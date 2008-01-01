Новости и пресс-релизы

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, проведет третью технологическую конференцию TechDay. Мероприятие состоится 5 апреля текущего года в Санкт-Петербурге. Его центральной темой станут проблемы расширения корпоративной инфраструктуры в облако.

Конференция Selectel TechDay ориентирована на ИТ-директоров, архитекторов корпоративных ИТ-инфраструктур, разработчиков, системных инженеров и администраторов. Сегодня в их работе появляются новые вызовы, поскольку крупные частные и государственные структуры постепенно отказываются от собственной инфраструктуры в пользу внешних ИТ-ресурсов.

Специалисты Selectel обсудят с аудиторией широкий круг вопросов: от обзора существующих аппаратных платформ до кейсов построения корпоративных облачных сред. Представители партнеров провайдера — Intel и VMware — расскажут о достоинствах своих продуктов и решений и реализации облачных сервисов в дата-центрах Selectel. Подробнее узнать о темах выступлений спикеров можно на сайте конференции по адресу: selectel.ru/techday/.

Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel «Мы внимательно следим за тенденциями рынка и запросами заказчиков. Бизнес требует от ИТ-инфраструктуры не только надежности, но и гибкости. Поэтому отдельное внимание на конференции будет уделено корпоративной инфраструктуре в облаке на базе VMware. Мы расскажем, как компаниям выбрать оптимальный сценарий расширения инфраструктуры в облако, сэкономив нервы и время».

На площадке конференции будет работать демо-зона, где можно познакомиться с технологическими новинками и узнать о планах развития производителей программного и аппаратного обеспечения. Специалисты Selectel расскажут о возможности бесплатно протестировать некоторые из представленных решений в виртуальной лаборатории Selectel Lab.

Конференция Selectel TechDay пройдет уже в третий раз. Ранее ее темами становились стандарты строительства и эксплуатации дата-центров, тенденции в производстве серверного и сетевого оборудования. В мероприятии принимали участие технологические гиганты — Intel, Brocade, Broadcom, Juniper, Supermicro, HGST и другие.

Генеральным информационным партнером Selectel TechDay выступает «РБК Санкт-Петербург». Информационную поддержку мероприятия оказывают «ИКС-Медиа», Telecom Daily, ICT-Online и ICT2Go.