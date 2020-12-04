В 2017 году компания выпустила первую версию своего программного продукта. Тогда же специалистам Mozen понадобилась площадки для инфраструктуры — начали искать провайдера. В рамках программы поддержки стартапов компания выиграла грант на размещение инфраструктуры в Amazon, что на первые полгода закрыло потребность.

После окончания гранта появилась новая проблема: расходы Mozen росли вместе с количеством клиентов. В компании поняли, что не смогут развиваться на текущей версии продукта и решили переписать весь софт с нуля.

Какое-то время компания продолжала хостить инфраструктуру в Amazon, но с каждым месяцем приходилось платить все больше. Специалисты Mozen пытались оптимизировать инфраструктуру, но все упиралось в архитектурные ограничения, которые были заложены изначально.

Окончально все решило принятие 152-ФЗ — в компании поняли, что им необходимо искать провайдера в России. При этом качество предоставляемых услуг должно быть таким же высоким, как у Amazon.