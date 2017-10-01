Новости и пресс-релизы

Selectel, крупнейший провайдер IT-инфраструктурных решений в России, и Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка подписали соглашение об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей сроком на 7 лет. Компания осуществила частичную выборку кредита.

Андрей Почеснев, директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка, прокомментировал сделку: «Спрос на облачные услуги в стране стремительно растет, и мы рады поддержать компанию Selectel, ведущего провайдера IT-инфраструктурных решений в России. Благодаря предоставленному компании финансированию на долгосрочный период, Selectel сможет реализовать свои планы по развитию бизнеса и укрепить лидирующие позиции на рынке».

Евгений Батлер, заместитель генерального директора Selectel по финансовым и операционным вопросам, отмечает: «Мы стремимся создавать максимально качественные и в то же время доступные для бизнеса IT-инфраструктурные решения. Для этого важно быть в тесном партнерстве с глобальными лидерами — производителями оборудования, поставщиками программного обеспечения, финансовыми институтами. Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с Райфайзенбанком позволяет нам уверенно реализовывать планы и гибко реагировать на изменения на стремительно развивающемся рынке».

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка — один из крупнейших филиалов банка с участием иностранного капитала в Северо-Западном регионе. Количество крупных и средних корпоративных клиентов РЦ превышает 1600 компаний, большая часть из которых — это представители нефтяной, химической, автомобилестроительной, строительной, пищевой, транспортной отрасли и розничной торговли. РЦ обслуживает более 18 тысяч компаний сегмента малого и микро-бизнеса. Количество розничных клиентов превышает 513 тыс. человек. Кредитный портфель — 74,53 млрд рублей. Средства клиентов — 92,02 млрд рублей. Сеть отделений насчитывает 17 дополнительных офисов в Санкт-Петербурге и 5 в Северо-Западном регионе (2 в Череповце, по одному в Калининграде, Сыктывкаре и Петрозаводске). Данные по состоянию на 01.10.2017 г.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам третьего квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам третьего квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.