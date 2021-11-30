Новости и пресс-релизы

20 октября 2022, Москва: Компания Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, провела исследование Новосибирска и области в разрезе потребностей и перспектив использования IT-решений в регионе. Анализ выявил потребность бизнеса в ряде сервисов и недостаточную представленность этих услуг на локальном рынке.

В исследовании, проведенном в третьем квартале 2022 года, Selectel сопоставил данные пяти1 открытых аналитических отчетов по инновационности региона и выработал собственную оценку перспектив размещения коммерческой IT-инфраструктуры. В сводный рейтинг попали такие показатели, как: уровень инновационного развития регионов, состояние индустрии разработки ПО, затраты на развитие ИКТ и привлекательность города для IT-специалистов. По результатам анализа, Новосибирск занимает четвертое место: опережает область только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан / Екатеринбург (делят третье место).

Аналитики Selectel также выяснили, что Новосибирск входит в топ-5 регионов по запросу на выделенные серверы.

«Мы обратили внимание, что при высоком потенциале региона примерно в половине случаев IaaS-провайдеры предлагают во многом устаревшие конфигурации серверного оборудования, — рассказал Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов, Selectel. — Более свежие решения зачастую имеют неоправданно высокую цену — в некоторых случаях на 100-200% выше по сравнению со стоимостью таких же сборок в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому мы видим значительный потенциал для улучшения предложения в интересах клиентов».

Selectel начал инвестировать в развитие облачной платформы в Новосибирске в 2019 году и постепенно наращивает предложение в соответствии с клиентскими запросами. Всего за время существования облака в Новосибирске им воспользовались почти 3000 клиентов. Чтобы удовлетворить потребности пользователей региона, провайдер в сентябре запустил услугу выделенных серверов, которые подойдут как для малого бизнеса и предпринимательства, так и для крупных компаний.

Наиболее популярная причина использования продуктов клиентами в Новосибирске — потребность в дополнительной точке присутствия для стабильного развития бизнеса в Сибирском федеральном округе и ближайшем зарубежье (СНГ). Вторым по полярности сценарием использования IT-решений в регионе является применение инфраструктуры для развития ML и AI.