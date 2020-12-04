«Вебинар FM» — самый популярный у русскоязычных пользователей сервис для проведения вебинаров (по данным Alexa.com). Сервис появился в 2010 году, и сейчас им пользуются более 20 тысяч клиентов со всего мира. На своем сайте «Вебинар FM» представлен, как надежный сервис премиального качества с привлекательными тарифами для регулярного использования и разовых вебинаров. Пользователи могут использовать интерфейсы для десктопов (под Windows, OS X и Linux) и мобильных устройств (под iOS и Android — для этого нужно установить специальное приложение). Также презентация обещает круглосуточную техподдержку и персонального ассистента, если пользователю требуется помощь на вебинаре (последнее — за отдельную плату).
Учредитель «Вебинар FM» Ян Владимиров объяснил суть сервиса проще: «Мы соединяем людей, которые физически не могут собраться вместе и пойти, например, в переговорку». Ежедневно здесь проходит 1,5–2 тыс. вебинаров, конференций, совещаний, онлайн-презентаций и других подобных мероприятий. За неделю сервис посещают около 1 млн человек.
Услугами «Вебинар FM» пользуются: «Сбербанк», «Мегафон», «Первый Канал», Canon, «Дубль ГИС», «Издательство АСТ», «СКБ Контур», платежная система RBK Money, Российская Православная Церковь, Торгово-промышленная палата РФ, колледж Центрального банка РФ, множество учебных заведений и государственных организаций, а также известные интернет-предприниматели.
География
Россия и страны СНГ
Бизнес
Сервис для проведения вебинаров
Продукт
Онлайн-платформа
Задача
Раньше создатели «Вебинар FM» пользовались недорогими европейскими серверами, но сейчас всё больше ориентируются на b2b-сегмент, поэтому требования к серверам выросли. Свою позицию в компании объяснили так: «серверы — основа интернет-бизнеса, а строить дом на плохом фундаменте опасно».
Сервисом часто пользуются организации с распределенной системой офисов, поэтому критическим был вопрос задержки сигнала — когда проходит совещание, и общаются до 25 сотрудников в видео-формате, задержка должна быть минимальной. По опыту «Вебинар FM», для европейских серверов — это в лучшем случае 50-70 мс в один конец. Так как около 70% пользователей сервиса — из Москвы и Санкт-Петербурга, нужны были серверы в европейской части России, а еще лучше — прямо в Москве (вместе с этим решалась ещё одна проблема: правильное хранение персональных данных российских пользователей).
Не хватало сервису и оперативной техподдержки провайдера на русском языке — с европейской техподдержкой разговоры затягивались: ответы на тикеты приходили в лучшем случае через день.
У «Вебинар FM» особые требования к каналу и специфическое потребление трафика — из-за географии пользователей первый пик активности подходит в 19:00 («Только что было 50-60 вебинаров и тут раз — 500-600», — описывает ситуацию Ян Владимиров). В 20:00 — вторая волна и третья еще через полчаса. Т.е. нагрузки в 20:30 могут превышать обычные дневные в 20-30 раз. Западные провайдеры предложили сервису только стандартную тарификацию, и эти всплески вылетали «Вебинар FM» в копеечку. Надежность не менее важна: сбои сервиса очень заметны пользователям — прерывание сигнала даже на полсекунды остановит сотни вебинаров: людей «выкинет» из комнат и мероприятие может на этом попросту закончиться.
Ещё одна сложность: «Вебинар FM» нужно было много однотипного оборудования. Когда руководство попробовало обратиться с вопросом в разные организации, они столкнулось с тем, что оборудования в нужном количестве зачастую нет, а доставки нужно долго ждать.
«На первый взгляд цены Selectel выше, чем у некоторых конкурентов (я не беру в расчет небольшие хостинги с некачественным сервисом). Но на поверку оказалось, что если у вас сложный сетап, — с дополнительными услугами, нестандартным оборудованием — стоимость у конкурентов в итоге получилась больше, еще и со сроками никакой ясности. Говорят: „Мы закажем, оно приедет“. У Selectel все было на складах».
Решение Selectel
В начале августа 2016 в «Вебинар FM» решили работать с Selectel — арендовать выделенные серверы в московском дата-центре «Берзарина». Из-за сложной инфраструктуры сервиса в «Вебинар FM» долго прорабатывали финансовые аспекты, спецификации и затянули сроки — поэтому было важно переехать быстро. В итоге учредители получили сетап в течение недели после оплаты, с учетом сложного оборудования (в частности, 4 сетевых интерфейса на каждом сервере, по 12 дисков и т. д.) — как сказали в компании: «всё настроили быстро и качественно», проект реализовали в срок.
Руководство сервиса сравнило сложный процесс переезда со сценой из фильма «Экипаж» — на лету в грозу пересадить пассажиров (напомним, более 20 тыс. пользователей) с одного самолета на другой. Возможности решать вопросы по мере поступления у компании не было — было много вопросов, которые надо решать сразу.
Результат
В сентябре «Вебинар FM» сообщил пользователям, что полностью обновил сервис — стал удобнее и надежнее. Из конкретных достижений в компании отметили задержки, которые сократились на порядок (4-5 мс в оба конца вместо прежних 40-50), и существенную экономию на пиках пользовательской активности, за которые раньше приходилось переплачивать.
В ближайших планах «Вебинар FM» — поставить серверы в Петербургских дата-центрах Selectel, чтобы сделать сервис удобнее для местных клиентов.
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