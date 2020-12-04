Цены на услуги Selectel

Облачная платформа Selectel. Облачные серверы
Вычислительные ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые диски
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облако на базе VMware
Размещение в одном дата центре
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Размещение в двух дата-центрах (disaster recovery)
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облако на базе VMware. Дополнительные услуги
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Резервное копирование
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облачное хранилище
Хранение данных
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Исходящий трафик*
* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Запросы к API
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%