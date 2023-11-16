Младший специалист по работе с блогерами

Ищем специалиста по работе с блогерами в команду инфлюенс-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов и услуг через интеграции у блогеров, амбассадорства и партнерства с образовательными курсами. Мы реализовываем долгосрочные сотрудничества с подкастами (кстати, если вы слышали интеграции в подкасте Закат Империи — это наша работа), ежемесячно запускаем рекламные кампании у блогеров на YouTube,в подкастах и Telegram-каналах. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, запускать рекламные кампании в блогах и интегрировать наши продукты в образовательные проекты.
Москва
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Ищем специалиста по работе с блогерами в команду инфлюенс-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов и услуг через интеграции у блогеров, амбассадорства и партнерства с образовательными курсами. Мы реализовываем долгосрочные сотрудничества с подкастами (кстати, если вы слышали интеграции в подкасте Закат Империи — это наша работа), ежемесячно запускаем рекламные кампании у блогеров на YouTube,в подкастах и Telegram-каналах. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, запускать рекламные кампании в блогах и интегрировать наши продукты в образовательные проекты.
Москва
Гибкий

Основные задачи

  • Составлять подборки релевантных площадок для рекламы конкретных продуктов и/или инфоповодов
  • Готовить медиапланы для рекламных кампаний на YouTube и Telegram
  • Вести коммуникацию с блогерами, координировать подготовку документов и контролировать размещения рекламных материалов
  • Регистрировать креативы в ОРД, подавать статистику по размещениям (только по малой части размещений, стараемся все передавать на сторону подрядчика)
  • Готовить брифы для разных форматов рекламы у блогеров, писать и редактировать сценарии интеграций и тексты креативов для Telegram-посевов
  • Предлагать новые форматы взаимодействия с блогерами для повышения целевых показателей (охватов, переходов, регистраций и т.д.)
  • Разрабатывать креативные концепции для долгосрочного сотрудничества с блогерами (в формате рубрик, партнерских сезонов и т.д.)
  • Готовить план продвижения продуктов через сотрудничество с онлайн-курсами, образовательными проектами, курировать процесс реализации партнерств
  • Формировать отчеты реализованных кампаний и презентовать результаты работы команде

Мы ожидаем

  • Успешные примеры интеграций и сотрудничества с блогерами
  • Опыт работы с партнерами, образовательными площадками и курсами
  • Знание специфики и основных метрик площадок YouTube, Telegram
  • Навыки медиапланирования
  • Навык проектного управления
  • Опыт написания сценариев, текстов и брифов
  • Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
  • Опыт работы с договорами
  • Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
  • Представление о том, как рассказывать о сложных технических продуктах

Будет плюсом

  • Собственная база YouTube-блогеров и Telegram-каналов IT-тематики
  • Опыт работы в IT и Tech

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.