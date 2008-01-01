Новости и пресс-релизы

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, занял вторую строчку рейтинга «ТОП-10 самых зрелых провайдеров облачных услуг», подготовленного аналитическим центром TAdviser. Эксперты оценивали такие параметры облачных сервисов, как управляемость, безопасность и доступность.

Павел Алимов, генеральный директор Selectel «Компании Selectel уже 10 лет, и рейтинг TAdviser подтверждает наше лидерство на облачном рынке. Клиенты доверяют нам критические элементы своей ИТ-инфраструктуры и предъявляют самые высокие требования к надежности. Поэтому мы много внимания уделяем повышению отказоустойчивости сервисов, ежегодно инвестируем десятки миллионов долларов в их развитие».

Рейтинг «ТОП-10 самых зрелых облачных провайдеров» был составлен по уникальной методике. Эксперты TAdviser выделили ряд критериев для сравнения: автоматизация, гарантия сервиса, производительность, безопасность. В рамках названных критериев оценивались параметры SLA, сертификация площадок, используемые технологические решения, автоматизация управления услугами и пр. Сводный балл участника складывался из оценок по всем изучаемым параметрам. Selectel занял вторую строчку рейтинга с 18,7 балла, отрыв от первого места составил менее одного балла.

В TAdviser отмечают, что спрос на облачные сервисы в сегменте IaaS в России растет более чем на 35-40% в год. Заказчики расширяют их использование с целью увеличить скорость вывода продуктов и услуг на рынок, снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, повысить ее катастрофо- и отказоустойчивость.

В исследовании говорится, что при выборе поставщика облачных услуг российские заказчики сравнивают технические параметры площадок, на базе которых разворачивается облако, оценивают возможности самостоятельного управления услугами, обращают внимание на соответствие требованиям 152-ФЗ и 242-ФЗ.

Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте TAdviser по ссылке: www.tadviser.ru