Раньше создатели «Вебинар FM» пользовались недорогими европейскими серверами, но сейчас всё больше ориентируются на b2b-сегмент, поэтому требования к серверам выросли. Свою позицию в компании объяснили так: «серверы — основа интернет-бизнеса, а строить дом на плохом фундаменте опасно».

Сервисом часто пользуются организации с распределенной системой офисов, поэтому критическим был вопрос задержки сигнала — когда проходит совещание, и общаются до 25 сотрудников в видео-формате, задержка должна быть минимальной. По опыту «Вебинар FM», для европейских серверов — это в лучшем случае 50-70 мс в один конец. Так как около 70% пользователей сервиса — из Москвы и Санкт-Петербурга, нужны были серверы в европейской части России, а еще лучше — прямо в Москве (вместе с этим решалась ещё одна проблема: правильное хранение персональных данных российских пользователей).

Не хватало сервису и оперативной техподдержки провайдера на русском языке — с европейской техподдержкой разговоры затягивались: ответы на тикеты приходили в лучшем случае через день.

У «Вебинар FM» особые требования к каналу и специфическое потребление трафика — из-за географии пользователей первый пик активности подходит в 19:00 («Только что было 50-60 вебинаров и тут раз — 500-600», — описывает ситуацию Ян Владимиров). В 20:00 — вторая волна и третья еще через полчаса. Т.е. нагрузки в 20:30 могут превышать обычные дневные в 20-30 раз. Западные провайдеры предложили сервису только стандартную тарификацию, и эти всплески вылетали «Вебинар FM» в копеечку. Надежность не менее важна: сбои сервиса очень заметны пользователям — прерывание сигнала даже на полсекунды остановит сотни вебинаров: людей «выкинет» из комнат и мероприятие может на этом попросту закончиться.

Ещё одна сложность: «Вебинар FM» нужно было много однотипного оборудования. Когда руководство попробовало обратиться с вопросом в разные организации, они столкнулось с тем, что оборудования в нужном количестве зачастую нет, а доставки нужно долго ждать.