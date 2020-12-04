В начале 2019 года у компании возникла проблема: количество сотрудников росло, но из-за удаленности городов они мало общались. Требовалось единое онлайн-пространство, чтобы все были в курсе новостей, планов по развитию, предлагали идеи по улучшению услуг, а также могли обратиться в любое подразделение за помощью.

Руководство Zoon решило создать внутренний портал для коллег, где можно было бы получить информацию обо всех изменениях в структуре компании, найти фотографии и видео с мероприятий, а также пообщаться в чатах. Задача была вдохновляющей — создать свое медиа и еще больше сплотить команду.

Для реализации внутреннего портала требовалась мощная инфраструктура, способная поддерживать работу сайта 24/7. В поисках надежного провайдера специалисты Zoon проанализировали рынок дата-центров в Москве. Компании было важно, чтобы ЦОД находился в России (связано с законом о хранении персональных данных), а серверы имели высокий уровень отказоустойчивости.

В итоге из нескольких претендентов Zoon выбрал Selectel.