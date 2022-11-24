Новости и пресс-релизы

17 января 2023, Москва: Selectel, ведущий провайдер облачной IT-инфраструктуры, объявил о запуске услуги по аренде серверов на ARM-архитектуре. На сегодняшний день Selectel является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре.

Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих лет используются в мобильных устройствах, а сегодня все чаще применяются в серверных конфигурациях для размещения в дата-центрах. Серверы с ARM-чипами более энергоэффективны и компактны, по сравнению с конфигурациями с традиционной архитектурой x86, что важно для операторов дата-центров.

Cерверы на архитектуре ARM показывают высокую производительность в таких задачах, как моделирование и разработка инженерных систем, веб-сервисов и мессенджеров, хранение данных и их обработка с помощью машинного обучения.

В рамках услуги предлагается конфигурация сервера со следующими техническими характеристиками:

ARM-процессор Ampere® Altra® Max M128-30 3 ГГц на 128 ядер

Память 256 ГБ DDR4

Диск 2 × 1920 ГБ SSD NVMe.

«Расширять линейку серверов конфигурациями с ARM-процессорами мы начали ещё в 2020 году, — комментирует Игорь Лепихин, руководитель направления аппаратного обеспечения Selectel. — Тогда мы предложили рынку протестировать ARM-серверы Huawei Kunpeng 920, однако из-за коронавирусных ограничений и нарушения цепочек поставок пришлось приостановить масштабирование услуги. На текущий момент Selectel является единственным в России провайдером IT-инфраструктуры, который предлагает в аренду серверное «железо» на многообещающих ARM-процессорах».

Клиентам, которые ранее не работали с ARM-серверами, провайдер предлагает бесплатно протестировать конфигурацию в Selectel Lab — это виртуальная лаборатория с технологическими новинками от ведущих вендоров, в рамках которой можно опробовать экспериментальные аппаратные решения на своем проекте.