Новости и пресс-релизы

Selectel, надежный провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, сообщает об обновлении тарифов на услугу «Защита от DDoS-атак» и изменении цен аренды отдельных конфигураций серверов в рамках услуги «Выделенный сервер».

С обновлением тарифов стоимость защиты от DDoS-атак снижается в два раза, что делает услугу доступной более широкому кругу компаний. Клиенты, которые уже защищают свою инфраструктуру, могут сократить текущие расходы. Для этого необходимо отключить и заново подключить услугу «Защита от DDoS-атак» на новых условиях.

Изменение цен аренды выделенных серверов касается основных линеек и ряда дисконтных конфигураций. Новые условия вступают в силу 14 июня и применяются только к вновь арендуемому оборудованию.

Пересмотр цен вызван необходимостью привести их в соответствие с текущей экономической ситуацией. С момента их последней корректировки 1 марта 2016 года изменились многие факторы, которые влияют на себестоимость услуги, в том числе снизился курс рубля, выросли энерготарифы. В среднем повышение цен составляет 10 процентов. Предложение Selectel остается одним из самых выгодных в России и Европе.

Детально ознакомится с изменениями в ценовой политике провайдера можно на сайте в разделе «Услуги» и в панели управления сервисами Selectel.