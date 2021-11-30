Новости и пресс-релизы

25 апреля, 2022, Москва: Selectel, ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о запуске бесплатной защиты всех своих сервисов от DDoS-атак на уровне L3-L4. Решение предназначено для фильтрации входящего сетевого трафика и активировано для клиентов Selectel в Москве и Санкт-Петербурге. Защита предоставляется при:

размещении оборудования,

аренде выделенных серверов,

размещении инфраструктуры в аттестованном сегменте ЦОД,

использовании сервисов облачной платформы Selectel.

Непрерывный мониторинг с помощью решения от Selectel поможет быстро и своевременно зарегистрировать DDoS-атаку. Это позволит среагировать на нее без полной блокировки IP-адреса и минимизировать риск даунтайма для клиентов.

«Атака типа “отказ в обслуживании” — один из самых популярных видов атак на IT-инфраструктуру. Ее смысл заключаются в резком увеличении трафика на ресурс, в результате чего реальные пользователи не могут получить к нему доступ, — рассказывает Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — В марте этого года количество подобных атак, по данным Selectel, увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. При этом количество уникальных IP-адресов, на которые были зафиксированы атаки, увеличилось примерно в 2,5 раза. DDoS-атаки значительно увеличивают нагрузки на сетевые инфраструктуры и специалистов, работающих с сервисами защиты. В связи с этим возникла необходимость в запуске нового решения, которое сможет защитить наших клиентов от подобных вредоносных действий».

Новая система реагирования на DDoS-атаки от Selectel представляет собой защиту на уровне L3-L4, обеспечивающую доступность сервисов клиентов. Решение блокирует SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд и атаки с отражением на основе UDP. При обнаружении атаки защита не будет блокировать клиентский IP-адрес целиком: фильтроваться будет только трафик, относящийся непосредственно к DDoS-атаке.

Система способна обеспечить защиту от атак до сотен Гбит/с. В случае более сложных или объемных атак рекомендуется подключать более продвинутые сервисы защиты от партнеров компании.

Получить подробную информацию о защите от DDoS-атак можно на сайте Selectel.

О компании Selectel

Selectel — ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет одной из наиболее быстрорастущих облачных платформ и входит в топ-3 крупнейших операторов дата-центров в России.

Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных международных корпораций — и помогает клиентам уделять больше внимания своим проектам. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную IT-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность.

Selectel работает на рынке с 2008, на сегодняшний день у компании более 21 000 клиентов. Подробнее на сайте: selectel.ru