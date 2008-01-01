Новости и пресс-релизы

Российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений Selectel и международная платформа по автоматизации бизнеса Resello объявили о начале сотрудничества. Партнеры рассматривают ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Меморандум о намерениях между Selectel и Resello был подписан 25 мая, во время Петербургского международного экономического форума.

Resello управляет глобальной сетью Azure Stack. Внутри сети клиенты могут запускать географически распределенные ресурсы на платформе Azure Stack, пользуясь при этом единой системой учета потребленных ресурсов и биллинга. Проект объединяет дата-центры, облачных провайдеров и реселлеров из разных стран. Как партнер Resello в России, Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети Azure Stack в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, стороны планируют совместно продвигать облачный сервис Azure Stack Network на локальном рынке.

«Resello участвовала в разработке Azure Stack на протяжении нескольких лет. Мы одни из первых развернули гибридное облако Microsoft в Западной Европе. Россия — очень перспективный регион для развития гибридных облачных вычислений. Поддержка Selectel, ключевого российского игрока в своем сегменте, исключительно важна для нас», — заявил Юрий Борстлап, генеральный директор Resello.

Selectel активно развивает собственную облачную платформу, включающую сервисы на базе технологий VMware и Openstack. Сотрудничество с Resello открывает перед провайдером новый канал взаимодействия с потенциальными заказчиками и реселлерами из Европы.

«Иностранные компании, ведущие бизнес в России, все чаще ищут локальных инфраструктурных партнеров. Это продиктовано необходимостью соблюдать местное законодательство, а также стремлением улучшать качество услуг, ускорять работу бизнес-приложений. Мы с интересом наблюдаем, как Resello развивает свой облачный маркетплейс, и видим потенциал для реализации через него своих сервисов», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel.

О платформе Resello

Resello — это платформа по автоматизации бизнеса и облачный маркетплейс для реселлеров, которые получают простой и быстрый доступ к облачным решениям. В настоящий момент портфель продуктов Resello включает в себя регистрацию доменов, виртуальный хостинг и электронную почту, SSL-сертификаты, VPS, решение для резервного копирования и восстановления Acronis Backup Cloud, облачные продукты Microsoft (Microsoft Cloud Solutions) и гибридное облако Azure Stack. Будучи платформой Resello предоставляет партнерам витрину, где представлены услуги; интерфейс управления для партнера; систему биллинга и управления техподдержкой и удобную панель управления услугами для клиента.

Глобальная сеть Azure Stack Network на платформе Resello

На одной платформе Resello объединяет различные локации Azure Stack по всему миру. Реселлеры, зарегистрированные на платформе, могут использовать ресурсы любой из локаций, которая находится под управлением непосредственно Resello, либо одного из ее стратегических партнеров. Платформа позволяет создавать и подключать собственные локации Azure Stack, а также предоставляет уникальный функционал для биллинга и учета потребленных конечными клиентами облачных ресурсов. Использование сети открывает новые возможности для бизнеса и позволяет предложить клиентам уникальный облачный сервис.