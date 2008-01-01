Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, в 2018 году развивался успешнее других игроков российского рынка IaaS. Такой вывод сделали эксперты iKS-Consulting в отчете «Облачный провайдинг 2018-2022: экономика, стратегии, бизнес-модели».

Selectel возглавил рейтинг наиболее динамично развивающихся провайдеров IaaS (Infrastructure-as-a-service, инфраструктура как услуга). Места в нем распределялись на основании темпов прироста выручки от облачных инфраструктурных сервисов в 2018 году.

Павел Алимов, генеральный директор Selectel «Мы работаем на одном из самых высококонкурентных сегментов российской экономики. Поэтому для нас особенно приятно, что эксперты iKS отметили именно Selectel как лидера по росту. При этом, за последние 5 лет среднегодовой темп роста „облачной“ выручки Selectel превысил средний показатель по рынку в несколько раз».

По оценкам iKS-Consulting, объем рынка IaaS в 2018 году составил 17.4 млрд рублей, что на 33% больше показателя 2017 года. В ТОП-5 его крупнейших игроков помимо Selectel вошли «Ростелеком», DataLine, «Сервионика» и «КРОК».

Эксперты iKS-Consulting прогнозируют, что в 2022 году объем рынка облачных услуг в России превысит 155 млрд рублей. Доля этого рынка, приходящаяся на IaaS увеличиться с 25% в 2018 году до 31% в 2022 году.

Подробнее ознакомиться с отчетом можно на сайте http://survey.iksconsulting.ru