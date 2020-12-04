Новости и пресс-релизы

15 апреля 2021, Москва: Компания Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявила сегодня о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которые корпорация Intel анонсировала 6-го апреля.

Масштабируемое семейство процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения обеспечивает значительный прирост производительности — в среднем на 46%[1] по сравнению с предыдущим поколением.

При заказе выделенного сервера произвольной конфигурации клиенты Selectel могут выбрать процессоры Intel® Xeon® Silver 4314, Intel® Xeon® Gold 6336Y, Intel® Xeon® Gold 6354. Ряд новых и расширенных возможностей позволит заказчикам выстраивать IT-инфраструктуру любой сложности и достигать высоких показателей производительности. Поддержка Intel® Software Guard Extension (Intel® SGX) для улучшения защиты данных и кода приложений позволит реализовывать проекты, в которых требуется конфиденциальный обмен информацией.

«Selectel всегда стремился предложить рынку самые высокотехнологичные и современные решения. Мы рады анонсировать, что наши клиенты могут арендовать серверы, оснащенные новейшими процессорами от Intel. На данный момент это единственные процессоры со встроенным ускорением за счет алгоритмов ИИ, — отмечает Константин Ансимов, директор по развитию выделенных серверов и оборудования, Selectel. — В рамках программы сотрудничества Selectel и Intel мы заранее протестировали новые процессоры в нашей лаборатории Selectel Lab. Их производительность, определенно, выше, чем у предыдущего поколения, они обладают увеличенной пропускной способностью памяти, благодаря поддержке PCIe Gen4 скорость обмена данными с внешними устройствами увеличена в два раза».

Получить подробную информацию о характеристиках новых процессоров Intel® и оставить заявку на сборку сервера необходимой конфигурации можно по ссылке. Сбор сервера и его размещение в дата-центре уровня Tier III возможны в срок от 1 до 5 рабочих дней после получения заявки.

Selectel является официальным партнером компании Intel уровня Titanium (Intel Partner Titanium — самый высокий уровень программы Intel® Partner Alliance).

[1] www.intel.com/3gen-xeon-config