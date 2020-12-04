Компания Mozen специализируется на оптимизации бизнес-процессов в таксопарках. Ее решения позволяют владельцам таксопарков извлекать дополнительную коммерческую прибыль и управлять экономикой более эффективно. Среди клиентов Mozen — крупные российские таксопарки, которые сотрудничают с «Яндекс.Такси», Uber и «Ситимобил».
География
Россия
Бизнес
Оптимизация бизнес-процессов в таксопарках
Продукт
Система автоматизации бизнес-процессов в службах такси
Какую задачу было важно решить
Найти надежного российского провайдера
В 2017 году компания выпустила первую версию своего программного продукта. Тогда же специалистам Mozen понадобилась площадки для инфраструктуры — начали искать провайдера. В рамках программы поддержки стартапов компания выиграла грант на размещение инфраструктуры в Amazon, что на первые полгода закрыло потребность.
После окончания гранта появилась новая проблема: расходы Mozen росли вместе с количеством клиентов. В компании поняли, что не смогут развиваться на текущей версии продукта и решили переписать весь софт с нуля.
Какое-то время компания продолжала хостить инфраструктуру в Amazon, но с каждым месяцем приходилось платить все больше. Специалисты Mozen пытались оптимизировать инфраструктуру, но все упиралось в архитектурные ограничения, которые были заложены изначально.
Окончально все решило принятие 152-ФЗ — в компании поняли, что им необходимо искать провайдера в России. При этом качество предоставляемых услуг должно быть таким же высоким, как у Amazon.
«Мы съезжали с Amazon, потому что размещение там было неоправданно дорогим. Плюс повлиял 152-ФЗ, требующий хранить данные в России. Мы пытались принять рациональное решение с учетом всех рисков, включая нормативные. Знали, что сервис Selectel находится на высоком уровне. Поэтому даже особо не выбирали — сразу пошли к вам».
Какие решения Selectel помогли
Летом 2019 года компания KODE разработала для Mozen вторую версию приложения. В качестве новой площадки для размещения инфраструктуры был выбран Selectel.
На выбор провайдера повлияла репутация — многие из разработчиков знали и положительно отзывались о Selectel еще до начала сотрудничества с Amazon. Некоторые сотрудники Mozen пользуются продуктами компании в личных целях — например, тестируют Managed Kubernetes.
«Наш текущий сетап — это два проекта (продовое и тестовое окружение), порядка 70 vCPU, более 175 ГБ памяти, диски на чуть меньше 2 ТБ и два проекта в „Облачных базах данных“. Сначала базы также были на виртуалке, но нам не понравилось все делать руками».
Каких результатов добились
Принципиальных проблем с инфраструктурой у компании нет. Помимо 50 виртуальных машин, компания развернула две базы данных по 256 ГБ каждая. Во время начала работы с панелью управления my.selectel.ru у Mozen были вопросы по механизму разграничения доступа, но они быстро решились после общения с технической поддержкой.
Вместе с ростом числа клиентов у компании активно растет база: сейчас компания работает с более 95 000 активных водителей. В Mozen планируют продолжать сотрудничество с Selectel и расширять инфраструктуру по мере необходимости.
«Важно, что Selectel предоставляет инфраструктуру, о которой можно не думать. Я очень ценю то, о чем могу не думать. Вопросы, которые ты можешь отпустить с ежедневного контроля до полной автоматизации. Потому что это показатель доверия и определенный уровень гарантий».
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