Новости и пресс-релизы

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, развернул гибридную вычислительную платформу для компании «Мегаплан», разработчика одноименной CRM-системы.

«Мегаплан» разрабатывает облачные системы управления бизнесом, в том числе решения для автоматизации финансовых и операционных процессов, сервисы для хранения документов, организации совместной работы и коммуникации сотрудников. Среди клиентов «Мегаплана» ведущие российские компании — «Альфа-Банк», «Ростелеком», сеть спортивных клубов Fitness House и другие. В ответ на изменения в регулировании интернет-отрасли, в том числе в области работы с персональными данными, «Мегаплан» определил локального инфраструктурного партнера.

Михаил Пирогов, руководитель отдела эксплуатации и администрирования «Мегаплан» «Мы присматривались к дюжине российских провайдеров. Анализировали технологическую составляющую и проверяли, насколько они соответствуют нормам отечественного законодательства в области хранения персональных данных. Безопасность для нас не просто красивое слово, а реальная забота и дело чести. Поэтому мы выбрали наиболее сильного, на наш взгляд, провайдера и не экономим на качестве».

Selectel предоставил «Мегаплану» гибридное ИТ-инфраструктурное решение на базе выделенных серверов и облачного хранилища.