Новости и пресс-релизы

21 сентября, 2020, Москва: Провайдер IT-инфраструктуры открыл долгосрочную программу «Зеленый Selectel», посвященную защите окружающей среды, в рамках которой высадил десятки тысяч деревьев.

Созданная программа улучшит экологию тех районов, где расположены дата-центры компании. Для этого Selectel будет ежегодно высаживать одно дерево за каждый сервер, работающий в дата-центрах компании. Первый шаг по реализации программы — высадка 20 000 деревьев в Московской и Ленинградской областях.

«Мощность наших дата-центров 14,4 МВт, в год они потребляют достаточно большой объем электроэнергии. Мы хотим частично компенсировать потребление ресурсов, высаживая деревья. Наши дата-центры расположены в Московской и Ленинградской областях, именно там и будет реализовываться программа «Зеленый Selectel»», — комментирует Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

19 сентября 2020 сотрудники и волонтеры высадили 20 000 сосен в Орехово-Зуевском районе Московской области и Кингисеппском районе Ленинградской области. В акции приняли участие 300 человек.

В Ленинградской области акция прошла в сотрудничестве с Кингисеппским лесничеством.

«Кингисеппский район Ленинградской области — один из самых индустриально развивающихся, рядом портовая зона. То, что в акции ВООП по посадке леса приняла участие технологическая компания — беспрецедентный случай, таких организованных экологических “вылазок” ранее не было. И я рад, что сохранение леса волнует все большее количество организаций. Ведь лес — это наши легкие. Лес сможет без нас, а мы без него — нет», — отмечает Дмитрий Бровченко, директор Кингисеппского лесничества.