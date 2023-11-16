Младший специалист по работе с блогерами

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Ищем специалиста по работе с блогерами в команду инфлюенс-маркетинга и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов и услуг через интеграции у блогеров, амбассадорства и партнерства с образовательными курсами. Мы реализовываем долгосрочные сотрудничества с подкастами (кстати, если вы слышали интеграции в подкасте Закат Империи — это наша работа), ежемесячно запускаем рекламные кампании у блогеров на YouTube,в подкастах и Telegram-каналах. Мы ищем человека, который готов придумывать креативные концепции, запускать рекламные кампании в блогах и интегрировать наши продукты в образовательные проекты.
Москва
Гибкий
Основные задачи
- Составлять подборки релевантных площадок для рекламы конкретных продуктов и/или инфоповодов
- Готовить медиапланы для рекламных кампаний на YouTube и Telegram
- Вести коммуникацию с блогерами, координировать подготовку документов и контролировать размещения рекламных материалов
- Регистрировать креативы в ОРД, подавать статистику по размещениям (только по малой части размещений, стараемся все передавать на сторону подрядчика)
- Готовить брифы для разных форматов рекламы у блогеров, писать и редактировать сценарии интеграций и тексты креативов для Telegram-посевов
- Предлагать новые форматы взаимодействия с блогерами для повышения целевых показателей (охватов, переходов, регистраций и т.д.)
- Разрабатывать креативные концепции для долгосрочного сотрудничества с блогерами (в формате рубрик, партнерских сезонов и т.д.)
- Готовить план продвижения продуктов через сотрудничество с онлайн-курсами, образовательными проектами, курировать процесс реализации партнерств
- Формировать отчеты реализованных кампаний и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Успешные примеры интеграций и сотрудничества с блогерами
- Опыт работы с партнерами, образовательными площадками и курсами
- Знание специфики и основных метрик площадок YouTube, Telegram
- Навыки медиапланирования
- Навык проектного управления
- Опыт написания сценариев, текстов и брифов
- Умение быстро искать информацию по заданной теме и обрабатывать её
- Опыт работы с договорами
- Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
- Представление о том, как рассказывать о сложных технических продуктах
Будет плюсом
- Собственная база YouTube-блогеров и Telegram-каналов IT-тематики
- Опыт работы в IT и Tech
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса