Zoon — рекомендательный сервис, который помогает пользователям выбрать организацию по ценам, услугам и отзывам, а бизнесу привлечь клиентов из интернета. Ежемесячно сайт компании посещают более 13 миллионов человек. Сервис доступен в более чем 100 городах России и СНГ, а офисов у компании 4: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске.
География
Россия, страны СНГ
Бизнес
B2B- и B2C-сегменты
Продукт
Рекомендательный сервис по выбору организаций и специалистов
Какую задачу было важно решить
Найти инфраструктуру для внутреннего корпоративного портала
В начале 2019 года у компании возникла проблема: количество сотрудников росло, но из-за удаленности городов они мало общались. Требовалось единое онлайн-пространство, чтобы все были в курсе новостей, планов по развитию, предлагали идеи по улучшению услуг, а также могли обратиться в любое подразделение за помощью.
Руководство Zoon решило создать внутренний портал для коллег, где можно было бы получить информацию обо всех изменениях в структуре компании, найти фотографии и видео с мероприятий, а также пообщаться в чатах. Задача была вдохновляющей — создать свое медиа и еще больше сплотить команду.
Для реализации внутреннего портала требовалась мощная инфраструктура, способная поддерживать работу сайта 24/7. В поисках надежного провайдера специалисты Zoon проанализировали рынок дата-центров в Москве. Компании было важно, чтобы ЦОД находился в России (связано с законом о хранении персональных данных), а серверы имели высокий уровень отказоустойчивости.
В итоге из нескольких претендентов Zoon выбрал Selectel.
«Мы решили подойти к вопросу создания портала основательно и, когда искали решение, анализировали, смотрели на несколько вариантов, выбирали между созданием собственного серверного парка, установкой стоек и выбором дата-центра.
В общем, взвешивали все за и против и в итоге решили воспользоваться услугами дата-центров. Мы провели анализ рынка и в который раз убедились, что Selectel предоставляет качественный и удобный сервис».
Какие решения Selectel помогли
Платформа, на которой должен был работать портал, оказалась требовательной к производительности. Но специалисты Selectel сразу же подобрали оптимальные конфигурации оборудования.
Zoon арендовал 3 выделенных сервера произвольной конфигурации и развернул на них всю инфраструктуру, начиная от создания доменных Active Directory и заканчивая бэкапами. В компании подчеркивают, что первая загрузка сайта прошла «гладко и бесшовно», никаких проблем с сервисом не было.
Общались Zoon с Selectel по телефону, телеграму и в тикетах панели my.selectel.ru. По словам представителя компании, реакция на запросы была оперативной, а коммуникация — «теплой и вежливой».
«Когда ты как менеджер занимаешься запуском проекта, то всегда горишь: хочешь сделать все быстро, чтобы работало максимально хорошо. И когда ты видишь такую скорость в лице партнера, который все твои вопросы и идеи подхватывает и обрабатывает, решает вопросы молниеносно, то это дорогого стоит. Вот это общение и простота — один из основополагающих дополнительных критериев, за что мы ценим Selectel».
Каких результатов добились
С момента полноценного запуска портала прошло около года. Уже сейчас платформа обеспечивает хранение тысяч фото и сотен видеороликов в отличном качестве.
Со временем на сайте становится больше фото, видео, графики. А значит, нагрузка на серверы растет, и мощности нужно больше. Но у Zoon нет с этим проблем — компания быстро масштабирует инфраструктуру в панели my.selectel.ru. Общение со специалистами Selectel сведено к минимуму, так как никаких проблем с оборудованием у Zoon не возникает.
«Мы всегда движемся вперед, и для нас очень важно выстраивать добрые отношения с партнерами. А размещение инфраструктуры — очень важная для нас тема. И новые проекты, которые будут рождаться у нас, они, конечно же, будут размещаться на выделенных серверах Selectel. Благодаря надежности, отказоустойчивости и комфорту совместной работы я не вижу препятствий для сотрудничества».
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