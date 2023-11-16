Младший специалист по работе с блогерами

Ищем специалиста по работе с блогерами в команду инфлюенс-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов и услуг через интеграции у блогеров, амбассадорства и партнерства с образовательными курсами. Мы реализовываем долгосрочные сотрудничества с подкастами (кстати, если вы слышали интеграции в подкасте Закат Империи — это наша работа), ежемесячно запускаем рекламные кампании у блогеров на YouTube,в подкастах и Telegram-каналах. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, запускать рекламные кампании в блогах и интегрировать наши продукты в образовательные проекты.