симплекс)Бесплатно
Постоянное подключение IP-KVM35 $
Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Дубровка (ЛО)5 410 $
Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)5 410 $
Актуализация цен...

Проверка доступности

Анализ доступности портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира
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НаименованиеЦена в месяц
Дополнительные проверки доступности1,00 $
Первые 3 проверкиБесплатно
Уведомление SMS0,09 $
Актуализация цен...

Регистратор доменов

Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ или перенесите свой домен в Selectel
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НаименованиеЦена в год
Продление доменаБесплатно
Регистрация доменаБесплатно
Трансфер доменаБесплатно
Актуализация цен...

Сетевые услуги и оборудование

Сетевые сервисы от Selectel для объединения ваших проектов между собой в единую инфраструктуру
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НаименованиеЦена в месяц
DirectConnect — логический порт 1 Гбит/с75,00 $
DirectConnect — логический порт 10 Гбит/с167,00 $
Алиас подсеть2,00 $
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 1 Гбит/с 503,99 $
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 5 Гбит/с1 160,79 $
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 1 Гбит/с2 671,86 $
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 5 Гбит/с8 377,50 $
Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с840,00 $
Дополнительная гарантированная полоса 10 Гбит/с6 000,00 $
Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с122,00 $
Дополнительный блок IPv6 (/118 подсеть)0,20 $
Дополнительный блок IPv6 (/125 подсеть)0,10 $
Дополнительный блок IPv6 (/128 подсеть)0,10 $
Дополнительный блок IPv6 (/61 подсеть)4,00 $
Локальный порт 1 Гбит/с6,15 $
Локальный порт 10 Гбит/с25,00 $
Локальный порт с резервированием 2 x 1 Гбит/с (MC-LAG)12,00 $
Локальный порт с резервированием 2 x 10 Гбит/с (MC-LAG)49,00 $
Подключение по протоколу BGP73,10 $
Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за годБесплатно
Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с12,00 $
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с47,00 $
Управление межсетевым экраном (managed-решение)*Бесплатно
Актуализация цен...

ВОЛС

Объединение серверов или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети
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НаименованиеЦена в месяц
Аренда 1 ОВ ДЦ Selectel Берзарина 36 - ДЦ DataLine Коровинское ш. 41Бесплатно
ВОЛС Аренда лямбды: Дата-центр Берзарина – Дата-центр Авиамоторная360 $
ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»107 $
ВОЛС Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-9459 $
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»1 220 $
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка» (резерв)1 220 $
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «ИЦВА»751 $
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Большая Морская, д.18335 $
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57182 $
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)182 $
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»182 $
ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18152 $
Актуализация цен...

Защита от DDoS

Фильтрация DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 и L7
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НаименованиеЦена в месяц
Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Business261,65 $
Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Corporate408,82 $
Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Professional114,47 $
Curator — Advisory WAF, абонентская плата, ежемесячно1 242,82 $
Curator — Elementary WAF, абонентская плата, ежемесячно490,59 $
Curator — тариф Business, включает легитимный трафик 10 Мбит/с1 275,52 $
Curator — тариф Corporate, включает легитимный трафик 10 Мбит/с2 616,46 $
Curator — тариф Professional, включает легитимный трафик 10 Мбит/с376,12 $
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Enterprise3 270,58 $
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Medium784,94 $
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Normal327,06 $
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Premium1 308,23 $
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) — дополнительный IP-адрес2,29 $
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 10 Мбит/с38,00 $
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 100 Мбит/с268,00 $
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 20 Мбит/с68,00 $
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 50 Мбит/с144,00 $
Актуализация цен...

Резервное копирование

Бэкапы дисков по расписанию с настройкой за пару кликов
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НаименованиеЦена в месяц
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Виртуальные машины12,00 $
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Место в репозитории (за 1 ГБ)0,03 $
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Рабочие станции7,52 $
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Физические серверы16,00 $
Резервное копирование агентами. Лицензия Veeam Agent Server Edition26,00 $
Резервное копирование агентами. Место в облачном репозитории (за 1 ГБ)0,03 $
Актуализация цен...

Прочие цены

НаименованиеЦена в месяц
Direct Connect 1 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 10 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 100 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 25 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 2x1 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 2x10 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 2x100 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 2x25 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 2x40 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
Direct Connect 40 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)Бесплатно
DirectConnect — физический порт 2x1 Гбит/с (MC-LAG)10,00 $
DirectConnect - физический порт 25 Гбит/с225,00 $
DirectConnect - физический порт 2x100 Гбит/с (MC-LAG)1 800,00 $
DirectConnect - физический порт 2x25 Гбит/с (MC-LAG)450,00 $
DirectConnect - физический порт 2x40 Гбит/с (MC-LAG)1 200,00 $
DirectConnect - физический порт 40 Гбит/с600,00 $
DirectConnect — физический порт 10 Гбит/с20,00 $
DirectConnect — физический порт 1 Гбит/с5,00 $
DirectConnect — физический порт 100 Гбит/с902,00 $
DirectConnect — физический порт 2x10 Гбит/с (MC-LAG)40,00 $
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD40,00 $
Интернет-порт 1 Гбит/с6,15 $
Интернет-порт 10 Гбит/с25,00 $
Интернет-порт 2х1 Гбит/с (MC-LAG)11,00 $
Интернет-порт 2х10 Гбит/с (MC-LAG)47,00 $
Порт локальной сети 1 Гбит/с6,00 $
Порт локальной сети 10 Гбит/с23,00 $
Порты локальной сети 2x1 Гбит/с (MC-LAG)12,00 $
Порты локальной сети 2x10 Гбит/с (MC-LAG)47,00 $
Актуализация цен...

Средства защиты информации

НаименованиеЦена в месяц
Сертифицированный UserGate VE100 c подписками, до 2 ядер460 $
Сертифицированный UserGate VE1000 c подписками, до 8 ядер1 840 $
Сертифицированный UserGate VE2000 c подписками, до 12 ядер3 680 $
Сертифицированный UserGate VE250 c подписками, до 4 ядер920 $
Сертифицированный UserGate VE4000 c подписками, до 24 ядер5 520 $
Сертифицированный UserGate VE500 c подписками, до 6 ядер1 380 $
Сертифицированный UserGate VE6000 c подписками, до 32 ядер7 360 $
Актуализация цен...

Кибер Бэкап Облачный

Резервное копирование и восстановление данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
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Модель оплаты

НаименованиеЦена в месяц
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий МСК, место в репозитории (за 1 ГБ)Бесплатно
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий СПб, место в репозитории (за 1 ГБ)Бесплатно
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для СУБД на базе PostgreSQL, штБесплатно
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для виртуальной машины, штБесплатно
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для рабочей станции, штБесплатно
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для физического сервера, штБесплатно
Актуализация цен...

Удаленные рабочие столы

Виртуальные рабочие столы на базе технологии VMware Horizon®
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Наличие GPU

НаименованиеЦена в месяц
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD40 $
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 4 vCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD56 $
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD87 $
Актуализация цен...

Межсетевые экраны

Фильтрация трафика и защита данных от кибератак и утечек
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НаименованиеЦена в месяц
Межсетевой экран Cisco ASA 5508-X171 $
Межсетевой экран Cisco ASA 5512-X171 $
Межсетевой экран Fortinet FG-100D199 $
Межсетевой экран Fortinet FG-100D (custom)199 $
Межсетевой экран Fortinet FG-100E199 $
Межсетевой экран Fortinet FG-100E (custom)199 $
Межсетевой экран Fortinet FG-1100E (custom)4 695 $
Межсетевой экран Fortinet FG-500E (custom)1 650 $
Межсетевой экран Fortinet FG-600E (custom)1 650 $
Межсетевой экран Selectel134 $
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000442 $
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C(Q)334 $
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW20001 147 $
Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet230 $
Сертифицированный межсетевой экран UserGate C150427 $
Сертифицированный межсетевой экран UserGate D200854 $
Актуализация цен...

Мобильная ферма

Сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах
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НаименованиеЦена
1 минута0,02 $
1 час0,70 $
1 месяц245 $
Цены актуальны

Аренда ПО

Серверы для работы с платформенными лицензиями и конфигурациями 1С
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НаименованиеЦена в месяц
1С: Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)134,00 $
1С: Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)15,00 $
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)67,00 $
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)10,00 $
Панель управления ISPmanager 6 Host13,00 $
Панель управления ISPmanager 6 Lite4,42 $
Панель управления ISPmanager 6 Pro8,85 $
Актуализация цен...

Готовое облако 1С

Готовая к работе платформа 1С, развернутая в облаке Selectel
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НаименованиеЦена в часЦена в месяц
Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, HF0,00013 $0,09 $
Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, SL0,00012 $0,09 $
Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С HF0,00013 $0,09 $
Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С SL0,00012 $0,09 $
Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Базы данных, SL0,00330 $2,41 $
Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Кластер 1С, SL0,00330 $2,41 $
Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ Базы данных, HF0,00397 $2,90 $
Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ, Кластер 1С, HF0,00397 $2,90 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, HF0,01011 $7,38 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, SL0,00909 $6,64 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, HF0,01011 $7,38 $
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, SL0,00909 $6,64 $
Резервное копирование, 1 ГБ0,00003 $0,02 $
Актуализация цен...

Информационная безопасность

Сервисы для контроля уязвимостей и защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа
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НаименованиеЦена в месяц
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный4 $
Анализ уязвимостей11 $
Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)14 $
Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)15 $
Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet230 $
Средство доверенной загрузки Dallas Lock M252 $
Актуализация цен...
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

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