Кладовщик на склад сборки (Дубровка)

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Дубровка
Фиксированный
Основные задачи
- Приём ТМЦ на склад
- Организация учета и хранения ТМЦ на складе
- Выдача ТМЦ со склада
- Проведение движения ТМЦ в 1С по разным проектам
- Ведение складской документации
- Комплектация товара по накладным
- Отгрузка скомплектованных заказов
- Участие в инвентаризациях
- Работа с рохлей, штабелером
- Поддержание чистоты и порядка на территории склада
- Выполнение проверки и очистки устройств хранения данных
Мы ожидаем
- Опыт работы на складе электроники
- Знание принципов размещения и хранения
- Опыт работы с 1С и таблицами
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса