Новости и пресс-релизы

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и iKS-Consulting, международное консалтинговое агентство, оценили глубину проникновения облачных, прежде всего IaaS-решений в бизнес.

В рамках исследования был проведен опрос руководителей ИТ-подразделений 180 российских компаний представляющих крупный и средний сегмент бизнеса.

Анализ показал, что российский рынок облачных услуг продолжает интенсивно развиваться. Преимущества использования облачных решений, всей совокупности инфраструктурных (IaaS) и софтверных (SaaS) сервисов стали понятны российским потребителям. 80% опрошенных заявили, что они уже используют облачные решения в бизнесе. Еще 9% не применяют облачные решения сейчас, но собираются делать это в ближайшем будущем. Не используют и не планируют использовать облака только 11% респондентов.

Все больше потребителей склоняется к гибридной модели ИТ-инфраструктуры: 20% уже перешли к ней. При этом компании не отказываются от использования существующих вычислительных мощностей on-premise, но также начинают пользоваться мощностями внешних облачных поставщиков.

Важным выводом исследования является то, что безопасность перестала быть главным препятствием миграции в облако. Это в целом соответствует и общемировым тенденциям.

Аналитический отчет позволяет оценить текущую готовность крупных и средних российских компаний к потреблению облачных сервисов, содержит конкретные практические рекомендации по переходу на инфраструктуру облачного провайдера, формулирует критерии выбора поставщика.

«Цифровая трансформация из теоретической концепции уже перешла в разряд best practices ведущих компаний, — считает исполнительный директор компании Selectel Олег Любимов. — Облачные технологии являются неотъемлемой частью этого процесса. Результаты нашего исследования показывают, что бизнес понимает преимущества облаков и готов использовать их максимально широко, даже в критически важных процессах. Мы ожидаем, что компании ускорят замещение виртуализированной on-premise-инфраструктуры на мощности провайдеров. Только так они смогут получить максимальный экономический эффект».

«Наш ежегодный мониторинг показывает, что в последние два года мы наблюдаем мощный рост потребления облачных услуг в нашей стране. Сегодня это наиболее динамично развивающийся сегмент российского рынка информационных технологий», — добавляет генеральный директор «ИКС-холдинг» Дмитрий Бедердинов.

Полную версию аналитического отчета можно получить здесь: https://selectel.ru/research/

iKS-Consulting — международное консалтинговое агентство, предоставляющее услуги управленческого консалтинга, исследований и анализа рынков телекоммуникаций, информационных технологий и медиа. Создано в 2004 году на базе издательского дома «ИКС-МЕДИА», с 1992 года издающего «ИКС» — ведущий деловой B2B журнал в сфере ИТ-Телеком-Медиа. Осуществляет постоянный мониторинг развития рынка во всех 83 субъектах РФ, 27 регионах Украины, 14 областях Казахстана.