Новости и пресс-релизы

17 мая, 2022, Москва, — Selectel, ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, предоставил инфраструктуру для запуска облачной платформы X5 Group — частного облака Salt на основе open source технологий и разработок Х5 Group. Инфраструктура предоставлена в инновационной модели – «ЦОД как сервис».

Salt предлагает внутренним пользователям, проектным и продуктовым командам целый ряд возможностей, среди которых инфраструктурные и платформенные сервисы, а также набор автоматизированных процессов, позволяющих команде проекта/продукта быстро зайти в облако со всеми необходимыми настройками безопасности и инструментами.

Для размещения платформы Selectel не только предоставил X5 Group выделенные серверы произвольных (кастомных) конфигураций, выделенное сетевое оборудование, каналы связи и выделенные стойки, но и обеспечивает мониторинг и эксплуатацию всего оборудования и каналов связи, гарантируя Х5 Group высокий уровень SLA – 99,7% на каналы связи и 99,99 на остальное оборудование. Для Х5 Group также важной была скорость ввода новых мощностей от возникновения потребности до их появления в ЦОДе в полностью готовом к использованию виде.

Все это позволяет Х5 Group заниматься непосредственно развитием своей облачной платформы и ее эксплуатацией, передав все вопросы, связанные с работой и развитием опорной инфраструктуры в Selectel.

«Для нас работа в режиме «ЦОД как сервис» – это первый такой опыт. Пока мы видим хорошие результаты как в части существенного снижения затрат на инфраструктуру, так и в части повышения скорости введения новых мощностей и реакции на изменения», — отметил Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии.

Облако Salt X5 работает в двух дата-центрах — в собственном в Москве и Selectel в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге инфраструктура компании расположена в дата-центре Selectel «Цветочная-2», соответствующем уровню Tier III. Суммарная мощность ЦОДа составляет 7,3 МВт, площадь серверных — 1886 м². Бесперебойное питание дата-центра обеспечивается динамическими ИБП со схемой резервирования 4/3(N+1). Благодаря этому Selectel экономит электроэнергию и более продуктивно нагружает оборудование.

«Подходы к выбору провайдера IT-инфраструктуры, надежного ЦОД и серверной архитектуры — это также способ развития устойчивых технологий, с помощью которых мы рассчитываем значительно сократить глобальные выбросы углерода (CO2). — добавил Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии. — Для достижения высоких показателей энергоэффективности в дата-центре провайдера уже используются холодильные установки с фрикулингом, что позволяет задействовать потенциал наружного воздуха для охлаждения. Кроме того, использование динамических источников бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии позволило отказаться от аккумуляторных батарей. Это яркий пример внедрения инноваций, которые помогают бизнесу стать ещё более эффективным, а планете – “зеленой”».

«Мы рады предложить X5 Group решения на базе современного дата-центра, которые соответствуют высоким стандартам отрасли. В рамках проекта команда Selectel предоставила клиенту масштабную инсталляцию выделенных серверов произвольной конфигурации, собранную с учетом всех потребностей крупнейшего продуктового ритейлера, — рассказал Максим Попов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, Selectel. — Возможность подобрать кастомные решения обеспечила гибкость, необходимую для реализации задач X5 Group».

До конца года после завершения миграции из старых систем виртуализации X5 планирует увеличить размер Salt как минимум вдвое.