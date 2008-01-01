Новости и пресс-релизы

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, развернул гибридную вычислительную платформу для компании «Мегаплан», разработчика одноименной CRM-системы.
«Мегаплан» разрабатывает облачные системы управления бизнесом, в том числе решения для автоматизации финансовых и операционных процессов, сервисы для хранения документов, организации совместной работы и коммуникации сотрудников. Среди клиентов «Мегаплана» ведущие российские компании — «Альфа-Банк», «Ростелеком», сеть спортивных клубов Fitness House и другие. В ответ на изменения в регулировании интернет-отрасли, в том числе в области работы с персональными данными, «Мегаплан» определил локального инфраструктурного партнера.
Михаил Пирогов, руководитель отдела эксплуатации и администрирования «Мегаплан»«Мы присматривались к дюжине российских провайдеров. Анализировали технологическую составляющую и проверяли, насколько они соответствуют нормам отечественного законодательства в области хранения персональных данных. Безопасность для нас не просто красивое слово, а реальная забота и дело чести. Поэтому мы выбрали наиболее сильного, на наш взгляд, провайдера и не экономим на качестве».
Selectel предоставил «Мегаплану» гибридное ИТ-инфраструктурное решение на базе выделенных серверов и облачного хранилища.
Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel«Когда речь заходит об аренде серверов в российских дата-центрах, то первый приходящий на ум поставщик — это Selectel. Почти десять лет мы совершенствуем эту услугу и достигли образцового уровня надежности и автоматизации. Сегодня мы видим интерес заказчиков к гибридным решениям и развиваем проекты по интеграции физической инфраструктуры с облачной платформой Selectel».