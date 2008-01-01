Новости и пресс-релизы

Selectel, крупнейший российский IaaS-провайдер (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга), и петербургский филиал АО «ЮниКредит Банка» заключили соглашение для осуществления документарных операций на сумму 100 миллионов рублей для выпуска гарантий и аккредитивов (с последующим финансированием).

«Сделка с компанией Selectel — это первый опыт сотрудничества петербургского филиала „ЮниКредит Банка“ с IaaS-провайдером, — говорит Светлана Ставицкая, управляющий Петербургским филиалом „ЮниКредит Банка“. — Банк высоко оценивает перспективу рынка облачных услуг — по мнению экспертов, рынок облачной инфраструктуры в России продолжает расти примерно на 30-40% в год».

«С открытием документарной линии в „ЮниКредит Банке“ мы получаем дополнительный ресурс для финансирования сделок в рамках инвестиционной программы, — объясняет Евгений Батлер, заместитель генерального директора Selectel по финансовым и операционным вопросам. — Кроме того, мы сможем предложить нашим поставщикам еще более гибкие и привлекательные условия сотрудничества».