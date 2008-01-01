Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, впервые принял участие в проекте «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». По итогам 2018 года компания поднялась на 67 строчку рейтинга лидеров технологического бизнеса.

Позиции в рейтинге CNews100 распределяются на основе финансовых показателей. В 2018 году выручка Selectel превысила 2 миллиарда рублей. Это позволило компании стартовать в списке лидеров ИТ-рынка сразу с 67 места из 100. Провайдер сделал упор на работу с большим бизнесом из традиционных секторов экономики. Линейка сервисов Selectel пополнилась предложениями для крупных заказчиков: облаком на базе технологий VMware, решениями для создания и хранения бэкапов, услугами интеграции и администрирования.

Ранее в этом году аналитики iKS-Consulting включили Selectel в пятерку крупнейших облачных провайдеров России и признали самым быстрорастущим игроком рынка.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel «Основу нашего бизнеса составляют облачные сервисы, на них приходится 85% выручки компании. Здесь мы продолжаем расти быстрее рынка — по 40-50 процентов ежегодно. При этом мы сохраняем маржинальность, достаточную для поддержания высоких темпов развития и инвестиций в новые инфраструктурных проекты».

Аналитики CNews отмечают, что российскому ИТ-рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост. В 2018 году совокупная выручка участников рейтинга CNews100 составила 1 287 миллиардов рублей. Это превышает результат 2017 года на 11,2% в рублях и 3,7% в долларах. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок продолжит расти за счет развития облачных сервисов и разработки программного обеспечения.